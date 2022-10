Les suspects de cambriolage à New Lenox ciblent 4 entreprises: les flics – Shaw Local

Trois restaurants et une station-service à New Lenox ont été cambriolés dimanche et des agents recherchent les suspects, a indiqué la police.

Quelque temps après minuit dimanche, des suspects avaient ciblé des caisses enregistreuses et des caisses enregistreuses à Wingstop, 1820 E. Lincoln Highway, Jersey Mike’s, 527 E. Lincoln Highway, Pizza Hut, 525 E. Lincoln Highway et la station-service Exxon Mobil, 570 E. Laraway Road, selon le chef adjoint de New Lenox, Micah Nuesse.

“Les contrevenants sont entrés en brisant les portes d’entrée des bâtiments”, a déclaré Nuesse.

Nuesse n’a pas pu fournir plus d’informations sur l’incident car il fait toujours l’objet d’une enquête active.

Jersey Mike’s et Pizza Hut sont dans le même bâtiment, tandis que Wingstop est à environ plus d’un mile sur la même route Lincoln Highway. La station-service Exxon Mobil se trouve à plus de cinq kilomètres au sud de ces emplacements.