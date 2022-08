Les SUV, les pick-up causent-ils plus de morts ? Les défenseurs de la sécurité disent qu’ils ont les chiffres pour le prouver

Les défenseurs de la sécurité de l’Ontario disent qu’ils ont des recherches qui suggèrent que les gros VUS et les camionnettes causent plus de décès de piétons et de cyclistes que les autres véhicules, et ils demandent au coroner en chef de la province d’enquêter sur le problème.

En 2015, Jessica Spieker roulait à bicyclette dans une rue de Toronto lorsqu’elle a été heurtée par une femme au volant d’un VUS.

Elle a subi une fracture de la colonne vertébrale, une lésion cérébrale et d’importants dommages aux tissus mous, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Vous ne pouvez tout simplement pas vous remettre complètement de quelque chose comme ça”, a déclaré Spieker. “Je vis avec une douleur chronique. Je vis avec une dépression et une anxiété débilitantes. Je ne serai plus jamais la même personne que j’étais avant que cela n’arrive.”

Spieker est membre de Friends and Families for Safe Streets, un groupe de personnes qui ont survécu à des collisions routières, ainsi que des proches de ceux qui ont été tués ou gravement blessés sur les routes de Toronto. Ce n’est que l’un des 16 groupes ontariens qui demandent au Dr Dirk Huyer, coroner en chef de la province, d’enquêter pour savoir si les gros véhicules présentent un plus grand risque pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers vulnérables de la route.

En 2015, Jessica Spieker roulait à vélo lorsqu’elle a été heurtée par une femme au volant d’un SUV. (Grant Linton / Nouvelles de CBC)

Les groupes ont soumis une lettre au bureau de Huyer qui comprend des recherches aux États-Unis.

L’une des études, à partir de 2021, estime que 8 131 piétons entre 2000 et 2019 auraient pu survivre s’ils avaient été heurtés par des berlines au lieu de SUV ou de camions.

Une autre étude, publiée dans le Journal of Safety Research en juin, a révélé que si les VUS et les camions ne représentaient que 26,1 % des collisions entre piétons et cyclistes, ils représentaient 44,1 % des décès. Cette étude a également suggéré qu’en raison de leur plus grande taille, les VUS et les camions sont plus susceptibles de heurter les usagers de la route vulnérables à la poitrine ou à la tête qu’une berline.

Albert Koehl, le fondateur de la Toronto Community Bikeways Coalition, un autre des groupes qui ont adressé une pétition au bureau du coroner en chef, a déclaré à CBC News que les recherches américaines les avaient incités à examiner les chiffres de Toronto sur les décès de piétons et de cyclistes.

Albert Koehl est le fondateur de la Toronto Community Bikeways Coalition, l’un des 16 groupes demandant au coroner en chef de l’Ontario d’examiner les décès à pied et à vélo causés par de gros véhicules. (Gant Linton / Nouvelles de CBC)

“Ce que nous avons trouvé en termes de données policières est cohérent avec la recherche”, a déclaré Koehl.

En 2021, environ 35 % de ces décès à Toronto impliquaient des VUS, tandis que 10 % supplémentaires impliquaient des camionnettes, a-t-il déclaré.

Le nombre de décès d’occupants de véhicules a considérablement diminué au cours des 20 dernières années, tandis que les décès à pied et à vélo sont restés les mêmes ou ont augmenté, a-t-il ajouté.

“C’est pourquoi nous voulons qu’un expert neutre examine les preuves et fasse des recommandations à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu’à l’industrie automobile, pour sauver des vies sur nos routes”, a déclaré Koehl.

Daniella Levy-Pinto, membre d’un groupe appelé Walk Toronto, a déclaré que l’un des principaux problèmes est le poids des VUS et des camions, et la “force cinétique” avec laquelle ils frappent une personne. Elle a également dit que leur taille les rend plus dangereux.

Daniella Levy-Pinto, photographiée avec son chien-guide Angelo, est porte-parole de Walk Toronto. Elle veut que les gens qui conduisent des VUS et des camionnettes comprennent l’étendue des dommages que ces véhicules peuvent causer. (Grant Linton / Nouvelles de CBC)

“Le fait qu’ils soient plus hauts signifie que les conducteurs ont des angles morts qui les empêchent de voir les piétons ou les cyclistes”, a déclaré Levy-Pinto.

Elle a ajouté que les parties avant plus larges et plus hautes des véhicules les rendaient plus susceptibles d’endommager les organes vitaux d’une personne et a déclaré qu’elle souhaitait que les conducteurs soient conscients de l’étendue des dommages que ces véhicules peuvent causer.

Le bureau du coroner a fait des recommandations avant

En plus de protéger les usagers vulnérables de la route, M. Koehl espère que ces informations inciteront les acheteurs potentiels à réfléchir à deux fois avant d’acheter un véhicule qui pourrait être plus dangereux.

Il espère également que Huyer agira rapidement sur la demande des groupes.

“Nous demandons au coroner de faire ce qu’il fait traditionnellement, c’est-à-dire d’examiner les preuves”, a déclaré Koehl. “[He] l’a fait dans le passé, il y a plus de dix ans, avec des piétons et des cyclistes morts sur la route, et a fait un certain nombre de recommandations.”

En septembre 2012, le Dr Andrew McCallum, coroner en chef de l’Ontario à l’époque, a publié un examen des décès de piétons provoqués par une série de collisions survenues en janvier 2010.

McCallum a formulé 26 recommandations, notamment :

Créer une « stratégie de marche » pour les Ontariens.

Adopter une approche de « rues complètes » pour guider le développement de nouvelles communautés et le réaménagement des communautés existantes.

Installation de protections latérales sur camions lourds.

Offrir aux municipalités une plus grande flexibilité pour ajuster les limites de vitesse et créer plus de passages pour piétons.

Éduquer les conducteurs sur les scénarios qui peuvent conduire à des collisions avec des piétons.

Certaines de ces recommandations n’ont pas encore été mises en œuvre, a déclaré Koehl.

Le bureau du coroner n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News.

Spieker a déclaré qu’elle ne se souciait pas seulement des personnes tuées et blessées dans des collisions, mais aussi de leurs proches.

“Nous n’avons pas de nouvelles de ces familles parce que quand cela vous arrive, vous êtes brisé”, a-t-elle déclaré.

Elle espère un jour voir les limites fédérales sur le poids d’un véhicule, sa puissance et la taille des angles morts, a déclaré Spieker.

“Cela me fait juste ressentir une bouffée de chagrin et de colère parce que tout cela est évitable.”