Les survivants du tremblement de terre en Turquie s’accrochent à l’espoir alors qu’ils attendent dans le froid et l’obscurité

Barış Yapar essaie de rester calme, de prendre soin de ses parents et, surtout, de garder un semblant d’espoir.

L’étudiant universitaire passait lundi soir dans une voiture avec ses parents, attendant et priant pour que quelqu’un vienne bientôt sortir ses grands-parents des décombres de leur appartement à Samandag, en Turquie.

Il était déjà près de minuit lorsqu’il a parlé à CBC Radio au téléphone depuis un parking sombre et glacial, entouré d’autres familles dans la même situation désespérée.

“Nous ne recevons pas l’aide que nous sommes censés recevoir. Nous sommes comme laissés pour compte et tout le monde essaie de faire ce qu’il peut”, a-t-il déclaré. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Cela fait environ 19 heures, et mes grands-parents sont toujours sous les ruines.”

Plus de 3 400 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie après un Un séisme de magnitude 7,8 a frappé la région aux premières heures de lundi . Le nombre de morts devrait s’alourdir.

On ne sait pas combien de personnes – mortes ou vivantes – restent piégées sous les décombres. Les responsables disent avoir déployé des milliers de travailleurs de recherche et de sauvetage dans les zones les plus durement touchées.

Mais à Samandag – à quelque 200 kilomètres de l’épicentre de Gaziantep – les gens font surtout cavalier seul, dit Yapar.

Certains creusent à mains nues. D’autres demandent des faveurs à des amis qui ont accès à tout type d’équipement pouvant être utilisé pour creuser.

“Si vous ne disposez pas de tels outils et de telles connexions, vous attendez simplement dans le noir et espérez qu’ils viendront, essentiellement”, a-t-il déclaré.

Des personnes recherchent des survivants à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. (Ilyas Akengin/AFP via Getty Images)

Secoués de leurs lits au milieu de la nuit

Comme la plupart des gens, Yapar dormait dans son lit lorsque le tremblement de terre a frappé pour la première fois peu après 4 heures du matin lundi, heure locale, le réveillant ainsi que ses parents.

Ils se sont précipités hors du lit et ont descendu les deux volées d’escaliers jusqu’au rez-de-chaussée, sont montés dans leur voiture et ont parcouru environ 500 mètres jusqu’à l’appartement des parents de son père pour les surveiller.

“Quand nous sommes arrivés là-bas, je veux dire, trois bâtiments – dont le leur – se sont tout simplement effondrés”, a-t-il déclaré.

Son père a commencé à crier les noms de ses parents. Yapar se joignit à nous. Mais personne ne répondit.

Alors qu’il attendait de l’aide, il a vu des gens retirer leurs proches morts des décombres. Certains des morts, a-t-il dit, étaient des gens qu’il connaissait depuis qu’il était un garçon.

Il a vu avec horreur le corps d’un de ses amis d’enfance être enlevé. Il n’y avait pas d’ambulance en vue, alors l’un de ses proches l’a chargé sur le devant d’une pelleteuse et l’a transporté à la morgue.

“C’était vraiment écrasant”, a déclaré Yapar. “Je ne pense pas être encore capable de comprendre ce que cela signifie pour moi ou ce que je ressens à ce sujet, mais je pense qu’il faudra un certain temps pour traiter ces choses.”

Sa mère, a-t-il dit, l’a aidé, lui et son père, à se ressaisir, et ils ont appelé à l’aide tous ceux auxquels ils pouvaient penser – les hôpitaux, les gouvernements, les groupes d’aide.

Mais près de 20 heures plus tard, personne ne s’était présenté.

“Les gens paniquaient”

À environ 200 kilomètres au nord de la ville turque d’Adana, Şule Can et sa famille attendaient également mardi soir.

La professeure de sciences politiques s’est enfermée avec son mari Süleyman Sayar et leur fille de deux ans, Eva Deniz, dans son bureau de l’Université des sciences et technologies d’Adana, essayant de rester au chaud malgré les pannes de courant généralisées.

Comme Yapar, elle et sa famille dormaient lorsque le séisme a frappé.

“Immédiatement, j’ai juste attrapé ma fille et j’ai sauté du lit”, a-t-elle déclaré.

La famille s’est blottie dans un cadre de porte, attendant que le tremblement de terre passe. C’était comme une éternité, a dit Can, mais en réalité, c’était environ deux minutes. Juste au moment où ils pensaient que la voie était dégagée, une réplique a de nouveau secoué le bâtiment.

Quand il s’est finalement arrêté, ils sont partis aussi vite qu’ils le pouvaient en descendant six étages.

“Nous étions juste comme, courons, courons, vous savez, allons-y”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes montés dans la voiture et nous avons commencé à conduire. C’est tout.”

Des gens fouillent les décombres à Adana. (Agence de presse Ihlas/Reuters)

Sur le trajet, ils ont assisté à la dévastation. Leur propre bâtiment était toujours debout, mais beaucoup d’autres ne l’étaient pas.

“Les gens paniquaient. Et bien sûr, il y avait un embouteillage terrible. Nous avons à peine bougé … dans la rue”, a déclaré Can.

“Au fur et à mesure que nous nous déplacions, nous avons vu de plus en plus de gens sortir, ne sachant pas quoi faire… Il fait aussi un froid glacial.”

Elle n’a aucune idée de l’endroit où elle ira ensuite, ni du moment où il pourrait être sûr de retourner dans le centre-ville où elle vit. Elle attend des nouvelles des autorités.

L’université, dit-elle, est sur un terrain plus sûr, plus loin des pires destructions. C’est un campus relativement nouveau, donc il n’y a pas beaucoup de grands bâtiments et beaucoup d’espaces ouverts.

Şule Can, à gauche, pose avec son mari Süleyman Sayar et sa fille de deux ans, Eva Deniz. La famille a échappé indemne au tremblement de terre meurtrier de magnitude 7,8 en Turquie, mais a perdu des amis et des membres de sa famille. (Soumis par Şule Can)

Can et les familles immédiates de son mari ont tous survécu, a-t-elle dit, mais elle entend déjà parler d’amis et de parents éloignés qui n’ont pas survécu ou qui sont toujours portés disparus.

“Ce que les gens peuvent vraiment faire, c’est simplement être solidaires, être là les uns pour les autres”, a-t-elle déclaré. “Mais en même temps, c’est terrible de ne rien pouvoir faire.”

Garder l’espoir

C’est une frustration que Yapar connaît bien alors qu’il essaie de rester au chaud dans sa voiture avec ses parents, incapable de faire quoi que ce soit pour ses grands-parents disparus.

Il a rejoint un groupe WhatsApp avec plus de 300 personnes touchées par le tremblement de terre qui essaient de s’entraider.

“Pour lire ces messages, il s’agit de personnes qui sont également dans ma situation, qui essaient également de faire sortir leurs proches des bâtiments et des ruines et qui ne trouvent toujours pas de solution”, a-t-il déclaré.

“Je veux dire, vous ne pouvez pas sortir quelqu’un d’un bâtiment effondré sans les outils appropriés. Je veux dire, ce n’est pas au pouvoir humain de faire ça.”

Tout ce qu’il peut faire, c’est attendre – et espérer.

“Je dois garder cet espoir”, a-t-il déclaré. “J’ai besoin de quelque chose qui me permette de continuer.”

