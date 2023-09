Les suspects du décès d’un enfant au fentanyl dans une garderie du Bronx font l’objet d’accusations fédérales

NEW YORK – Les deux personnes arrêtées dans le décès de Nicholas Dominici, 1 an, dans une garderie de New York font maintenant face à des accusations fédérales.

C’est à cause de la quantité de drogue trouvée. En fait, les autorités ont déclaré avoir trouvé suffisamment de fentanyl pour tuer 500 000 personnes.

Trois autres enfants ont été hospitalisés après avoir été exposés au fentanyl qui aurait été traité sur le site du Bronx.

La police a déclaré avoir trouvé un kilo de fentanyl dans un placard du couloir de la garderie, empilé sur les tapis de jeu des enfants. Ils ont également déclaré avoir trouvé des presses de trois kilos, utilisées pour emballer des médicaments.

Les détails de l’enquête révélés

Les responsables fédéraux ont tenu mardi une conférence de presse pour discuter des accusations fédérales.

« Cette affaire est différente. Nous alléguons que les accusés ont empoisonné quatre bébés et tué l’un d’entre eux, parce qu’ils dirigeaient une opération de drogue depuis une garderie. Une garderie – un endroit où les enfants doivent être gardés en sécurité, et non entourés de une drogue qui peut les tuer en un instant », a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Williams a déclaré que Grei Mendez avait tenté de dissimuler l’opération de fentanyl avant d’appeler les secours. Mendez et le cousin de son mari, Carlisto Acevedo Brito, qui louait une chambre à la garderie, sont en état d’arrestation pour meurtre et drogue. Ils font désormais face à des accusations fédérales de complot en vue de distribuer des stupéfiants ayant entraîné la mort et de possession dans l’intention de distribuer des stupéfiants ayant entraîné la mort.

Williams a déclaré que les accusations fédérales vont de 20 ans à la prison à vie.

Les enquêteurs ont déclaré que les preuves prouvaient que Mendez et Brito étaient des participants actifs au trafic de drogue.

« Comme le prétend la plainte, avant l’arrivée du personnel d’urgence à la garderie, Mendez et un co-conspirateur ont tenté de dissimuler ce qui s’était passé. Quelques secondes avant que Mendez n’appelle le 911, elle a appelé un co-conspirateur. Quelques minutes plus tard, un Le co-conspirateur est arrivé à la garderie. Quelques minutes plus tard, il a quitté la garderie et s’est enfui dans la ruelle, portant deux sacs de courses pleins. Et tout cela s’est produit alors que les enfants, les bébés, souffraient des effets d’un empoisonnement au fentanyl. et j’ai désespérément besoin d’aide », a déclaré Williams.

« Au cours de mes 32 années de service gouvernemental, dont 25 au sein de la DEA, il n’y a pas de nouvelle ou de tragédie plus dévastatrice que la perte d’un enfant, et chaque New-Yorkais devrait être indigné par cette tragédie insensée », DEA Special » a déclaré l’agent responsable Frank Tarentino.

Les policiers recherchent le mari de Mendez, qui est décrit dans les archives judiciaires comme un co-conspirateur.

On a demandé à Williams dans quelle mesure ils étaient sûrs de trouver le co-conspirateur.

« Nous allons l’avoir », a déclaré Williams.

Les enquêteurs affirment que pendant que Mendez parlait aux policiers, elle a envoyé un message à son mari pour lui dire que la police lui posait des questions et lui a suggéré de trouver un avocat.

La police a également fouillé le téléphone de Brito. Ils ont déclaré que Brito avait reçu des messages en août et septembre qui, selon eux, étaient liés à la distribution de médicaments depuis la garderie.

Interrogés par les détectives, Brito et Mendez ont nié avoir eu connaissance de la drogue.

La plainte pénale indique également que Mendez a supprimé plus de 21 500 messages d’une application sur laquelle elle communiquait avec son mari entre mars 2021 et ce mois-ci.

Le fentanyl est « la menace la plus urgente pour notre pays »

Tarentino a déclaré que plus de 110 000 Américains sont morts des suites d’une intoxication médicamenteuse.

« Le fentanyl est un tueur. Le fentanyl s’est glissé dans notre approvisionnement en drogues illicites comme un cancer, lentement et de manière trompeuse, et il est maintenant partout, tuant des victimes instantanément et sans discernement. Le fentanyl est la menace la plus urgente dans notre pays et la tragédie qui s’est déroulée dans le Bronx, à la garderie Divino Nino, démontre le danger que le fentanyl représente pour chaque New-Yorkais », a déclaré Tarentino.

« C’est une tragédie, et mon cœur se brise pour les enfants et leurs familles. Mais je vous promets ceci : nous allons continuer à nous battre pour la justice, dans cette affaire et dans toutes les autres affaires impliquant ce poison mortel », a déclaré Williams. « J’ai également un message pour tous ceux qui vendent du fentanyl : arrêtez de promouvoir ce poison. Il tue. Il ruine des vies, et il ruinera également la vôtre lorsque nous vous attraperons, vous condamnerons et vous enverrons dans une prison fédérale. »

Williams a qualifié le fentanyl de « crise de santé publique ».

« Je suis avocat, je suis le procureur des États-Unis, mais je suis père », a déclaré Williams. « Le bon sens veut que lorsque vous déposez votre bébé, vous vous attendez à ce qu’il soit gardé en sécurité. Je ne pense pas qu’il y ait d’autre façon de voir les choses que d’être incroyablement imprudent, l’une des choses les plus imprudentes qu’un humain puisse faire. faire, mettre ainsi en danger la vie d’un enfant.

Supplément Web : Lire la plainte fédérale (.pdf)

Nous avons également de nouvelles photos de ce que la police considère comme de la drogue et des accessoires provenant de la garderie.

Les autorités fédérales affirment que cette photo montre un kilo de fentanyl trouvé à la garderie Divino Nino, où le petit Nicholas Dominici est décédé. / Crédit : Bureau du procureur américain

Les images montrent ce qui serait un kilo de fentanyl et un kilo de presse.

Les autorités ont déclaré qu’il s’agissait d’un appareil de presse à kilos trouvé à la garderie Divino Nino dans le Bronx, où le petit Nicholas Dominici est décédé. / Crédit : Bureau du procureur américain

Regarder: Adams dénonce un problème de fentanyl après le décès d’une garderie du Bronx

Les autorités municipales ont défendu leurs inspecteurs, qui avaient donné leur feu vert au centre quelques jours plus tôt.

« Je suis vraiment désolé, mais l’une des choses pour lesquelles mes inspecteurs de garde d’enfants ne sont pas formés est de rechercher du fentanyl. Mais peut-être devons-nous commencer », a déclaré le Dr Ashwin Vasan, commissaire à la santé de la ville de New York.

Histoire connexe : Un chercheur de Yale constate une augmentation alarmante des décès d’enfants liés au fentanyl dans tout le pays

« Ce petit morceau, ce petit coin, à peu près inférieur à la taille d’un ongle. Un dixième de taille d’ongle peut tuer un adulte. Alors imaginez ce que cela pourrait faire à un enfant », a déclaré Le maire Eric Adamssoulignant la puissance du médicament.

