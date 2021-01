Des centaines de survivants de l’Holocauste devraient être vaccinés cette semaine en Autriche et en Slovaquie dans le cadre des campagnes de vaccination organisées à l’occasion du 76e anniversaire de la libération du camp de la mort d’Auschwitz, une journée connue sous le nom de Journée internationale du souvenir de l’Holocauste.

Plus de sept décennies après l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité, la génération qui a enduré les camps de la mort nazis est vieillissante et particulièrement vulnérable au coronavirus. Les dirigeants juifs ont longtemps poussé à donner la priorité à leurs vaccinations.

Quelque 400 personnes âgées de 85 ans et plus, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste, ont été vaccinées mercredi à Vienne, selon la communauté juive de Vienne, qui a aidé à organiser le programme en coopération avec le ministère autrichien de la Santé.

Environ 12 médecins administraient des vaccinations, selon Erika Jakubovits, directrice exécutive de la communauté juive de Vienne, qui a aidé à organiser l’événement.