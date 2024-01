Les symptômes du COVID les plus actuels en 2024, selon les médecins

La variante JN.1 est actuellement la variante la plus courante du COVID-19 aux États-Unis.

Cela fait près de cinq ans que la pandémie de COVID-19 a commencé et, à ce stade, vous avez probablement une bonne idée des principaux signes d’une infection. Mais le coronavirus et la façon dont les gens y réagissent ont changé au fil du temps. Les symptômes du COVID-19 en 2024 ne sont plus les mêmes qu’avant pour de nombreuses personnes.

La montée du variant JN.1 a également changé la donne. Cette variante du COVID, qui représente désormais près 62% des cas de COVID-19 aux États-Unis, a tendance à provoquer une maladie plus bénigne. Cependant, le virus reste grave et mortel pour certains : les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 sont actuellement en augmentation aux États-Unis.

Alors, quels sont les symptômes les plus actuels du COVID-19 en 2024 ? Et à quoi faut-il faire attention ? Les médecins décomposent tout.

Rencontrez les experts: Thomas Russo, MD, est professeur et chef du département des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York ; Amesh Adalja, MD, est un expert en maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security ; William Schaffner, MD., est professeur à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt

jey a-t-il une poussée de COVID en ce moment ?

Oui, il y a actuellement une vague de COVID. Données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) surveillance des eaux usées suggère que nous sommes maintenant dans la deuxième plus grande vague de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Actuellement, les admissions à l’hôpital ont augmenté de plus de 3 % et les décès dus au virus de 14 %, selon Données CDC. “En général, la grande majorité des infections sont bénignes et ne nécessitent pas d’hospitalisation”, explique William Schaffner, MD., professeur à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt. “Il peut être très difficile de distinguer cela d’un rhume ou même d’une grippe.” Ainsi, même si certains peuvent souffrir d’une infection bénigne, d’autres non.

Quelle est la variante la plus récente, JN.1 ?

La variante JN.1 est actuellement la souche dominante du COVID-19 aux États-Unis. Cela a commencé comme un incident sur le radar du CDC à la mi-novembre et s’est rapidement propagé.

JN.1 descend de BA.2.86 et est une variante d’Omicron, explique Thomas Russo, MD, professeur et chef du département des maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à New York. JN.1 présente davantage de mutations sur sa protéine de pointe provenant de sa souche mère, explique le Dr Russo. (La protéine Spike du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, est ce que le virus utilise pour s’accrocher à vos cellules et vous rendre malade.)

Quels sont les symptômes du COVID en 2024 ?

Il est important de souligner ceci : le CDC n’a pas mis à jour sa liste officielle des symptômes du COVID-19 depuis octobre 2022. Ces symptômes comprennent :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Nouvelle perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée

“Les symptômes du COVID-19 sont généralement du même spectre qu’ils ont toujours été, à l’exception d’une perte du goût et de l’odorat moins fréquemment signalée”, explique Amesh Adalja, MD, expert en maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

“Dans l’ensemble, le COVID-19 a tendance à ressembler davantage à un rhume, avec un mal de gorge, un écoulement nasal et peut-être de la fièvre et des courbatures”, explique le Dr Russo. C’est parce que les gens ont développé une immunité contre le virus, que ce soit à la suite d’une infection antérieure, d’une vaccination ou des deux, dit-il.

Cependant, certaines personnes tombent encore gravement malades du COVID-19 et en meurent, souligne le Dr Russo. Il s’agit notamment des patients à risque, notamment ceux qui sont très jeunes ou très âgés, les personnes immunodéprimées, les personnes enceintes et celles souffrant de maladies pulmonaires sous-jacentes, dit-il. « Ces personnes peuvent développer un essoufflement et des douleurs thoraciques, en plus des autres symptômes », dit-il.

Avez-vous besoin du vaccin COVID mis à jour ?

Le CDC recommande à toute personne âgée de cinq ans et plus de recevoir le vaccin COVID-19 mis à jour. Mais l’adoption du vaccin COVID-19 mis à jour n’a pas été élevée – seulement une estimation 14% des Américains l’ont compris. Cependant, les médecins disent que c’est toujours une bonne idée de se faire vacciner si vous en êtes capable. « Il n’est pas trop tard », dit le Dr Russo.

Quelles sont les dernières directives COVID en 2024?

Les directives COVID n’ont pas beaucoup changé au cours de la dernière année. Si vous développez des symptômes du virus, les médecins disent qu’il est important de vous tester, surtout si vous présentez un risque élevé de développer une maladie grave due au COVID-19. « Il n’existe aucun moyen de savoir si une personne est atteinte du COVID-19 ou de toute autre infection virale respiratoire, sauf par des tests », explique le Dr Adalja.

Si votre test est positif au COVID-19, contactez votre médecin. «Nous disposons de médicaments qui peuvent aider à prévenir l’aggravation d’une maladie bénigne», explique le Dr Schaffner. (Si votre test est négatif, mais que vous vous sentez mal, il recommande également de contacter votre médecin : il peut vous tester pour la grippe, qui contient également des médicaments pour la traiter.)

Si vous êtes positif au COVID-19, le CDC vous recommande actuellement de rester à la maison pendant au moins cinq jours et de vous isoler des autres personnes présentes dans votre maison. Vous souhaiterez également porter un masque facial de haute qualité (KN95 ou N95) en présence des autres jusqu’au 10e jour de votre maladie.

