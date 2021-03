Les Sweet Globes de Norman Lear, un clin d’œil à Carol Burnett, vous feront sourire

Lear a conclu: « Merci Hollywood Foreign Press. Merci à chaque personne qui a assisté à cet événement virtuel avec lequel j’ai travaillé et été diverti, nourri et amélioré par. Encore une fois, merci et bénissez Carol Burnett pour tout ce que vous avez signifié pour moi. en guise de joie, de surprise, de ravissement et de rire. Comme je pense à vous, aux rires et à la joie de nos carrières parallèles, si heureux que nous ayons passé ce temps ensemble.

Lear a ensuite fait un signe de tête au tireur d’oreille emblématique de Burnett de Le spectacle Carol Burnett en faisant le geste lui-même, en nous donnant effectivement toutes les sensations.