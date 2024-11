Les survivants et leurs proches se rassemblent pour commencer 168 jours de commémoration

J’ai commencé ce voyage jusqu’au 19 avril de l’année prochaine. OKLAHOMA CITY SE SOUVIERA DE CE QUI EST ARRIVÉ LE 19 AVRIL 1995 ET DES 30 ANS SUIVI. ET POUR MARQUER 168 JOURS DE SOUVENIR. DES GENS DES AUTOUR DE L’OKLAHOMA SONT RÉUNIS ICI DANS L’ANCIEN BÂTIMENT MYRIAD, OÙ DES CENTAINES DE PREMIERS INTERVENANTS SONT RÉSERVÉS APRÈS L’ATTAQUE À LA BOMBE D’OKC. COMMENT UN JOUR D’OBSCURITÉ A MENÉ À DES ANNÉES DE LUMIÈRE PENDANT 168 JOURS, LE MÉMORIAL NATIONAL D’OKLAHOMA CITY SE SOUVENIT DES PERSONNES PERDUES EN AVRIL 1995 ET DE CELLES QUI ONT SURVIVÉ. NOUS RETENIRONS CERTAINES DE CES LEÇONS APPRISES AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES. VENDREDI DANS LE VIEUX BÂTIMENT MYRIAD AU CENTRE-VILLE. ILS ONT REGARDÉ COMMENT LES PREMIERS INTERVENANTS DE PARTOUT LE PAYS ONT APPRIS LE STANDARD DE L’OKLAHOMA AVEC LES CONCERTS, TANT DE JEUX DE HOCKEY ET DE BASKET-BALL. Mais surtout, les souvenirs de ce qui s’est passé à l’intérieur de ces murs dans les heures et les jours qui ont suivi le bombardement. POUR LE 30E ANNIVERSAIRE, LE 19 AVRIL 2025, ILS VOULENT S’ASSURER QUE LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS CONNAISSENT LES NOMS DE TOUTES LES PERSONNES CHANGÉES PAR L’ATTENTAT. LE MEMORIAL EST DONC EN PARTENARIAT AVEC KOCO FIVE. ET À PARTIR DE CE SAMEDI, NOUS ORGANISERONS LES 168 JOURS DU SOUVENIR. ET CE VENDREDI, ILS ONT COMMENCÉ PAR PERMETTRE AUX SURVIVANTS ET À SES PROCHES DE PARTAGER LEUR HISTOIRE. Quand l’explosion s’est produite, nous l’avons entendue, nous l’avons ressentie, mais nous ne savions pas ce que c’était. Et nulle part dans votre pensée, il n’y avait un camion piégé. INSTALLEZ-VOUS TOUS LES JOURS. À PARTIR DE CE SAMEDI POUR SE SOUVENIR DE CEUX QUI ONT ÉTÉ TUÉS, CEUX QUI ONT SURVÉCU ET CEUX

Les survivants, leurs proches et les dirigeants d’Oklahoma City se réunissent à l’occasion du 30e anniversaire de l’attentat à la bombe Samedi marque le début de 168 jours de commémoration avant le 30e anniversaire de l’attentat à la bombe contre le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah. Mise à jour : 21 h 26 HAC le 1er novembre 2024 Samedi marque le début des 168 jours de commémoration avant le 30e anniversaire de l’attentat à la bombe contre l’édifice fédéral Alfred P. Murrah. Obtenez les dernières nouvelles intéressantes en cliquant ici. Pour marquer les 168 jours de commémoration, une référence au numéro des personnes décédées à cause du bombardement, des habitants de tout l’Oklahoma se sont rassemblés sur le site où des centaines de premiers intervenants sont restés après le bombardement. « Comment un jour d’obscurité a conduit à des années de lumière », a déclaré le Dr Susan Chambers, présidente de l’Oklahoma Mémorial et musée national de la ville. Pendant 168 jours, le mémorial et le musée se souviennent des personnes disparues en avril 1995 et de celles qui ont survécu. « Nous reviendrons sur certaines de ces leçons apprises au cours des 30 dernières années », a déclaré Chambers. dans l'ancien bâtiment Myrian au centre-ville d'Oklahoma City, ils ont regardé comment les premiers intervenants de tout le pays ont découvert l'Oklahoma Standard. « Avec les concerts, tant de matchs de hockey et de basket-ball, mais plus important encore, les souvenirs de ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs dans les heures qui ont suivi l'attentat à la bombe », a déclaré Chambers. Pour le 30e anniversaire, les organisateurs veulent s'assurer que les nouvelles générations connaissent les noms de toutes les personnes changées par l'attentat à la bombe. Le mémorial national d'Oklahoma City et Le musée s'associe à KOCO 5 et à partir de samedi, nous organiserons 168 jours de commémoration. Vendredi, les survivants et leurs proches ont partagé leurs histoires. «Lorsque l'explosion, nous l'avons entendue, nous l'avons ressentie et nous ne le savions pas. ce que c'était, mais nulle part dans votre pensée il n'était question d'un camion piégé », a déclaré Donna Weaver McGinty, la veuve de Mike Weaver. Les téléspectateurs peuvent se connecter à partir de samedi pour se souvenir de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont survécu et de ceux qui ont été transformés pour toujours. Vendredi, les survivants et leurs proches ont partagé leurs histoires. « Lorsque l'explosion a eu lieu, nous l'avons entendue, nous l'avons sentie et nous ne savions pas ce que c'était, mais vous ne pensiez nulle part qu'il s'agissait d'un camion piégé », a déclaré Donna Weaver McGinty, la veuve de Mike Weaver. Les téléspectateurs pourront se connecter à partir de samedi pour se souvenir de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont survécu et de ceux qui ont été changés à jamais.