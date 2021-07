Les suspects de l’impasse sur l’autoroute du Massachusetts comparaissent devant le tribunal

MEDFORD, Mass. – Des membres d’un groupe armé arrêtés sur la route 95 lors de leur tentative de transit du Rhode Island au Maine tôt samedi ont comparu pour mise en accusation devant un tribunal du Massachusetts mardi, attirant des médias de partout et présentant une série de complications à un juge de tribunal de district essayant de parcourir son calendrier.

Certains des premiers accusés à comparaître ont refusé de répondre à certaines des questions de la juge du tribunal de district de Malden, Emily A. Karstetter, car la procédure en personne dans son cabinet a été interrompue et perturbée par des personnes liées à la procédure via Zoom.

Certains accusés ont fait valoir leur droit à des noms légaux différents de ceux fournis par les procureurs. Certains ont déclaré à Karstetter qu’ils souhaitaient soit se représenter eux-mêmes, soit être représentés par leur propre « conseiller juridique » de personnes non reconnues par le tribunal. Mais ils ont insisté sur le fait qu’ils ne renonçaient à aucun de leurs droits.

Les hommes sont accusés de violations d’armes dans le cadre d’une longue impasse avec la police de l’État du Massachusetts sur la route 95 samedi. Un homme que les autorités ont identifié comme étant Jamal Tavon Sanders Latimer a fait se lever certains dans la salle d’audience lors de sa comparution.

11 arrêtés dans l’impasse du Massachusetts : Voici ce que l’on sait du groupe et du mouvement souverain maure

Certaines de ces personnes portaient l’habit des Maures.

Une femme portait une ceinture bleu royal avec le nom du groupe, Rise of the Moors, inscrit d’un côté et « Secrétaire » de l’autre. Une autre femme semblait être proche d’un homme identifié dans les reportages récents des médias comme Steven Latimer.

L’accusé identifié comme Latimer dit que son vrai nom est Jamal Talib Abdulleh Bey. Les procureurs ont déclaré qu’il s’était principalement entretenu avec la police samedi. Il a dit à Karstetter qu’il était un Marine américain à la retraite, qu’il avait une expertise en matière d’armes et qu’il savait comment former les autres à l’utilisation des armes.

Le groupe avait voyagé pendant la nuit pour éviter la circulation, a-t-il déclaré, et avait séparé ses munitions de ses armes.

Il a également affirmé, se référant à une affaire judiciaire de 2016, que son groupe a le droit, en vertu de « la doctrine du voyage pacifique » de voyager en tant que « milice bien réglementée ».

« Cela ne s’est apparemment pas produit », a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que l’issue pacifique de l’impasse, sans blessure, est la preuve qu’il devrait être libre de partir sans détention.

Contrairement à deux autres accusés, Latimer ne portait pas de treillis de camouflage lorsqu’il est entré dans les chambres, qui disposent d’une zone semi-fermée pour les accusés.

« Nous ne sommes pas des extrémistes », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas contre la Constitution. »

Le juge l’a pressé de savoir s’il était contraint de faire face à des poursuites sans avocat. Il a répondu: « Oui. »

C’est elle qui l’a contraint, a-t-il déclaré avant d’être renvoyé de la salle d’audience. « Je n’ai pas non plus besoin d’une audition de dangerosité, » cria-t-il avant que la porte ne se referme. « Je devrais être libéré aujourd’hui. »

Il est revenu sur cette remarque plus tard et Karstetter a accordé une prolongation de trois jours au procureur de district adjoint Graham Van Epps, qui a demandé plus de temps pour présenter des documents, des vidéos et d’autres informations.

Les apparitions de Latimer ont été ponctuées par des rafales de commentaires diffusés dans les chambres via des haut-parleurs liés à un public Zoom. « Haute trahison, haute trahison, haute trahison », a déclaré une personne. Plus tôt, lors d’une pause, la phrase « Libérez les Maures » a été entendue dans les chambres.

Karstetter a à plusieurs reprises coupé et mis en sourdine les membres du public Zoom.

Comme les membres ont résisté à de nombreux aspects du processus judiciaire, Karstetter a pu progresser lentement avec un certain degré de conformité de la part des défendeurs. En milieu d’après-midi, à plus de deux reprises, Van Epps a fait valoir ses arguments pour une cause probable.

Il a raconté l’histoire du soldat de la police de l’État du Massachusetts, Ryan Casey, qui a remarqué une grande camionnette dans la voie de dépannage de la route 95 à Wakefield. À son approche de la camionnette, Casey a engagé Latimer dans un échange enregistré par sa caméra portée sur le corps, selon les procureurs.

Un dossier judiciaire déposé par les procureurs indique que Latimer a refusé de déposer son arme, déclarant: « Nous ne pouvons pas faire cela ».

« Je vais rester armé pour ma sécurité tout comme tu vas rester armé pour la tienne. »

Mardi, Latimer a affirmé que la saisie d’armes était une autre raison de le libérer sans se soucier de la violence.

Un affidavit déposé devant le tribunal répertorie les armes à feu, les munitions et l’équipement saisis sur les lieux, y compris deux fusils chargés, un Ruger 556 avec un chargeur de 28 cartouches et un fusil de chasse Mossberg de calibre 12 chargé, et un pistolet chargé.

Van Epps a décrit des armes à feu « de style AR-15 » parmi les saisies. La liste mentionne à la fois un fusil PA-15 et un DPMS Panther Arms A15 parmi les cinq fusils confisqués.

Plus de 1 200 cartouches de différents calibres, plus de 130 chargeurs chargés et plus de 120 cartouches de fusil de chasse de calibre 12 ont également été saisis, selon l’affidavit. Les saisies, dit-il, comprenaient 10 gilets balistiques, des uniformes de camouflage, des casques et une paire de lunettes de vision nocturne.

Suivez Mark Reynolds sur Twitter : @mrkrynlds.