Les Sydneysiders sont indignés après avoir été forcés d’attendre plus de six heures pour être testés pour le COVID-19 – pour être refusés à 16 heures et invités à revenir demain.

Des résidents ont déclaré avoir été renvoyés chez eux dans des cliniques de test à travers la ville portuaire, notamment à Manly et Lindfield, au nord de la ville, et à Bondi Beach dans la banlieue est vendredi.

Alors que la plupart des cliniques de test ont fermé à 16 heures, cinq à Avalon, Brookvale, Frenchs Forest, Mona Vale et Newport restent ouvertes jusqu’à 22 heures.

La flambée de la demande de tests survient après une explosion de 28 cas principalement liés au club Avalon RSL sur les plages du nord de Sydney.

NSW Health a dit aux résidents qui ont visité les points chauds de virus ainsi qu’à ceux présentant des symptômes pseudo-grippaux de se faire tester immédiatement – mais beaucoup n’ont pas pu le faire vendredi.

Vendredi, les véhicules font la queue pour une clinique de dépistage de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans la banlieue de Warriewood à Sydney

Sydneysiders a déclaré avoir attendu cinq heures et demie à la clinique de conduite de Manly Histopath Pathology, qui a fermé une demi-heure avant la fermeture prévue de 16 heures.

« Je fais la queue à un test COVID drive-in à Manly depuis 10 heures ce matin. Ils ont fermé ses portes à 15h30, 30 minutes avant la fermeture de leur horaire, disant à des centaines, y compris moi-même, de rentrer chez eux. Les gens sont furieux », a-t-il écrit sur Twitter.

«Pas de communication, pas de plan. L’homme à qui j’ai parlé ne pouvait pas me dire d’autres cliniques ouvertes à proximité. Dit de revenir à 9 heures demain.

Un autre homme, qui a également fréquenté la clinique Manly, a écrit: « J’ai juste attendu 5 heures et demie pour se faire tester à North Head à Manly, seulement pour que la clinique ferme son magasin sans avertir aucun d’entre nous qui faisait la queue. ‘

Des photos de la file d’attente à la clinique Manly montraient une file de voitures serpentant dans la rue et au coin de la rue à perte de vue.

Un autre homme a déclaré que sa femme avait attendu six heures et demie à la clinique respiratoire de Roseville, également dans le nord de la ville.

Les Sydneysiders ont critiqué NSW Health pour les longues files d’attente dans leurs cliniques de test et la fermeture avant que beaucoup puissent être testés, même ceux qui ont attendu des heures.

«Ma femme attendait à Lindfield depuis 9h30… même accord… 16h, ils lui ont dit de partir car ils fermaient. Avec tout ce qui se passe, comment peuvent-ils fermer à 4 heures? il a dit.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la ville à Bondi Beach, des gens ont également été refoulés à 16 heures après avoir attendu des heures dans leur voiture.

« Même le centre de test de Bondi Beach a été fermé parce qu’il était trop occupé. Allez Brad Hazzard soulève ton jeu, a écrit une femme.

La femme a également critiqué NSW Health, en disant: ont un gros problème à Sydney pour se faire tester ».

«Ma sœur a essayé 4 places ce matin et les files d’attente sont interminables; elle a abandonné. Si tout le monde est symptomatique, nous avons un énorme problème de brassage ici », a-t-elle déclaré.

Daily Mail Australia a contacté NSW Health pour obtenir des commentaires.

Vendredi, les habitants de Northern Beaches font la queue dans un lieu d’essai de COVID-19 au centre de loisirs Avalon

Cela survient après la propagation de l’épidémie de coronavirus des plages du nord de Sydney dans le centre-ville et la banlieue est, les autorités sanitaires ayant identifié 20 autres points chauds.

NSW Health a lancé une alerte urgente pour les sites de Woolloomooloo, Eveleigh, Turramurra, Rosebery, Cronulla et Bondi Junction vendredi après-midi alors que le cluster Avalon passait à 28 infections.

« NSW Health lance un appel urgent à tous les résidents de NSW – pas seulement à ceux des plages du nord – pour surveiller les symptômes du COVID-19 », indique l’alerte.

« La source de ces infections reste à l’étude, bien que le séquençage du génome indique que la souche est d’origine américaine. »

L’alerte urgente a identifié trois lieux où les visiteurs sont considérés comme un « contact étroit » – ce qui signifie qu’ils doivent se faire tester et s’isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat.

Cela plongera des centaines d’autres habitants de Sydney dans l’isolement pour Noël.

Les contacts étroits incluent tous ceux qui ont visité Hair by Erika à Lane Cove le 11 décembre de 15h30 à 17h, Rusti Fig Café Newport le 12 décembre de 9h à 10h et Salon of Hair Turramurra le 15 décembre de 10h à 15h 16 décembre de 9h30 à 15h30 pm.