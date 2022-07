Les symptômes du COVID-19 du président Biden sont presque résolus, selon un médecin

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Les symptômes du COVID-19 du président Joe Biden “presque complètement résolus”, selon son médecin a écrit dans une note sorti lundi. Ses seuls symptômes restants incluent “une certaine congestion nasale résiduelle” et “un enrouement minimal”.

Biden, qui est entièrement vacciné et doublement boosté, a contracté le virus le 21 juillet et a présenté des symptômes bénins, notamment un nez qui coule, de la fatigue et une toux occasionnelle. Il a commencé à prendre une pilule antivirale Paxlovide pour réduire la gravité de ces symptômes et a terminé sa quatrième dose dimanche soir.

Alors que Biden avait une température de 99,4 degrés Fahrenheit, elle a chuté après avoir reçu une dose de Tylenol et est restée normale depuis, selon une lettre précédente écrit par le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor. Il s’attend à ce que le président continue de bien réagir au traitement, comme le font la plupart des personnes entièrement vaccinées et boostées.

“Il n’y a rien eu au cours de sa maladie jusqu’à présent qui me donne raison de modifier cette attente initiale”, a écrit O’Connor dans la lettre, ajoutant que l’utilisation précoce de Paxlovid par le président offre des protections supplémentaires contre les maladies graves.

Biden retournera au travail en personne une fois son test négatif et entre-temps, il est travailler via Zoom. Dans un tweeter jeudile président a dit qu’il “allait très bien”.

“Mes amis, je vais très bien. Merci de votre sollicitude. Je viens d’appeler le sénateur Casey, le membre du Congrès Cartwright et le maire Cognetti (et mes cousins ​​Scranton !) pour leur faire part de mes regrets d’avoir manqué notre événement aujourd’hui. Je reste occupé !”

Dans un vidéo publiée sur le compte Twitter de POTUS Jeudi après-midi, Biden a réitéré qu’il avait été doublement vacciné, doublement boosté et que ses symptômes étaient légers. “Je vais bien, je fais beaucoup de travail”, a ajouté Biden. La vidéo semble avoir été filmée avec Biden debout sur un balcon de la Maison Blanche.

La nouvelle survient au milieu d’une autre vague de COVID-19, avec des cas quotidiens moyens à travers le pays augmentant à des niveaux jamais vus depuis décembre 2021, lorsque la variante omicron commençait à augmenter, selon La carte de suivi COVID-19 du New York Times. Les cas de COVID aux États-Unis au cours des 28 derniers jours ont totalisé plus de 3,3 millionsavec environ 10 600 décès, selon les données COVID-19 de l’Université John Hopkins.

La variante dominante, représentant près de 78 % des cas aux États-Unis, est BA.5, une sous-variante d’omicron. BA.5 est plus contagieux, mais on ne sait pas s’il est plus grave.