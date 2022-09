Les survivants philippins de la loi martiale sont toujours hantés par les abus 50 ans après leur déclaration

Le courant25:29Les survivants se souviennent de la déclaration de la loi martiale aux Philippines

Avertissement : Cette histoire contient des détails graphiques sur la torture qui peuvent déranger les lecteurs.

Le matin du 23 septembre 1972, Chris Sorio se souvient avoir été réveillé par sa mère dans leur maison de Quezon City aux Philippines. Elle lui a dit que le pays venait d’être placé sous la loi martiale.

“Il n’y a rien à la télévision et rien à la radio”, a déclaré Sorio, qui était adolescent à l’époque. Il a maintenant 64 ans et vit à Vancouver. “Il y a donc le chaos et la confusion parmi les gens parce qu’ils ne savent pas ce qui se passe.”

Plus tard dans la soirée, le président Ferdinand Marcos est apparu à la télévision pour annoncer officiellement qu’il avait déclaré la loi martiale. (Le document officiel, Proclamation n ° 1081, a été signé le 21 septembre, une date que les historiens pensent que Marcos a choisie en raison de son obsession pour la numérologie.)

S’en sont suivis 14 ans de corruption, de violence et de violations des droits de l’homme. On estime que plus de 3 000 ont été tués, 35 000 torturés et 70 000 incarcérés, selon les rapports d’Amnesty International. En 1986, Marcos a été évincé de ses fonctions à la suite de manifestations de masse connues sous le nom de People Power Revolution. Il s’enfuit à Hawaï, où il mourut en exil en 1989.

La première page du Philippines Daily Express du 24 septembre 1972. C’était le seul journal publié après l’annonce de la loi martiale. (Philippines Daily Express)

Cinquante ans après la déclaration de la loi martiale aux Philippines, des survivants et des militants du pays et du monde entier commémorent ce qui est largement considéré comme un chapitre sombre de l’histoire du pays – une mission qu’ils jugent encore plus importante depuis le fils de Marcos, Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr., a été élu à la présidence en mai dernier dans une victoire écrasante.

“J’ai des petits enfants [and] Je veux qu’ils sachent. Ils doivent connaître la vérité, l’histoire de ce qui s’est passé sous la dictature de Marcos », a déclaré Reyna de Mesa, cofondatrice de la Philippine-Manitoba Historical Society à Winnipeg.

Le groupe organise un événement vendredi au Musée canadien pour les droits de la personne qui comprendra des expositions en personne et virtuelles, une projection de film et une discussion avec un survivant de la loi martiale.

De Mesa et le co-organisateur Jomay Amora-Dueck ont ​​déclaré avoir décidé d’organiser l’événement après la récente élection de Marcos Jr.

“Nous voulons éduquer notre communauté, en particulier ici au Canada, où beaucoup de jeunes Canadiens philippins n’ont pas accès à l’histoire des Philippines parce qu’ils vivent au Canada”, a déclaré Amora-Dueck, ajoutant que même en tant qu’étudiant aux Philippines, elle n’a pas appris la loi martiale.

Les membres de la Philippine-Manitoba Historical Society visent à éduquer les Canadiens sur l’histoire des Philippines. Les co-fondateurs Jomay Amora-Dueck et Reyna de Mesa sont deuxième et troisième à partir de la gauche. (Société historique des Philippines et du Manitoba)

De nombreux survivants célèbrent cet anniversaire en partageant leurs histoires de torture, d’abus et d’emprisonnement pendant la loi martiale.

“Je n’avais pas réalisé que ces dernières années, lorsque les Marcos sont revenus au pouvoir, ce serait un rituel que je ferais chaque mois de septembre”, a déclaré Sorio, qui a déclaré avoir été torturé et détenu dans un camp de prisonniers pendant deux ans. années. “Raconter, revivre l’histoire des violations des droits de l’homme de tant de personnes victimes du régime de la loi martiale.”

Sorio est devenu un étudiant militant lorsqu’il était étudiant à Quezon City et a finalement rejoint le mouvement de protestation clandestin.

“Les campus étaient fortement militarisés à l’époque”, a-t-il déclaré. “Des militaires en civil étaient inscrits dans les universités, se faisant passer pour vos camarades de classe, essayant d’écouter les critiques, espionnant les étudiants et tout.”

Sorio, deuxième à partir de la droite, était un militant du mouvement de protestation clandestin jusqu’à son arrestation en 1982. (Soumis par Chris Sorio)

Après son arrestation en 1982, a déclaré Sorio, il a été forcé de se déshabiller et des officiers militaires l’ont attaché à une chaise et lui ont administré des décharges électriques sur les parties génitales.

“Je regardais juste le plafond et je priais et… je me suis préparé à mourir à ce moment-là.”

Sorio faisait partie d’un recours collectif lancé par des survivants d’abus contre la succession de Marcos en 1995. Un tribunal américain a conclu que sa succession était responsable et il a été condamné à payer 766 millions de dollars à plus de 9 000 survivants.

“Nos intentions à l’époque n’étaient pas vraiment une question d’argent”, a déclaré Sorio, qui a noté qu’il n’avait jamais encaissé son chèque de 1 000 dollars.

Sorio prend la parole lors d’un événement marquant le 50e anniversaire de la déclaration de la loi martiale aux Philippines. (Soumis par Chris Sorio)

“C’était à propos de [ensuring] que les maux ou les méfaits et les violations des droits de l’homme à l’époque de Marcos seront à jamais enregistrés et enregistrés, de sorte qu’il ne peut être nié que ces choses ne se sont pas produites », a-t-il déclaré.

Certains survivants sont encore aux prises avec le traumatisme de leurs expériences pendant la loi martiale.

Josie Forcadilla, qui vit maintenant à Toronto, a déclaré qu’elle faisait encore des cauchemars à propos de sa sœur, Liliosa Hilao, qui est connue comme la première prisonnière politique à mourir pendant sa détention pendant la loi martiale aux Philippines.

Interrogatoire par des militaires

Forcadilla, qui venait de terminer ses études secondaires, a été témoin du premier interrogatoire de sa sœur par des officiers militaires, qui a eu lieu dans leur maison familiale lors d’un raid.

Elle se souvient avoir vu un officier frapper la tête de Hilao contre le mur et ses tentatives de la violer. Hilao a été arrêté et emmené dans un camp de prisonniers, suivi de Forcadilla quelques jours plus tard. Peu de temps après leur arrivée, Hilao était mort.

“Ce n’est pas la torture personnelle que j’ai subie [that haunts me]mais c’est elle”, a déclaré Forcadilla, qui a ensuite rejoint le mouvement de protestation et a été emprisonné pendant trois ans après avoir été de nouveau arrêté. “C’était tellement violent.”

Forcadilla dit qu’elle est toujours hantée par la mort de sa sœur, Liliosa Hilao, qui est connue comme la première prisonnière politique à mourir en détention pendant la loi martiale aux Philippines. (Soumis par Josie Forcadilla)

Aux Philippines, cette semaine a été marquée par des manifestations et des événements commémoratifs. Des centaines de militants sont descendus dans la rue en scandant “N’oubliez jamais” et en condamnant le régime de Marcos pour ses abus présumés, Reuters a rapporté .

La semaine dernière, Marcos Jr. a défendu la déclaration de loi martiale de son père, affirmant que le « Le gouvernement a dû se défendre.

À l’époque, Marcos Sr. a déclaré que cette décision était une réponse à l’escalade des troubles civils dans le pays, à une rébellion dans le sud et à une menace communiste croissante.

Les partisans de la loi martiale ont fait valoir qu’elle a inculqué un sens de la discipline indispensable au peuple philippin et qu’elle a conduit à une réforme sociale et économique.

En 2019, le porte-parole du président Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, a justifié la mise en œuvre de la règle martiale par Marcos dans une déclaration écrite.

Le candidat à la vice-présidence Ferdinand (Bongbong) Marcos Jr. pose avec des partisans dans le nord des Philippines en 2016. (Erik De Castro/Reuters)

“Ceux qui perçoivent qu’une déclaration de loi martiale est anti-démocratique [are] inconscient du fait que son application est précisément l’outil même pour sauver l’exercice de la démocratie. Ce n’est que lorsqu’il est couvert d’abus par ses responsables qu’il devient odieux”, a-t-il déclaré.

Mais les critiques disent que des arguments comme ceux-ci sont une distorsion de l’histoire.

“Nous sommes dans une bataille pour la mémoire”, a déclaré Carmelo Crisanto, directeur exécutif de la Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission basée à Manille.

Carmelo Crisanto est directeur exécutif de la Human Rights Violations Victims’ Memorial Commission à Manille. (Commission commémorative des victimes de violations des droits de l’homme)

Depuis 2018, son agence gouvernementale s’emploie à conserver les témoignages de plus de 11 000 survivants de la loi martiale. Lorsque Marcos Jr. a été élu, son équipe s’est empressée de numériser la collection et d’envoyer des copies à plusieurs institutions.

“Cela ne sera jamais détruit… Si mes archives physiques sont réellement brûlées par accident ou quelles que soient les affirmations… elles seront toujours vivantes et seront toujours un rappel”, a déclaré Crisanto.

J’espère avoir des enregistrements en ligne

Il prévoit que la collection soit conservée dans un musée commémoratif qui devrait être construit dans les prochaines années, bien qu’il ait déclaré que le financement gouvernemental du projet était incertain. En attendant, il espère rendre les enregistrements numériques disponibles en ligne pour les chercheurs.

“Je pense [preserving these records] est nécessaire parce que pour ceux qui sont touchés, il n’y a pas de fermeture », a déclaré Crisanto. « Il y a toujours cette peur sous-jacente que la situation puisse se retourner et se présenter à nouveau parce que nous avons peur de la regarder et d’accepter ce qui s’est réellement passé.”

Crisanto parcourt ses archives de témoignages écrits de plus de 11 000 survivants d’abus de la loi martiale. (Commission commémorative des victimes de violations des droits de l’homme)

Des experts et des observateurs ont analysé l’ascension de Marcos Jr. à la présidence malgré l’histoire de sa famille, de nombreux critiques pointant du doigt des campagnes généralisées de désinformation et de révisionnisme historique, en particulier sur les réseaux sociaux, amenant certains à croire que l’ère de la loi martiale était une ” âge d’or” de paix et de prospérité.

Christine Bacareza Balance, professeure agrégée d’études asiatiques américaines à l’Université Cornell, a déclaré que la nostalgie pourrait également jouer un rôle. Son livre à paraître, Donner un sens à la loi martialese penche sur la règle de l’aîné Marcos et de sa femme, Imelda Marcos.

Il y a des messages en ligne romantisant la famille, a-t-elle dit, ce qui « éloigne les vraies histoires de personnes qui ont survécu et de celles qui n’ont pas survécu au régime ».

Elle pointe également un désenchantement envers les dirigeants politiques suite à l’éviction de Marcos car la promesse d’une vie meilleure ne s’est jamais concrétisée.

“À la suite de cela, la question est alors devenue pour les Philippins ordinaires:” Nos vies se sont-elles améliorées d’une manière ou d’une autre? Se sont-elles améliorées? Je pense qu’avec le temps, ils ne l’ont pas fait”, a-t-elle déclaré.

Des militants commémorant le 50e anniversaire de la déclaration de la loi martiale défilent à l’Université des Philippines à Quezon City mercredi. (Eloïsa Lopez/Reuters)

Les survivants craignent que l’histoire ne se répète. Forcadilla a déclaré qu’elle espère que les citoyens philippins, en particulier les plus jeunes, seront sur leurs gardes au fur et à mesure que la présidence de Marcos Jr. se déroulera.

“Je pense que nous devrons faire une éducation massive des jeunes aux Philippines pour leur rappeler constamment ce qui s’est passé à l’époque de son père”, a-t-elle déclaré.

Sorio, quant à lui, prévoit de continuer à raconter son histoire et à défendre ses compatriotes philippins.

“Nous devons juste continuer à articuler et vraiment aider les gens à comprendre pourquoi il y a une résistance qui se déroule dans le pays”, a-t-il déclaré. “Le manque continu d’emplois, les … agriculteurs qui n’ont pas de terres. La même histoire continue.”