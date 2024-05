De nouvelles recherches ont identifié deux symptômes « d’alerte » qui apparaissent dans près de la moitié de tous les cas de cancer colorectal à apparition précoce : des douleurs abdominales et une hématochézie, ou du sang dans les selles.

Aux États-Unis, le cancer colorectal est plus fréquent chez les personnes âgées : le diagnostic moyen est posé à 66 ans. Cependant, l’incidence du cancer colorectal à apparition précoce, qui concerne les cas diagnostiqués chez des personnes de moins de 50 ans, est en augmentation et a doublé depuis les années 1990.

La revue, publiée dans Réseau JAMA ouvert le 24 mai, a examiné 81 études incluant des données provenant de plus de 24 millions de personnes de moins de 50 ans. Elles ont révélé que, aux États-Unis et dans le monde, les personnes atteintes d’un cancer colorectal précoce présentaient le plus souvent du sang dans les selles, des douleurs abdominales, et des habitudes intestinales altérées.

« Le défi est toujours le suivant : quels types de symptômes peuvent être associés au risque potentiel de cancer ? » Kishore Guda, PhD, DMVprofesseur agrégé au Comprehensive Cancer Center de l’Université Case Western Reserve, a déclaré Santé. « Ce que ce document souligne au minimum, c’est que si vous trouvez quelque chose d’anormal, allez vous faire vérifier. »

Voici ce que les experts ont dit à propos de l’étude et comment l’identification des signes de cancer colorectal peut protéger votre santé.

GizemBDR / Getty Images



L’incidence du cancer colorectal étant en augmentation chez les jeunes, les chercheurs ont voulu identifier tous les symptômes courants dans ce groupe d’âge qui pourraient autrement être manqués ou ignorés.

Pour ce faire, les examinateurs ont examiné 81 études menées dans diverses régions du monde. Ensemble, ces études incluaient des données provenant de près de 25 millions de personnes.

Les auteurs ont découvert que 45 % des personnes atteintes d’un cancer colorectal à début précoce présentaient une hématochézie, également connue sous le nom de saignement rectal ou de selles sanglantes, et environ 40 % des patients ont déclaré souffrir de douleurs abdominales. Le troisième symptôme précoce le plus courant du cancer colorectal (touchant 27 % des personnes) était une altération des habitudes intestinales, que l’étude a définie comme la constipation, la diarrhée, l’alternance des habitudes intestinales ou l’alternance de diarrhée et de constipation.

Les saignements rectaux et les douleurs abdominales étaient également associés à une plus grande probabilité d’avoir un cancer colorectal que de ne pas en avoir, selon la revue.

Dans 34 études, les examinateurs ont constaté qu’il fallait environ quatre à six mois après l’apparition des symptômes pour que les patients reçoivent un diagnostic de cancer colorectal à début précoce.

Ces résultats ne sont pas nécessairement nouveaux : une étude publiée il y a un peu plus d’un an a étudié 5 075 cas de cancer colorectal à apparition précoce et a identifié quatre symptômes « d’alerte ». Ceux-ci comprenaient des douleurs abdominales, des saignements rectaux, de la diarrhée et une anémie ferriprive. Mais la nouvelle recherche a regroupé les données de milliers d’autres personnes et souligne encore davantage à quel point il est important que les plus jeunes reconnaissent les signes avant-coureurs de la maladie.

L’étude n’a pas explicitement examiné pourquoi il fallait tant de mois pour que les gens reçoivent un diagnostic de cancer colorectal, même après avoir ressenti des symptômes. Cependant, les auteurs ont noté que le problème pourrait concerner à la fois les jeunes et les médecins.

La personne moyenne de moins de 50 ans peut ne pas penser à demander des soins lorsqu’elle commence à ressentir ces symptômes, ou peut être dissuadée par des problèmes logistiques tels que trouver une garderie ou accéder aux soins de santé. Yi-Qian Nancy You, MDprofesseur de chirurgie et directeur du programme de cancer colorectal à apparition précoce au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, a déclaré Santé.

« Les personnes plus jeunes ne pensent même pas au cancer », a déclaré Guda. « Ils se disent : « Je n’ai que 35 ou 40 ans, pourquoi aurais-je un cancer ? Je n’ai aucun membre de ma famille atteint d’un cancer. Pourquoi devrais-je soupçonner cela ? Je vais juste attendre.’

D’un autre côté, les médecins pourraient également contribuer au problème : les prestataires de soins de santé peuvent supposer que les symptômes sont le signe de quelque chose de moins grave.

« Il est très difficile de reprocher aux prestataires de première ligne, qu’il s’agisse de médecins urgentistes ou de médecins de premier recours, de ne pas avoir immédiatement déclenché un bilan de dépistage du cancer », a déclaré You. Santé. « Parfois, il faut une deuxième visite ou un symptôme répété avant qu’un bilan ne soit déclenché. »

La bonne nouvelle est que la plupart du temps, les patients sceptiques et les médecins ont raison : les douleurs abdominales et le sang dans les selles sont souvent le signe d’autres affections, telles qu’une diverticulite du côlon, des hémorroïdes ou une maladie inflammatoire de l’intestin, a expliqué Guda.

Mais supposer que ces symptômes ne sont pas graves ou retarder le traitement peut mettre votre santé en danger.

De manière générale, toutes les personnes, quel que soit leur âge, devraient savoir qu’elles doivent faire attention aux symptômes suivants du cancer colorectal :

Du sang dans vos selles

Modifications des habitudes intestinales, notamment constipation et diarrhée

Crampes d’estomac, ballonnements ou inconfort

Perte de poids inexpliquée

Vomissement

Fatigue

Encore une fois, comme ces symptômes sont assez non spécifiques, ils ne constituent pas un signe certain qu’une personne est atteinte d’un cancer colorectal. Mais si quelque chose ne va pas, dit Guda, il est préférable d’en parler à un médecin.

Ceci est particulièrement important car, au moment où une personne présente des symptômes de cancer colorectal, le cas pourrait être un peu plus grave.

« Les jeunes patients se présentent à un stade un peu plus tardif, donc les deux tiers d’entre eux sont déjà au stade trois ou au stade quatre au moment où ils sont diagnostiqués », a déclaré You. « Cela peut ou non se traduire par une tumeur un peu plus symptomatique. »

Le groupe de travail américain sur les services de prévention recommande aux gens de commencer à se faire dépister pour le cancer colorectal à 45 ans. Les personnes présentant un risque génétique élevé de cancer colorectal peuvent commencer à subir des coloscopies régulières encore plus tôt. Mais en général, « il n’existe pas de lignes directrices particulières » pour détecter un cancer colorectal asymptomatique chez les jeunes, a expliqué Guda.

« Comment pouvons-nous identifier les personnes qui présentent un risque plus élevé de développer un cancer colorectal précoce ? Il n’y a pas de réponse facile », a-t-il déclaré.

Si quelqu’un présente l’un de ces symptômes, il n’y a pas lieu de paniquer, soulignent les experts.

« Il est vraiment difficile de considérer un symptôme comme un signal d’alarme à lui seul pour déclencher un bilan massif de dépistage du cancer », a déclaré You. « Nous ne pouvons pas aller à 100% à l’autre bout du spectre. »

Cependant, si des douleurs à l’estomac, des changements intestinaux ou d’autres problèmes persistent, surtout si vous en ressentez plusieurs, vous ne devriez pas les ignorer, avez-vous expliqué.

Si quelqu’un présente certains de ces symptômes, il peut essayer d’effectuer un test de selles à domicile pour vérifier la présence d’un cancer colorectal, a suggéré Guda. Mais encore une fois, demander à un médecin d’évaluer vos symptômes est la meilleure solution. Si nécessaire, ils peuvent vous aider à dépister le cancer colorectal via une coloscopie ou un autre test.

En général, il y a plus de chances qu’une personne se rétablisse d’un cancer lorsqu’il est détecté et traité tôt.

« Vous connaissez bien votre corps », a déclaré Guda. « Si vous avez quelque chose comme [these symptoms], allez le faire vérifier. Faites un bilan, faites une coloscopie, essayez d’exclure ou d’exclure des choses, et faites-le rapidement aussi.