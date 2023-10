Les survivants israéliens de l’attaque terroriste du Hamas racontent une brutalité et un héroïsme déchirants

Jérusalem, Israël – Des histoires incroyables de survie et de courage font surface en Israël, une semaine après l’attaque terroriste brutale du Hamas qui a fait plus de 1 300 morts et 120 autres personnes, dont des citoyens américains portés disparus, très probablement retenus en otage dans la bande de Gaza.

De la forêt où des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour un festival de musique aux communautés agricoles qui parsèment la frontière entre Israël et Gaza, des centaines, voire des milliers d’Israéliens commencent à raconter des histoires incroyables sur la façon dont ils ont échappé aux griffes de certains mort aux mains de terroristes palestiniens bien armés et impitoyables.

Noa Ben Artzi, 25 ans

Noa Ben Artzi, 25 ans, se trouvait samedi avec ses amis au Nova Music Festival au kibboutz Re’im, dans le sud d’Israël, lorsqu’elle a commencé à entendre des tirs de roquettes au-dessus de sa tête.

Un survivant du massacre du Hamas a répondu à l’appel de son père pour lui dire ses derniers adieux alors qu’une masse de terroristes se refermait sur lui

« J’étais dans ma tente et je pensais que c’était un feu d’artifice, mais quand je suis sortie, j’ai vu le chaos, des centaines de personnes couraient vers moi, vers le parking derrière moi », a-t-elle rappelé vendredi à Fox News Digital. « Nous avons commencé à rassembler nos affaires et nous nous sommes dirigés vers la voiture. »

Mais le groupe, qui comprenait Norelle, la meilleure amie de Ben Artzi, n’a pas dépassé le parking, car la circulation était paralysée. Sautant hors de leur voiture, ils ont couru se cacher dans un abri anti-bombes à proximité, une petite structure en béton avec une entrée et sans fenêtres, utilisée pour se protéger dans les espaces ouverts.

« Au début, nous étions près de l’entrée, mais ensuite environ 25 ou 30 personnes se sont entassées dans ce petit espace et les gens au fond commençaient à étouffer », a déclaré Ben Artzi. Elle a accepté de changer de place avec des personnes plus en retrait, et lorsqu’une de ses amies a commencé à avoir une crise de panique, Noa lui a suggéré de s’asseoir par terre, là où il y avait plus d’air. Lorsqu’une autre femme a également commencé à faire de l’hyperventilation, Noa lui a suggéré de les rejoindre également.

« Je l’ai serrée dans mes bras et lui ai demandé son nom, elle a dit que c’était Michele », a raconté Ben Artzi. « Nous sommes restés assis ainsi pendant environ 25 minutes, et la prochaine chose que j’ai entendue, c’est que les gens disaient : ‘Ils arrivent, ils arrivent.' »

Ben Artzi ne se souvient pas de ce qui s’est passé ensuite, seulement que des coups de feu ont retenti et qu’une grenade a été lancée dans l’abri. Elle se réveilla et se retrouva ensevelie sous une masse de corps sans vie.

Un survivant du festival de musique israélien décrit l’horreur de l’attaque menée par le Hamas qui a fait 260 morts

« À ce moment-là, j’étais sur le dos avec trois ou quatre corps sur moi. L’un des corps, couché sur mon ventre, était très lourd, sa tête était sur ma gorge », a-t-elle déclaré. « Ma tête était sur la poitrine de quelqu’un d’autre, puis j’ai réalisé que c’était Michele – elle était toujours en vie. »

Au cours des trois heures suivantes, les deux femmes sont restées allongées ensemble dans le noir, les cadavres les clouant au sol tandis que les terroristes du Hamas continuaient de tirer des munitions sur l’abri, de lancer des grenades et même d’allumer un feu à l’extérieur. Alors que la fumée envahissait l’intérieur, les nouveaux amis se chuchotaient pour remonter le moral.

Puis ils entendirent des voix hébraïques dehors et de l’eau jetée sur le feu. La lampe de poche d’un policier brillait à l’intérieur de l’abri et Ben Artzi tentait d’attirer l’attention mais se trouvait trop loin sous les corps.

« Le policier n’arrêtait pas d’entrer et de sortir, car il n’y avait pas d’air à l’intérieur, c’était rempli de fumée », a-t-elle expliqué. « J’ai essayé de déplacer les corps, mais à chaque fois, ma main y pénétrait parce que des parties d’entre eux étaient emportées par le vent. »

Finalement, les policiers ont trouvé Ben Artzi, ont enlevé ses cadavres et l’ont traînée dehors.

« Je ne pouvais pas me tenir debout parce qu’il n’y avait pas de circulation sanguine dans mes jambes et je ne pouvais pas respirer à cause de la fumée », a-t-elle expliqué.

« J’ai découvert plus tard que Michele avait reçu une balle dans le dos, mais nous ne nous en sommes pas rendu compte pendant notre séjour. Dieu merci, elle est toujours en vie », a déclaré Artzi. « C’est un véritable miracle. »

LE « FILS UNIQUE » D’UNE FEMME DU NEW JERSEY, DJ EN Aspirant, MORT APRÈS L’ATTAQUE DU HAMAS À UNE FÊTE DE DANSE ISRAÉLIENNE

Elle a cependant été informée vendredi soir que sa meilleure amie, Norelle, avait été retrouvée parmi les morts.

Yonatan Ben Reim, 56 ans

Lorsque Yonatan Ben Reim a entendu le système de défense anti-roquettes Iron Dome entrer en action samedi matin près de son domicile, il a pensé que quelque chose ne tournait pas rond.

« Il tirait comme une mitrailleuse, parce qu’il y avait tellement de roquettes », a déclaré Ben Reim, un policier à la retraite qui vit dans la communauté de Prigan, près de la frontière avec Gaza. « J’ai dit à mon fils Yuval : ‘Écoute, s’ils tirent comme ça dans le ciel, alors ils ne veulent pas que nous regardions le sol.' »

Quelques minutes plus tard, Ben Reim entend des coups de feu et quelque chose ne va pas. « J’ai dit à Yuval : ‘Écoutez, ce que nous entendons, ce ne sont pas des armes israéliennes, ce sont des armes arabes' », a-t-il raconté à Fox News Digital. « J’ai dit à Yuval de rassembler tout le monde dans l’abri anti-bombes et j’ai attendu dans le salon. »

Un peu plus tard, Ben Reim entendit dehors des gens parler arabe. Pointant sur eux son revolver, il commença à tirer. Puis, a-t-il déclaré, « L’enfer s’est déchaîné… c’était comme un film hollywoodien. »

« Il y avait huit terroristes dehors, et j’ai couru vers l’abri et j’ai fermé la porte juste au moment où ils entraient chez moi », a-t-il déclaré. « Ils criaient en arabe : « Levez les mains, c’est la police ».

Ben Reim a raconté comment les terroristes se déplaçaient de pièce en pièce, lançant des grenades et tirant avec des fusils AK47. Il a remis à Yuval, 22 ans, une autre arme de poing et lui a dit de se tenir près de la fenêtre pendant qu’il couvrait la porte.

« Nous n’avons pas pu le fermer parfaitement et ils ont commencé à nous tirer dessus à travers la fenêtre. Nous leur avons riposté avec 150 balles, puis nous avons commencé à prier », a-t-il déclaré.

UN ÉTUDIANT DE NEW YORK CAPTURÉ PAR DES TERRORISTES DU HAMAS ALORS QUE « SERVIR ET PROTÉGER LE PEUPLE D’ISRAËL », DIT SA FAMILLE

La famille, Ben Reim, Yuval, sa femme, ses deux autres fils et une jeune fille, sont restés à l’intérieur du refuge pendant plus de deux heures pendant que les terroristes parcouraient les maisons de ses voisins pour tenter de convaincre les habitants de se montrer, menaçant de les incendier. en bas des maisons et en tirant à travers les fenêtres.

« J’ai dit à ma famille que nous ne nous rendrions pas, qu’il valait mieux mourir que d’être prisonnier à Gaza », a déclaré Ben Reim, qui a finalement réussi à contacter les forces de sécurité civile locales, qui sont arrivées et ont affronté les terroristes, les emmenant dehors. Deux membres de cette force civile ont été tués dans la fusillade.

Ben Reim a déclaré qu’il s’était comporté comme un robot tout au long de cette épreuve, tandis que le reste de sa famille suivait tranquillement ses instructions.

« Nous parlions tous à voix basse et étions très calmes, même si nous ne pensions pas en sortir vivants », a-t-il déclaré.

Yonit Kedar, 42 ans

Yonit Kedar, 42 ans, a déclaré qu’elle était toujours sous le choc d’avoir réussi à survivre à l’attaque du Nova Festival.

« Je n’avais aucune idée que nous avions échappé à un massacre jusqu’à plus tard dans la soirée », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Même lorsque j’étais dans la voiture et que je voyais des gens courir à travers les champs, je ne réalisais pas que nous courions pour sauver notre vie. »

NOTRE FILS AMÉRICAIN-ISRAÉLIEN DE 21 ANS A ÉTÉ ASSASSINÉ LORS DES ATTAQUES DU HAMAS. C’EST CE QUE NOUS VOULONS QUE LE MONDE SACHE

Le site, où se rassemblent des centaines de fêtards, certains courant pieds nus, est quelque chose qui restera gravé dans sa mémoire pendant longtemps, a déclaré Kedar. « Ma grand-mère est une survivante de l’Holocauste, donc c’était vraiment déclencheur, mais je suis heureux de n’avoir rien vu de pire que ça. »

En fait, l’histoire de Kedar est à la limite du surréaliste. La mère de deux enfants, âgée de 42 ans, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée que des terroristes s’étaient infiltrés en Israël, même si elle et ses amis ont fui la fête alors que des roquettes volaient au-dessus de leur tête.

« Mon histoire est plutôt calme et sereine », a-t-elle raconté. « J’ai deux jeunes enfants et je ne voyais aucune possibilité que je ne rentre pas à la maison. Cela ne me venait même pas à l’esprit. »

Kedar décrit comment elle et ses amies, également mères de jeunes enfants, ont été les premières à emballer leurs affaires et à quitter le festival, mais après s’être retrouvées coincées dans une file de voitures, elles ont sauté et se sont cachées sous un pont alors que les tirs de roquettes continuaient. .

« Nous n’avons ni vu ni entendu les coups de feu. Nous étions sûrs que le seul danger venait du ciel », a-t-elle raconté. « Nous ne savions pas que les embouteillages étaient causés par le fait que des terroristes tiraient sur des personnes tuées dans leurs voitures. »

Alors que le groupe de Kedar se cachait sous le pont, les terroristes les ont involontairement dépassés. Quand elle et ses amis ont couru vers leur voiture, où on leur a dit de rouler vers l’est, à travers les champs voisins.

« Ma voiture n’est pas une jeep ni même un 4×4. Elle n’est pas destinée à traverser des champs, mais j’ai juste continué à conduire, à conduire, à conduire et à garder la tête en avant », a-t-elle déclaré.

C’est alors qu’elle a commencé à entendre des coups de feu.

« Nous étions entourés de gens à pied et nous leur avons dit de monter dans la voiture », a-t-elle déclaré, décrivant comment un groupe de jeunes de 20 ans a sauté à l’intérieur. « Ils haletaient et criaient. Beaucoup de gens prenaient des drogues ou des psychédéliques, et c’était tout simplement horrible de les entendre pleurer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

À un moment donné, a déclaré Kedar, elle conduisait avec les portes ouvertes et les gens sautaient dedans et dehors. Finalement, elle est arrivée sur une route et, sortie de nulle part, a-t-elle déclaré, un soldat conduisait avec les pneus crevés. Il leur a dit de se diriger vers une base militaire voisine.

Avec huit personnes désormais à bord de sa voiture, Kedar s’est dirigée vers la base, alors même que des coups de feu pleuvaient derrière elle. Elle est restée sur la base pendant quelques heures puis est rentrée chez elle à Tel Aviv. Ce n’est que dans la soirée qu’elle a pris conscience de l’ampleur de ce qui s’était passé samedi dernier dans le sud d’Israël.

« Je n’arrive vraiment pas à croire que nous ayons survécu », a déclaré Kedar.

NOTE DE L’ÉDITEUR : Les histoires ci-dessus ont été éditées et condensées pour plus de clarté.