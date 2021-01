Les Sydneysiders se dirigeant vers une section de Jervis Bay célèbre pour ses plages de sable blanc sont retournés et renvoyés chez eux.

Des mesures strictes contre les coronavirus signifient que toute personne de Sydney effectuant les trois heures de route au sud du célèbre parc national de Booderee doit obtenir une exemption valide avant de traverser la péninsule de Shoalhaven.

C’est parce que la région qui n’a qu’une population d’environ 400 habitants ne fait pas réellement partie de la Nouvelle-Galles du Sud – c’est un territoire qui est sous la gouvernance du Commonwealth, un peu comme l’ACT.

Le Grand Sydney, la côte centrale et Wollongong ont été déclarés hotspots Covid par le Commonwealth, ce qui signifie que toute personne voyageant de ces endroits doit annuler ses projets de vacances.

Le parc national de Jervis Bay serait normalement rempli de touristes et de visiteurs à cette période de l’année, mais pour le moment, il est presque désert.

Qu’est-ce qui est inclus dans les zones interdites? * La base navale de Jervis Bay Village * Wreck Bay * Plage d’Iluka * Plage de Murrays

Jervis Bay est connue pour ses plages pittoresques, ses excursions d’observation des baleines, sa faune indigène et sa base navale de premier plan qui occupe les eaux turquoises.

Pour les résidents locaux revenant d’un hotspot Covid, ils doivent s’auto-isoler pendant 14 jours ou faire face à une amende pouvant aller jusqu’à 8 000 $.

Le ministère de l’Infrastructure, des Transports, du Développement régional et des Communications a déclaré que la principale raison de ces mesures strictes est de protéger les communautés autochtones – qui occupent la région depuis 20 000 ans.

«Alors que Covid-19 continue de représenter une menace pour la communauté locale, la santé et la sécurité des aînés et des résidents vulnérables de la communauté autochtone de Wreck Bay et du territoire au sens large sont notre priorité absolue», indique un communiqué.

«Pour protéger la communauté pendant la pandémie de Covid-19, des instructions d’urgence de santé publique sont établies régulièrement pour protéger les résidents et minimiser les risques pour les visiteurs.

Des mesures strictes contre les coronavirus signifient que toute personne effectuant les trois heures de route vers le sud de la destination de vacances populaire (photo) doit obtenir une exemption valide

La principale raison de ces mesures strictes est de protéger les communautés autochtones – qui occupent la région depuis 20 000 ans.

« La santé et la sécurité des aînés et des résidents vulnérables de la communauté autochtone de Wreck Bay et du territoire au sens large sont notre priorité absolue », a déclaré le gouvernement du Commonwealth.

Les aînés ont déclaré que les Autochtones de la région appuyaient largement les restrictions accrues qui ont été introduites la semaine dernière.

« Ce ne sont que les gens à l’extérieur qui ont des problèmes maintenant parce qu’ils ne peuvent pas aller au parc national ou à leur spot de surf préféré », a déclaré Keiran Stewart-Assheton, homme de Yuin, au Sydney Morning Herald.

«Tous ceux à qui j’ai parlé le soutiennent.

« Il n’y a pas de médecin ou quoi que ce soit ici, donc les gens doivent partir pour l’épicerie ou les services. Ils ont fermé les barrières de péage et n’autorisent que les voies d’accès ou les personnes qui travaillent pour la marine.

Le territoire de Jervis Bay a été cédé au Commonwealth en 1915 et depuis lors, la gouvernance de la région a été quelque peu compliquée.

Bien que la masse continentale côtière ne fasse pas partie de l’ACT, comme de nombreux Australiens le supposent, l’ACT administre ses services.

Mais seul le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de faire des déclarations publiques telles que des ordonnances sanitaires.

Jervis Bay est considérée comme l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines. Sur la photo, une baleine à bosse enfreint l’eau

Jervis Bay reste une destination de vacances populaire en raison de sa faune indigène et de ses superbes plages

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré mardi que les restrictions relatives aux coronavirus dans le Grand Sydney resteraient en place pendant au moins une semaine supplémentaire, alors que l’État enregistrait cinq nouveaux cas locaux.

Une infection est liée au cluster Berala dans l’ouest de Sydney et est un contact étroit d’un cas précédemment signalé.

Deux cas, sur les plages du nord, sont des contacts familiaux l’un de l’autre et la source de leurs infections fait l’objet d’une enquête.

Un homme d’une quarantaine d’années qui s’est rendu aux urgences du mont Druitt le samedi 9 janvier et son proche contact familial ont également été testés positifs, la source de leurs infections étant à l’étude.