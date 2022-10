Les survivants d’une coulée de boue au Venezuela enterrent les morts et recherchent les disparus

Au total, Negrín a perdu trois membres de sa famille – sa mère et deux de ses sœurs – qui ont été emportés par les eaux de crue à Las Tejerías de Santos Michelena, une municipalité agro-industrielle de l’État d’Aragua, à environ 87 kilomètres de la ville. capitale de Caracas. Le corps de la deuxième tante n’a pas encore été retrouvé.

LAS TEJERÍAS, Venezuela – Un jour après avoir enterré sa mère, Rafael Negrín a porté mercredi le cercueil de sa tante qui est également décédée dans des inondations et des glissements de terrain dans le centre du Venezuela qui ont tué au moins 43 personnes et fait des dizaines de disparus.

L’inondation et le glissement de terrain ont suivi des pluies torrentielles qui ont provoqué l’effondrement d’un flanc de montagne sur la ville samedi soir. Les habitants disent qu’ils n’avaient qu’une seconde pour s’échapper avant que l’eau, la boue, les rochers et les arbres abattus ne s’abattent sur leurs quartiers.

L’agence de protection civile du Venezuela affirme que 400 maisons ont été détruites et 800 autres endommagées. Cinquante-six personnes sont toujours portées disparues.

Les autorités affirment que le nombre de morts devrait augmenter à mesure que la machinerie lourde déplace les débris laissés par les glissements de terrain et les inondations.

Negrín a déclaré que bien qu’il soit triste, il a au moins trouvé le corps de sa mère, Senobia Rodríguez Agrizones, et a pu l’enterrer mardi. Il a dit que les voisins cherchaient toujours leur mère.

Avec de nombreux commerces et services détruits dans la commune de 54 000 habitants, les rescapés peinent à se débrouiller dans les zones sinistrées.

L’électricité et le service de téléphonie mobile ont été rétablis à Las Tejerías, mais les lignes terrestres et le service d’eau restent en panne car le glissement de terrain a détruit les fils téléphoniques, les conduites d’eau et le matériel de pompage.