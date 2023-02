Les survivants d’un AVC moins susceptibles d’être traités pour des complications

“Il n’est pas surprenant que cette étude ait révélé des disparités dans l’utilisation de thérapies pour traiter des affections telles que la dépression et les convulsions chez les adultes noirs et hispaniques”, a déclaré le Dr Karen Furie, porte-parole de l’American Stroke Association et présidente de neurologie à Warren Alpert de l’Université Brown. École de médecine.

“Heureusement, nous savons beaucoup de choses sur la façon d’aider les patients à se rétablir, mais les cliniciens ne peuvent pas traiter à moins que les patients et les familles ne les sensibilisent aux problèmes d’humeur, de niveau de fonction et de complications potentielles”, a déclaré Furie. “Cette étude, espérons-le, est l’une des nombreuses qui nous aidera à identifier les communautés qui ont besoin de plus d’aide et à aider les prestataires de soins de santé à faire davantage pour normaliser la prestation des soins aux patients et aux familles dans la période post-aiguë.”

Plus d’information

Pour en savoir plus sur les accidents vasculaires cérébraux, consultez l’American Stroke Association.

SOURCES : Kent Simmonds, DO, PhD, résident, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas ; Karen Furie, MD, MPH, porte-parole, American Stroke Association, professeure et présidente, neurologie, Warren Alpert Medical School, Brown University, Providence, RI; présentation, réunion annuelle de l’American Stroke Association, Dallas, 8 février 2023