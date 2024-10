Les Swifties couronnent la chanson préférée de Taylor Swift à Indianapolis avant la tournée Eras

Nous avons demandé à Indianapolis : quelle est la chanson préférée de Taylor Swift de Circle City ? Vous avez répondu.

Parmi les quelque 300 chansons de Swift, Indianapolis a choisi comme préférée « All Too Well », le cinquième morceau de l’album « Red » de Swift.

Le succès émotionnel a battu de peu « Love Story », un single classique du début de la carrière de Swift, par 13 voix.

L’invité musical Taylor Swift interprète « All Too Well (version 10 minutes) sur Saturday Night Live le samedi 13 novembre 2021. (Photo de : Will Heath/NBC)

Swift a sorti « All Too Well » en 2012 et a réédité la chanson en 2021 avec le reste de « Red (Taylor’s Version). La chanson, dans laquelle elle se souvient des moments agréables d’une relation avant une rupture, est rapidement devenue un favori des fans.

Les Swifties ont été régalés lorsque Swift a ajouté la version originale de 10 minutes sur l’album aux côtés d’un court métrage. Swift a d’abord interprété la version de 10 minutes dans son intégralité sur Samedi soir en direct un jour après la sortie de l’album.

La version de 10 minutes de la chanson figure sur la setlist de Swift’s The Eras Tour pendant l’ère « Red », ce qui signifie qu’il est probable qu’elle jouera la chanson vendredi, samedi et dimanche lors de ses concerts au Lucas Oil Stadium.

