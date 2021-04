WASHINGTON – Le ministère de la Justice a inculpé trois hommes blancs de crimes de haine pour la mort d’Ahmaud Arbery, qui a été abattu en plein jour alors qu’il faisait du jogging à seulement 3 km de son domicile en Géorgie et dont la mort en 2020 a déclenché un tollé national pour la violence contre les Noirs .

Trois hommes – Travis McMichael, 35 ans; son père, Gregory McMichael, 65 ans; et William « Roddie » Bryan, 51 ans – ont été inculpés mercredi pour avoir ciblé et menacé Arbery en raison de sa race. Arbery était noir.

Arbery, 25 ans, a été tué à Brunswick, en Géorgie, le 23 février 2020. Les procureurs fédéraux ont déclaré que Travis et Gregory McMichael, tous deux armés, sont montés dans un camion et ont poursuivi Arbery en lui criant dessus. Bryan a ensuite rejoint la poursuite dans son camion, et tous les trois ont tenté de détenir Arbery contre son gré, ont déclaré les procureurs.

Tous les trois sont également accusés de tentative d’enlèvement. Les McMichael font face à des accusations supplémentaires d’armes à feu. Travis McMichael est accusé d’avoir tiré sur Arbery.

Les McMichael, qui ont soutenu qu’ils soupçonnaient Arbery d’être un cambrioleur courant dans leur quartier, font déjà face à des accusations de meurtre et de voies de fait graves en Géorgie. Le père et le fils ont été arrêtés en mai 2020 – plus de deux mois après la mort d’Arbery – après que la vidéo de l’incident a été rendue publique.

Décès d’Ahmaud Arbery:Pourquoi il a fallu plus de 2 mois pour les accusations de meurtre et les arrestations pour la mort d’Ahmaud Arbery

Le troisième suspect, Bryan, a capturé la mort d’Arbery en vidéo. Une autopsie a montré qu’Arbery avait reçu deux balles dans la poitrine et une troisième balle lui avait écorché le poignet droit.

Un agent spécial du Bureau d’enquête de Géorgie a déclaré aux enquêteurs l’année dernière qu’il avait entendu Travis McMichael appeler Arbery d’insulte raciale alors qu’il gisait au sol avec des blessures par balle.

Les procureurs locaux avaient initialement refusé de déposer des accusations de meurtre, suscitant une colère généralisée de la part des dirigeants communautaires qui accusaient les autorités de permettre aux assassins d’Arbery de rester libres.

La mort d’Arbery, ainsi que celles de George Floyd et Breonna Taylor, décédées lors de situations avec la police, ont alimenté des mois de manifestations pour la justice raciale dans tout le pays.

L’administration Biden a promis de donner la priorité à la protection des droits civils. Invoquant un besoin «urgent» de réinitialiser la stratégie de lutte contre les crimes haineux, le procureur général Merrick Garland, a lancé un examen de 30 jours pour évaluer les capacités de suivi du gouvernement et la poursuite des délits de haine qui se multiplient à travers le pays.

Poursuite des crimes de haine:Le procureur général Merrick Garland exhorte à une stratégie de lutte contre les crimes haineux et demande un examen de 30 jours

Contribution: Nicquel Terry Ellis, Lorenzo Reyes et Kevin Johnson