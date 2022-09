Les suspects du procès pour l’attentat du 14 juillet nient les liens avec le terrorisme

PARIS — Les accusés jugés pour l’attaque au camion du 14 juillet 2016 à Nice qui a tué 86 personnes ont nié tout lien avec le terrorisme et ont déclaré mardi au tribunal qu’ils avaient été piégés ou trompés par le chauffeur responsable du massacre.

Alors que le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité et que Bouhlel s’était inspiré de sa propagande, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’EI ait orchestré l’attaque.

Les suspects jugés, dans leur première déposition mardi, ont cherché à prendre leurs distances avec l’agresseur et toute idée extrémiste.

“Je n’ai rien vu venir et je me suis retrouvé pris dans l’engrenage”, a déclaré Mohamed Ghraieb, accusé d’association avec un criminel terroriste. “C’est un salaud qui a fait ça. Le terrorisme me fait peur.