Les suspects du procès pour l’attentat du 14 juillet nient les liens avec le terrorisme

PARIS (AP) – Les accusés jugés pour l’attaque au camion du 14 juillet 2016 à Nice qui a tué 86 personnes ont nié tout lien avec le terrorisme et ont déclaré mardi au tribunal qu’ils avaient été piégés ou trompés par le conducteur responsable du massacre.

Le chauffeur, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a été tué par la police après l’attaque sur le front de mer historique de la ville méditerranéenne, où 25 000 personnes s’étaient rassemblées pour célébrer la fête nationale de la France.

Les huit personnes qui ont été jugées à Paris cette semaine sont accusées de l’avoir aidé, bien que les enquêteurs n’aient trouvé aucune preuve qu’elles étaient directement impliquées dans le carnage.

Alors que le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité et que Bouhlel s’était inspiré de sa propagande, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’EI ait orchestré l’attaque.

Les suspects jugés, dans leur première déposition mardi, ont cherché à prendre leurs distances avec l’agresseur et toute idée extrémiste.

“Je n’ai rien vu venir et je me suis retrouvé pris dans l’engrenage”, a déclaré Mohamed Ghraieb, accusé d’association avec un criminel terroriste. “C’est un salaud qui a fait ça. Le terrorisme me fait peur.

Lahouaiej-Bouhlel, 31 ans, était perçu par sa famille comme une personne violente, mais pas religieuse. Il mangeait du porc et buvait de l’alcool. Ghraieb et d’autres accusés ont déclaré qu’ils n’avaient pas remarqué sa radicalisation, qui, selon les enquêteurs, s’est développée en l’espace de quelques semaines seulement avant l’attaque.

« Le jour du 14 juillet, j’étais avec les blessés et je l’ai fait de tout mon cœur. Quand le nom du terroriste est sorti, c’est moi qui suis allé voir la police », pour témoigner sur l’agresseur, a déclaré Ghraieb au tribunal. “J’ai dit la vérité depuis le début.”

Il a dit que Lahouaiej-Bouhlel “m’a trompé”. Les enquêteurs disent que Ghraieb était proche de l’agresseur et qu’il était monté dans le camion utilisé pour l’attaque au début de la semaine.

Le suspect Chokri Chafroud, également accusé de liens étroits avec l’agresseur, a eu du mal à trouver des mots pour décrire les horreurs de cette nuit. « Je ne sais pas ce qu’il avait en tête. Mais je ne l’ai pas aidé du tout.

Ramai Arefa a déclaré au tribunal qu’il avait 21 ans et qu’il vivait « du trafic de drogue » au moment de l’attaque. “J’avoue avoir été l’intermédiaire pour la vente d’un pistolet, mais je ne connaissais pas cette personne en dehors du trafic de drogue. Je ne me suis associé à lui sur aucun projet.

Les autres accusés ont été inculpés d’infractions moins graves, non terroristes, telles que la vente ou le transport d’armes.

Deux ont parlé par l’intermédiaire de traducteurs albanais, disant qu’ils étaient désolés pour les victimes mais ne savaient rien des intentions de Lahouaiej-Bouhlel.

Ils ont dit qu’ils n’étaient en France que depuis quelques mois et travaillaient sous la table dans la construction, et tous deux ont dit qu’ils n’avaient rien à voir avec le terrorisme.

Sept des huit accusés étaient en cour. Le huitième, détenu en Tunisie, est jugé par contumace. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines allant de cinq ans à la prison à vie.

Le procès doit durer trois mois et demi, avec un verdict attendu en décembre.

