Les Sussex rejettent les excuses de Sun pour la colonne Clarkson comme un ” coup de pub “

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré que les excuses du Sun sur une colonne dans laquelle Jeremy Clarkson a déclaré qu’il “détestait” Meghan n’est “rien de plus qu’un coup de pub”.

La chronique est devenue l’article le plus critiqué de l’Independent Press Standards Organisation (Ipso), avec plus de 20 000 personnes qui l’ont contactée à propos de l’article, selon Ipso.

L’article a été retiré du site Web du Sun lundi à la demande de Clarkson après de nombreuses critiques.

Vendredi, le Sun a déclaré qu’il regrettait la publication de la colonne et qu’il était “sincèrement désolé”.

Mais samedi, un porte-parole des Sussex a déclaré que Meghan n’avait pas été contactée par le journal pour s’excuser.

Le porte-parole a déclaré: «Le fait que le Sun n’ait pas contacté la duchesse de Sussex pour s’excuser montre son intention. Ce n’est rien de plus qu’un coup de pub.

“Bien que le public mérite absolument les regrets de la publication pour ses commentaires dangereux, nous ne serions pas dans cette situation si le Sun ne continuait pas à profiter et à exploiter la haine, la violence et la misogynie. De véritables excuses seraient un changement dans leur couverture et leurs normes éthiques pour tous. Malheureusement, nous ne retenons pas notre souffle.

Dans la colonne, Clarkson a écrit qu’il “rêvait du jour où elle [Meghan] est fait pour défiler nu dans les rues de toutes les villes de Grande-Bretagne tandis que la foule scande « Honte ! » et lui jeter des morceaux d’excréments ».

Il a ajouté qu’il détestait la duchesse de Sussex “au niveau cellulaire” dans l’article qui a été publié le vendredi 16 décembre à la suite de la sortie des docuseries Netflix Meghan & Harry.

Après une indignation généralisée, Clarkson a publié une déclaration lundi, mais a été critiqué par certains pour son manque d’excuses.

Il a dit: “Oh mon Dieu. J’ai plutôt mis le pied dedans. Dans une chronique que j’ai écrite sur Meghan, j’ai fait une référence maladroite à une scène de Game of Thrones et cela a mal tourné avec un grand nombre de personnes. Je suis horrifié d’avoir fait tant de mal et je serai plus prudent à l’avenir.

Dans sa déclaration de vendredi, le Sun a déclaré: “Les opinions des chroniqueurs sont les leurs, mais en tant qu’éditeur, nous réalisons qu’avec la liberté d’expression vient la responsabilité.”

La déclaration a ajouté que l’article de Clarkson avait été supprimé de son site Web et de ses archives.