Les suspects sont relâchés après 2 morts, un officier tribal abattu dans l’état de Washington.

KELLER, Washington (AP) – Les autorités ont déclaré qu’elles recherchaient vendredi trois suspects après que deux personnes ont été retrouvées mortes et qu’un policier a été abattu dans une réserve tribale du nord-est de Washington.

Le département de police tribale de Colville a déclaré avoir répondu à un rapport faisant état d’une fusillade jeudi à Keller, à l’ouest de Spokane. Les agents ont trouvé deux personnes mortes et un officier qui est tombé sur un véhicule décrit comme ayant quitté les lieux a reçu une balle dans le bras. Il allait bien après avoir été transporté pour des soins médicaux, a indiqué le département dans un communiqué de presse.

La police a identifié deux des suspects comme étant Curry Pinkham et Zachary Holt. Le troisième suspect, un autre homme, n’avait pas été identifié. La police tribale les a recherchés du jour au lendemain avec l’aide d’autres agences, notamment le FBI, la patrouille frontalière, la patrouille de l’État de Washington et les adjoints de la police et du shérif.

Les autorités ont exhorté les habitants à rester à l’intérieur pendant la perquisition.

Cody Desautel, directeur exécutif des tribus confédérées de la réserve de Colville, a écrit que les écoles de Nespelem et de Keller seraient fermées vendredi « en raison de la situation qui a affecté les deux districts ce soir ».

Desautel a déclaré que toutes les familles déplacées étaient les bienvenues dans un gymnase du barrage voisin de Coulee.

L’école a également été annulée vendredi dans un autre district scolaire voisin, couvrant les petites villes de Wilbur et Creston. Dans un message sur sa page Instagram, le district a écrit qu’il y avait eu “une tragédie dans la communauté Keller” impliquant la perte de vies.

“En ce moment, nos cœurs sont lourds et nous soutenons toute la communauté Keller”, indique le message.

The Associated Press