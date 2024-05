Les Swifties demandent à Taylor Swift de « parler maintenant » sur Gaza

SLes femmes se sont rassemblées mercredi sur la plateforme de médias sociaux X pour exiger que Taylor Swift « parle maintenant » sur Gaza, dénonçant son silence sur le conflit en cours.

Le hashtag #SwiftiesForPalestine était à la mode sur X, recueillant près de 80 000 publications mercredi après-midi. L’appel en ligne intervient après qu’une frappe aérienne israélienne à Rafah a tué au moins 45 Palestiniens au cours du week-end, provoquant l’indignation internationale. Plusieurs célébrités, dont Ariana Grande et Kehlani, ont depuis partagé des déclarations de soutien à un cessez-le-feu sur les réseaux sociaux. Mais Swift n’en fait pas partie, ce qui incite les fans à se tourner vers les réseaux sociaux.

Sous le hashtag, les fans posté des photos d’eux-mêmes brandissant des pancartes disant « Nous exigeons une action rapide ! » et « Swifties For Palestine » devant les salles de la tournée Eras du chanteur en Europe. Les fans faisaient également circuler une lettre sur X, exhortant la chanteuse à utiliser sa grande tribune pour s’exprimer en faveur de la cause palestinienne.

« En tant qu’artiste important et de renommée internationale, votre voix a la capacité d’avoir un impact et d’attirer l’attention sur des problèmes cruciaux qui affectent des millions de personnes dans le monde », indique la lettre. « Aujourd’hui, je vous écris pour vous exhorter à dénoncer la crise humanitaire actuelle et le génocide qui dure depuis des décennies en Palestine. »

« La communauté internationale, y compris de nombreuses voix influentes, a appelé à la justice et à la paix, mais l’agonie continue », indique la lettre. « Votre influence transcende les frontières et vos paroles ont le pouvoir d’atteindre et d’activer un large public, y compris des personnes qui ignorent la gravité du génocide. Parler du génocide palestinien serait non seulement cohérent avec votre histoire de plaidoyer en faveur des victimes, mais cela pourrait également encourager vos millions de fans à apprendre et à agir pour aider.

« Votre plus petite action pourrait faire une différence significative en amplifiant ces appels en faveur d’un réel changement. Palestine libre. »

La publication avait reçu plus de 955 000 vues et 23 000 likes mercredi après-midi.

Le hashtag tendance vient après le online « Blocage » campagne, lorsque les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à bloquer les célébrités qui n’avaient pas parlé de la guerre à Gaza.

En savoir plus: Les appels au boycott des célébrités pour qu’elles gardent le silence sur la guerre à Gaza suscitent un débat sur l’activisme en ligne

Certaines célébrités ont utilisé leurs plateformes pour partager leur soutien à la cause palestinienne, notamment Jenna Ortega, Billie Eilish et son frère Finnéas, et Lizzo. Mardi, Dua Lipa partagé un graphique Artists4Ceasefire avec le hashtag #AllEyesOnRafah sur son histoire Instagram, avec la légende « Brûler des enfants vivants ne peut jamais être justifié. Le monde entier se mobilise pour mettre fin au génocide israélien. S’il vous plaît, montrez votre solidarité avec Gaza.

Alors que Swift était restée silencieuse sur la politique au début de sa carrière, elle a parlé de politique ces dernières années. En 2018, elle a partagé publiquement ses opinions politiques pour la première fois, soutenant deux candidats démocrates du Tennessee. Elle approuvé Le président Joe Biden pour les élections de 2020. Elle s’est également prononcée en faveur de avortement et LGBTQ+ droits.

