Il est vendu en utilisant un modèle à but non lucratif et est beaucoup moins cher que les autres vaccins. Il peut être stocké plus facilement et a déjà commencé à être expédié vers les pays à revenu faible et intermédiaire qui ont adhéré au programme mondial de partage de vaccins appelé Covax.

Jusqu’à présent, les efforts de vaccination ont été marqués par des luttes intestines politiques, des messages mitigés au public, une pénurie d’approvisionnement et un manque de solidarité. Et avec de nombreuses stratégies nationales de vaccination fortement tributaires du vaccin fabriqué par AstraZeneca, la décision de suspendre son utilisation pendant que l’organisme de réglementation du bloc examine les préoccupations concernant sa sécurité – bien que ce régulateur ait continué à le décrire comme sûr et efficace – ralentira les choses encore plus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy