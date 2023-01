Les survivants d’un accident d’hélicoptère en Australie rendent hommage au pilote “héros” qui a atterri sur un avion accidenté | Nouvelles du monde

Les survivants d’une collision mortelle en vol impliquant deux hélicoptères ont fait l’éloge de leur pilote “héros” pour avoir fait atterrir leur avion en toute sécurité, alors que de nouvelles images dramatiques les montrent en train d’être sauvés de l’accident.

Les photos montrent Marie et Edward Swart et Elmarie et Riaan Steenberg, deux couples de Nouvelle-Zélande, évacués de l’avion au sol après le crash sur la Gold Coast australienne le 2 janvier.

Quatre personnes, dont un couple britannique et un pilote, ont été tuées dans l’accident lorsque les deux hélicoptères sont entrés en collision alors qu’ils étaient en l’air.

Les quatre personnes décédées se trouvaient ensemble dans l’un des hélicoptères, contenant sept personnes, qui s’est écrasé sur une plage.

Photo : Edward Swart, Marle Swart, Riaan Steenberg et Elmarie Steenberg



Le deuxième hélicoptère, contenant six personnes, dont les Swarts et les Steenbergs, a été posé debout par le pilote Michael James bien qu’il ait subi des dommages importants lors de la collision.

Cinq des passagers du deuxième hélicoptère ont été légèrement blessés, tandis que le sixième est indemne.

Dans une déclaration commune, les Swarts et les Steenberg ont rendu hommage à leur pilote.

Ils ont dit: “Notre pilote, Michael James. Vous êtes notre héros. Vous avez fait atterrir l’hélicoptère en toute sécurité et avez assuré la sécurité des passants et de nous.

“Nous vous sommes éternellement reconnaissants.”

Les quatre survivants ont également remercié le personnel des services d’urgence, les passants qui ont couru pour aider et le personnel d’un hôtel local qui est également venu à leur aide après l’accident.

Les conséquences d’une collision d’hélicoptère sur la Gold Coast



Ils ont également rendu hommage à ceux qui sont morts dans la collision, en disant : “Nous voulons exprimer nos plus sincères sympathies et condoléances aux blessés, aux personnes décédées et à leurs familles.

« Nos cœurs sont profondément attristés par la perte.

“Cela a été traumatisant pour nous en tant que survivants, et nous ne pouvons pas imaginer la terrible tristesse que doivent ressentir leurs familles et leurs proches.”

Un couple britannique a été nommé parmi les quatre tués dans l’accident, qui a eu lieu près de Sea World dans l’État du Queensland.

Les vacanciers Diane et Ron Hughes, 57 et 65 ans, étaient originaires de Liverpool et se sont mariés en 2021.

Diane et Ron Hughes



M. et Mme Hughes étaient à bord de l’hélicoptère avec sept personnes à bord.

Le pilote de 40 ans, Ashley Jenkinson, qui vivait dans la région de Gold Coast mais était originaire de Birmingham, et une femme de 36 ans, sont également décédés.

Un garçon de 10 ans est dans un état critique, tandis qu’une femme de 33 ans et un garçon de neuf ans sont grièvement blessés.

Le commissaire en chef du Bureau australien de la sécurité des transports, Angus Mitchell, a déclaré que l’incident était un “début tragique pour la nouvelle année”.

Pilote Ashley Jenkinson Photo : Ritchie Gregg



Il a expliqué que les rotors principaux de l’hélicoptère au décollage sont entrés en collision avec l’hélicoptère à l’atterrissage à environ 200 m dans les airs, causant des dommages considérables à la partie avant.

Au cours du processus, la pale de rotor et la boîte de vitesses se sont détachées du corps principal de l’avion.

M. Mitchell a déclaré aux journalistes: “Nous sommes très chanceux de ne pas être ici avec beaucoup plus de morts.”

Sea World Helicopters, une société distincte du parc à thème, a exprimé ses condoléances, se disant “dévastée” et coopérant à l’enquête.