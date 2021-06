Les suspects de la mort d’Aiden Leos dans la rage au volant en Californie sont inculpés

Un couple du sud de la Californie a été inculpé mardi pour la mort par rage au volant d’Aiden Leos, 6 ans, le mois dernier, l’homme étant accusé de meurtre.

Les procureurs du comté d’Orange, en Californie, ont inculpé Marcus Anthony Eriz, 24 ans, de meurtre et d’avoir tiré sur un véhicule occupé. Il fait également face à des améliorations de peine. La petite amie d’Eriz, Wynne Lee, 23 ans, a été accusée d’être complice après le fait et de porter illégalement une arme à feu dissimulée.

« En ce qui concerne les accusations portées contre les deux, je suis absolument convaincu qu’elles sont solides », a déclaré le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer.

La mise en accusation du couple mardi a été reportée au 18 juin et un juge a fixé leur caution à 2 millions de dollars pour Eriz et 500 000 $ pour Lee en attendant cette audience. Eriz pourrait faire face à 40 ans de prison à vie s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. Lee risque jusqu’à trois ans de prison et un an de prison dans le comté.

Eriz et Lee ont été arrêtés dimanche après une semaine de recherche de suspects dans le meurtre du garçon sur une autoroute du sud de la Californie. Aiden a été abattu le 21 mai sur la State Route 55 à Orange, au sud-est de Los Angeles, alors que sa mère le conduisait à la maternelle.

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient que Lee conduisait et Eriz a tiré le coup de feu qui a tué le garçon.

Selon la mère du garçon, Joanna Cloonan, et ceux qui se sont arrêtés pour l’aider, Cloonan a fait un geste de la main vers un véhicule qui l’a coupée, qui a ensuite roulé derrière elle, et quelqu’un a tiré sur le véhicule de Cloonan. Aiden, qui était assis sur le siège arrière, a reçu une balle dans l’abdomen et déclaré mort dans un hôpital voisin.

L’affaire a stupéfié la région et fait l’actualité nationale.

« Cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous. Nous conduisons tous sur les autoroutes du sud de la Californie », a déclaré Spitzer lundi. « Nous nous sommes tous fâchés contre les autres automobilistes; d’autres automobilistes se sont fâchés contre nous. J’ai jeté quelques gestes sur moi-même. Mais il n’est jamais arrivé à une situation de violence, et certainement pas dans mon royaume ou le vôtre à la perte d’une vie. »

En savoir plus sur le cas Aiden Leos :Deux personnes arrêtées en lien avec la mort d’un garçon de 6 ans dans une fusillade de rage au volant

Le chef adjoint de la California Highway Patrol, Don Goodbrand, a déclaré lundi que les autorités avaient récupéré l’arme utilisée lors de l’attaque et le véhicule dans lequel les suspects circulaient, une Volkswagen Golf SportWagen blanche.

La police avait lancé un appel au public pour obtenir des informations sur l’affaire et offert jusqu’à 500 000 $ de récompense, et Goodbrand a déclaré que les autorités avaient reçu plusieurs conseils utiles à l’enquête. On ne sait pas si quelqu’un recevra de l’argent de récompense ou combien. Goodbrand a refusé de répondre aux questions sur la récompense.

Le Los Angeles Times a rapporté que les enquêteurs avaient identifié le couple après avoir obtenu un pourboire et amélioré une image de la plaque d’immatriculation du véhicule. Ils ont également découvert que les deux se rendaient au travail dans la région de l’Inland Empire en Californie du Sud et se trouvaient dans la zone de la fusillade lorsque cela s’est produit.

Il n’était pas immédiatement clair si Eriz et Lee avaient des avocats. Ils étaient détenus dans la prison du comté d’Orange sous caution d’un million de dollars.

« La joie qu’il a apportée dans nos vies était insurmontable » : Une mère fait l’éloge d’un garçon de 6 ans tué dans une fusillade soupçonnée de rage au volant

Le capitaine du CHP Mike Harris a déclaré lundi qu’il avait parlé à la mère d’Aiden des arrestations.

« Je l’ai confrontée à FaceTime », a-t-il déclaré. « Je lui ai fait savoir ce qui s’était passé. Elle était très émotive.

Cloonan avait demandé justice lors d’un service commémoratif pour son fils la veille des arrestations. Elle a dit qu’Aiden avait apporté une joie « insurmontable » à sa vie.

« Bien que cela ne vous ramènera pas dans nos bras », a-t-elle déclaré, « cela me scandalise qu’une âme aussi précieuse et belle n’ait pas eu l’opportunité de continuer à devenir un jeune homme et de fonder sa propre famille. jour tout en accomplissant les désirs de son cœur.

Contributeur : Steven Vargas, USA TODAY ; The Associated Press