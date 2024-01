Les suspensions de Draymond Green lui ont coûté la place olympique de l’équipe américaine, déclare Grant Hill – NBC Sports Bay Area & California

Les deux suspensions NBA de l’attaquant des Warriors Draymond Green cette saison lui ont coûté une place dans la poule de 41 joueurs de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024.

Le directeur général de l’équipe nationale masculine d’USA Basketball, Grant Hill, l’a clairement indiqué lors d’un appel Zoom avec les journalistes mercredi (avec Brian Windhorst d’ESPN).

“[Green’s] “Les contributions ont été significatives et il fait réellement partie de l’héritage de cette organisation pour son excellence”, a déclaré Hill. “Mais je pense qu’au lieu de ce qui s’est passé cette année, nous avons pris la décision de ne pas avoir (Green) sur cette liste avec ce moment particulier du processus.

Green, qui a aidé l’équipe américaine à remporter des médailles d’or lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et de Tokyo en 2020, a purgé deux suspensions cette saison pour des incidents sur le terrain.

Le quadruple champion de la NBA a été suspendu cinq matchs en novembre pour avoir étranglé le centre des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert lors d’une escarmouche au début de la défaite des Warriors le 14 novembre au Chase Center.

Un mois plus tard, Green a été suspendu pour une durée indéterminée après avoir frappé le centre des Phoenix Suns Jusuf Nurkic lors de la défaite des Warriors le 12 décembre au Footprint Center. Cette punition a fini par durer 12 matchs, le quadruple attaquant All-Star manquant quatre matchs supplémentaires alors qu’il se remettait en forme de basket-ball.

Green a commencé à donner des conseils pendant sa suspension pour une durée indéterminée, et il n’a été réintégré qu’à la NBA, les Warriors et le commissaire Adam Silver étaient convaincus qu’il avait appris et grandi grâce aux séances et à son absence de l’équipe.

Les séances de thérapie ont été accueillies favorablement par Green, qui a parlé aux journalistes pour la première fois le 9 janvier, brisant son silence sur sa suspension et sur ce sur quoi il travaillait pour améliorer son tempérament.

“L’une des meilleures choses qui me soit arrivée pendant le processus, dès que j’ai téléphoné (avec le thérapeute), il m’a dit ‘Alors, de quoi s’agit-il ?’ Je vois tout ce qui se passe dans l’actualité”, a déclaré Green le 9 janvier. “Je vois tout ce que tout le monde dit. Comment vous sentez-vous et à quoi pensez-vous ? Parce que si vous êtes ici juste pour satisfaire à une obligation ou satisfaire une opinion publique, vous perdez mon temps et le vôtre. C’était pour moi la chose la plus importante que je pouvais entendre parce que ce n’était pas pour cela que j’étais là. Cela a été une partie très importante pour moi de commencer ce qui a été les quatre dernières semaines pour moi.

Hill a cité lors de ses commentaires que permettre à Green de se concentrer sur lui-même pendant l’été plutôt que de jouer pour l’équipe américaine était dans le meilleur intérêt du joueur.

“Nous comprenons tous et avons certainement un grand respect et une grande sensibilité pour cette période particulière de sa carrière, et il travaille sur certaines choses sur et en dehors du terrain”, a déclaré Hill. “Et donc chez USA Basketball, nous voulions le soutenir dans son parcours et nous ne pensions tout simplement pas que jouer cet été lui donnait la meilleure opportunité de faire ce qu’il devait faire.”

Green n’a disputé qu’un seul match depuis son retour de suspension – la superbe défaite 116-107 des Warriors contre les Grizzlies de Memphis le 15 janvier. Golden State n’a pas joué depuis cette nuit après le décès de l’entraîneur adjoint Dejan Milojevic mercredi dernier après avoir subi une blessure. crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe à Salt Lake City, Utah la nuit précédente.

Green et les Warriors reviennent à l’action contre les Hawks d’Atlanta mercredi soir au Chase Center.

Bien que Green ne fasse pas partie de la liste de 41 joueurs, son coéquipier Steph Curry le fait. Et l’entraîneur Steve Kerr dirigera la liste finale de 12 joueurs à Paris avant de se retirer pour qu’un nouvel entraîneur puisse prendre la tête de l’équipe américaine.

Au moment où les Jeux olympiques d’été de 2028 arriveront, Green aura 38 ans et approchera de la fin de sa carrière NBA. Il est donc très probable que ce soit sa dernière chance de remporter une troisième médaille d’or.

Téléchargez et suivez le podcast Dubs Talk