Les survivants d’un AVC partagent leurs histoires ; les médecins partagent les signes à surveiller

MILWAUKEE, Wisconsin. — Juin marque le Mois de la sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux et le nombre de jeunes du Wisconsin souffrant d’accidents vasculaires cérébraux continue d’augmenter.

Katie Truttschel dit qu’elle ne le sait que trop bien.

« La prime de ma vie, je suis prêt à y aller, je ne l’ai pas du tout vu venir. Aucun antécédent familial, aucun indicateur dans la vie ou la santé que cela allait être un incident sur le radar », a déclaré Truttschel.

Actualités ATM4 Katie Truttschel a été victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 25 ans.

À 25 ans, Truttschel a été victime d’un accident vasculaire cérébral alors qu’elle était en vacances avec ses amis à Las Vegas.

«Nous avons passé quelques jours formidables. Honnêtement, j’étais à la table de blackjack. Il était environ 11 heures du matin », a déclaré Truttschel.

Elle dit que tout s’est passé si vite.

«Je me sentais un peu étourdi et je sentais juste que quelque chose se passait sur mon visage et je pouvais juste sentir le côté gauche de mon visage. C’est un peu difficile à décrire, mais j’avais juste l’impression que ça tombait », a déclaré Truttschel.

Truttschel dit qu’elle pensait être pleinement consciente de ce qui se passait.

« En fait, je pensais que je parlais de manière assez cohérente lorsqu’on me posait des questions, mais je pouvais voir l’air de terreur pure sur les visages de mes amis », a déclaré Truttschel.

Elle s’est vite rendu compte que ce n’était pas le cas.

« Les accidents vasculaires cérébraux ne font pas de discrimination selon l’âge, n’est-ce pas ? Nous pensons que ce seront nos grands-parents ou nos oncles et tantes plus âgés et je ne m’attendais pas à ce qu’à 25 ans et 26 ans nous soyons dans cette situation », a déclaré Truttschel.

Paschal Amore a été victime d’un accident vasculaire cérébral l’année dernière alors qu’il regardait la télévision chez lui avec sa femme.

«Je pouvais l’entendre et regarder autour de moi. J’ai essayé de m’écarter et je lui répondais, puis elle a dit : « Quelque chose ne va pas chez toi » », a déclaré Amore.

Actualités ATM4 Paschal Amore, a subi un accident vasculaire cérébral au milieu de la cinquantaine.

N’ayant aucun antécédent familial d’accident vasculaire cérébral, Amore dit qu’il ne savait pas que cela pourrait lui arriver et maintenant, il fait tout ce qu’il peut pour prendre soin de lui.

« En parler et pouvoir aider les autres, c’est un bon signe », a déclaré Amore.

Le Dr Hatim Attar de Froedtert et du Medical College of Wisconsin affirme que le nombre de jeunes ayant subi un accident vasculaire cérébral au cours de la dernière décennie a augmenté de près de 15 pour cent.

Certains facteurs de risque comprennent une mauvaise alimentation, le manque d’exercice et la consommation de substances, comme l’alcool et le tabac.

« Nous voyons beaucoup de patients venir de tout le Wisconsin et oui, très certainement, le nombre de patients plus jeunes a augmenté », a déclaré le Dr Attar.

Le Dr Attar dit que le meilleur rappel en cas d’accident vasculaire cérébral est de se rappeler d’être rapide.

Recherchez les problèmes d’équilibre, la vision floue, l’affaissement du visage, la faiblesse des bras et les difficultés d’élocution aussi rapidement que possible.

Association américaine des accidents vasculaires cérébraux

« La plupart de nos interventions sont urgentes et près de 80 % des accidents vasculaires cérébraux sont évitables. Il est donc important de consulter des médecins de premier recours et de se connecter au système de santé », a déclaré le Dr Attar.

Actualités ATM4 Dr Hatim Attar, neurologie, Froedtert et Medical College of Wisconsin.

Aujourd’hui âgée d’une quarantaine d’années et vivant à Delafield avec son mari Dan, Truttschel dit qu’elle voulait partager son histoire pour s’assurer que les gens comprennent comment les accidents vasculaires cérébraux peuvent affecter n’importe qui, à tout âge.

« Si quelqu’un en possède ne serait-ce qu’une partie, ne l’ignorez pas et demandez-lui de l’aide immédiatement. Ce n’est pas parce qu’ils sont jeunes ou d’âge moyen ou que vous pensez qu’ils sont en bonne santé ou qu’ils font quelque chose de malsain que ce n’est pas le cas », a déclaré Truttschel.

