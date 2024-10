Les survivants d’un AVC atteints d’Afib pourraient commencer les AOD plus tôt

Divulgations

OPTIMAS a été financé par la British Heart Foundation.

Werring a signalé des honoraires de consultation de Novo Nordisk, de l’Institut national pour la santé et l’excellence clinique et d’Alnylam ; les paiements ou les honoraires des conférenciers de Novo Nordisk, Bayer et AstraZeneca/Alexion ; participation à un comité de surveillance de la sécurité des données pour l’essai OXHARP, participation en tant que président du comité directeur pour les essais MACE-ICH et PLINTH ; en tant que président de l’Association britannique et irlandaise des médecins spécialisés dans l’AVC ; et titulaire d’un prix de chercheur principal de l’Institut national de recherche sur la santé et les soins.

Les co-auteurs ont signalé de multiples relations avec l’industrie et d’autres organisations.