Les suspects du meurtre d’une femme métisse enceinte à Kelowna sont toujours en liberté – 5 ans plus tard

Cela fait presque cinq ans et un mois qu’une femme métisse enceinte a été tuée par plusieurs balles à Kelowna – et pas un seul suspect n’a été identifié publiquement par la GRC.

Le 11 octobre 2017, le corps de Russia Nicholson, 23 ans, a été retrouvé par un arboriculteur près de Cooper Road, bien en vue à quelques mètres d’un trottoir voisin. À l’époque, la GRC a immédiatement déclaré que la mort était suspecte.

Pendant ce temps, la Ford Fusion 2010 blanche de Nicholson a été récupérée le long de Collision Road avec des dommages distinctifs à son pare-chocs avant et à la vitre du passager arrière côté conducteur.

Les enquêteurs ont contacté les médias et les membres de la communauté pour demander des informations sur les mouvements de Nicholson entre 1 h et 9 h le jour où son corps a été retrouvé, ou sur tout ce qu’un témoin aurait pu voir dans le pâté de maisons 1300 de Collison Road.

À l’époque, Angie Lohr de HOPE Outreach a parlé des femmes qui pourraient être confrontées à la violence en disant à travers son travail qu’elle avait beaucoup entendu parler de la mort et de sa nature violente apparente.

«Les gens ont été secoués dans leur âme d’une mauvaise manière par cela. Avec cela et tous les décès de fentanyl, tout le monde connaît tous ceux qui sont morts et leur histoire », a déclaré Lohr, ajoutant que Nicholson n’était pas connue pour vivre dans la rue, mais elle était familière à ceux qui le font.

En 2020, Capital News s’est entretenu avec la sœur de Nicholson, Naomi, qui a déclaré que la famille avait rencontré la police à plusieurs reprises au cours des années. Elle a expliqué que les enquêteurs n’avaient pas dit que l’affaire était restée froide, mais ont admis qu’ils avaient eu du mal à obtenir de nouvelles pistes.

« Et, je ne sais pas vraiment quoi penser de cela. Je n’ai tout simplement pas l’impression que la mort et le meurtre de ma sœur reçoivent le type de reconnaissance, d’effort et de poursuite qu’ils méritent.

Naomi a admis que la Russie avait des antécédents de consommation de drogue, mais elle était sobre depuis une bonne partie de l’année.

En janvier, un rapport du coroner a révélé que Nicholson avait été intentionnellement abattu de plusieurs balles dans la tête. Le rapport indique que la ou les personnes qui ont tiré sur Nicholson ont ensuite fui les lieux.

La GRC a déclaré au Capital News que l’affaire était en cours et non résolue, cependant, toute personne ayant des informations peut appeler le détachement de Kelowna ou CrimeStoppers.

