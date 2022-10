Les symptômes de la démence apparaissent des années avant le diagnostic officiel : étude

« Nous n’avons pas pu la faire embarquer pour des tests », dit Greenfield, « et quand nous l’avons finalement fait, et que le médecin a suggéré qu’elle pourrait être atteinte de démence, elle était furieuse contre lui. C’était un médecin qu’elle aimait et voyait depuis des années, mais maintenant elle était en colère contre lui.

28 octobre 2022 – Lorsque Michele Greenfield réfléchit au déclin de sa mère Joan dans la démence, les signes avant-coureurs étaient là depuis des années : lors d’un dîner de remise des prix, où sa mère a sorti du fil dentaire et a commencé à utiliser le fil dentaire à table. Oubliant les amis de longue date de la famille lorsque ses enfants les ont mentionnés dans la conversation. Le fait qu’elle ait arrêté de cuisiner, quelque chose qu’elle aimait depuis longtemps. Pourtant, il a fallu plusieurs années plus tard avant que la famille ne puisse amener Joan chez le médecin pour un diagnostic.

En utilisant les données de la UK Biobank, les chercheurs ont comparé les mesures cognitives et fonctionnelles chez les personnes qui ont développé plus tard une forme de démence avec celles qui ne l’ont pas fait. La biobanque est une collection de données médicales et génétiques d’un demi-million de volontaires qui est utilisée pour aider les chercheurs à prévenir, diagnostiquer et traiter un large éventail de maladies.

“Nous voulions voir à quel moment nous pouvions détecter certains des signes de la maladie”, explique l’auteur principal Timothy Rittman, PhD, chercheur clinique principal au Département des neurosciences cliniques de l’Université de Cambridge.

“Nous soupçonnions que des signes subtils apparaissent bien avant qu’ils ne soient vraiment remarqués.”

L’étude a porté sur 500 000 personnes âgées de 45 à 69 ans et a examiné leurs fonctions quotidiennes.

« Nous voulions rechercher les différences significatives entre les groupes », explique Rittman. « Une fois que nous les avons trouvés, nous avons voulu savoir s’ils avaient toujours eu ces symptômes et s’ils s’aggravaient ou non. Plus on se rapprochait du diagnostic, plus ils s’aggravaient.