Les survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie font face à un froid glacial alors que les décès dépassent les 17 000 – National

Des milliers de personnes qui ont perdu leur maison lors d’un tremblement de terre catastrophique se sont rassemblées autour de feux de camp et ont réclamé de la nourriture et de l’eau dans le froid glacial, trois jours après que le tremblement et la série de répliques ont frappé la Turquie et la Syrie, tuant plus de 17 000 personnes.

Les sauveteurs ont poursuivi leur course pour tirer plus de personnes vivantes des décombres, la fenêtre se fermant pour trouver des survivants piégés. Alors que les histoires de sauvetages miraculeux ont brièvement remonté les esprits, la sombre réalité des difficultés auxquelles sont confrontés des dizaines de milliers de personnes qui ont survécu à la catastrophe a jeté un voile.

Dans la ville turque d’Antakya, des dizaines de personnes se sont précipitées pour obtenir de l’aide devant un camion distribuant des manteaux pour enfants et d’autres fournitures.

En savoir plus: Tremblement de terre en Turquie : le Canada envoie une équipe d’évaluation pour peser sur un soutien supplémentaire Lire ensuite : Une partie du Soleil se libère et forme un étrange vortex, déconcertant les scientifiques

Ahmet Tokgoz, un rescapé, a appelé le gouvernement à évacuer les habitants de la région dévastée. Alors que bon nombre des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu leur maison ont trouvé refuge dans des tentes, des stades et d’autres logements temporaires, d’autres ont passé la nuit à l’extérieur depuis le séisme de magnitude 7,8 de lundi.

L’histoire continue sous la publicité

“Surtout dans ce froid, il n’est pas possible de vivre ici”, a-t-il déclaré. «Les gens se réchauffent autour des feux de camp, mais les feux de camp ne peuvent que vous réchauffer autant. … Si les gens ne sont pas morts d’être coincés sous les décombres, ils mourront de froid.

Pendant ce temps, les premiers camions d’aide de l’ONU à entrer dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles depuis la Turquie depuis le séisme sont arrivés jeudi matin. De plus petites organisations d’aide ont envoyé des cargaisons, mais l’ONU n’est autorisée à acheminer de l’aide que par un seul passage frontalier et les dommages aux routes l’ont empêché jusqu’à présent.

Une femme est assise sur les décombres alors que les équipes de secours d’urgence recherchent des personnes sous les restes de bâtiments détruits dans la ville de Nurdagi, à la périphérie de la ville d’Osmaniye, dans le sud de la Turquie, le mardi 7 février 2023.

AP Photo/Khalil Hamra



Les conditions météorologiques hivernales et les dommages causés aux routes et aux aéroports par le tremblement de terre ont entravé la réponse dans toute une région déjà aux prises avec les répercussions de plus d’une décennie de guerre civile en Syrie. Ce conflit a déplacé des millions de personnes à l’intérieur de la Syrie et laissé de nombreuses personnes dépendantes de l’aide humanitaire, tout en envoyant des millions d’autres de l’autre côté de la frontière vers la Turquie pour chercher refuge.

L’histoire continue sous la publicité

Certains en Turquie se sont plaints que la réponse était trop lente. Toute perception que le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan a mal géré la crise pourrait le blesser à un moment où il devra faire face à une dure bataille pour sa réélection en mai. Erdogan _ qui devait poursuivre sa tournée des zones dévastées jeudi _ a cherché à minimiser les critiques.

En savoir plus: Des photos satellites avant et après révèlent la dévastation du tremblement de terre en Turquie Lire ensuite : Exclusif: l’appel au 911 de la veuve avant les meurtres de la nation crie de James Smith révèle des violences antérieures

Pendant ce temps, les équipes d’urgence des deux côtés de la frontière ont travaillé toute la nuit pour retrouver des survivants. Les experts ont déclaré que la fenêtre de survie pour ceux qui étaient piégés sous les décombres ou autrement incapables d’obtenir les produits de première nécessité se fermait rapidement. En même temps, ils ont dit qu’il était trop tôt pour abandonner l’espoir.

Dans la ville turque d’Elbistan, les sauveteurs ont formé des chaînes humaines alors qu’ils creusaient à travers des bâtiments effondrés, exhortant au calme dans l’espoir d’entendre des appels à l’aide étouffés. Mais de plus en plus souvent, ils sortaient des cadavres des décombres.

La famille de Havva Havam espérait encore revoir trois de ses membres en vie, assis près du feu en face de leur ancienne maison, aujourd’hui tas de décombres.

À la mode maintenant Une partie du Soleil se libère et forme un étrange vortex, déconcertant les scientifiques

Netflix Canada commence sa répression du partage de mots de passe. Voici ce qu’il faut savoir

À Antakya, au sud, les sauveteurs ont sorti une jeune fille, Hazal Guner, des ruines d’un immeuble et ont également sauvé son père, Soner Guner, a rapporté l’agence de presse IHA.

L’histoire continue sous la publicité

Alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer l’homme dans une ambulance, les équipes de secours lui ont dit que sa fille était vivante. “Je vous aime tous,” murmura-t-il faiblement.





1:29

Erdogan visite le site du tremblement de terre en Turquie et reconnaît “certains problèmes” avec la réponse



Ailleurs dans la ville, Serap Arslan a déclaré que les machines n’avaient commencé à déplacer une partie du béton lourd couvrant les personnes piégées que mercredi.

“Nous avons essayé de nettoyer les débris par nous-mêmes, mais malheureusement nos efforts ont été insuffisants”, a déclaré l’homme de 45 ans.

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que plus de 110 000 secouristes participaient désormais à l’effort et que plus de 5 500 véhicules, dont des tracteurs, des grues, des bulldozers et des excavatrices, avaient été expédiés.

En savoir plus: Tremblement de terre en Turquie : l’OMS déploie une délégation et des fournitures dans la région touchée Lire ensuite : Le chatbot Google AI Bard donne une mauvaise réponse, faisant chuter les actions

Dans la ville d’Alep, tenue par le gouvernement syrien, des secouristes ont sorti sept personnes vivantes et 44 corps jeudi d’un immeuble effondré dans le centre-ville, a rapporté la télévision d’État.

L’histoire continue sous la publicité

« Nous sommes dans une course contre la montre. Le temps presse », a déclaré le groupe paramédical syrien dans le nord-ouest tenu par les rebelles, connu sous le nom de Casques blancs. “Chaque seconde peut signifier sauver une vie.”

Comme en Turquie, des engins lourds y étaient nécessaires de toute urgence pour accélérer les opérations de sauvetage, a déclaré le groupe.

Les efforts d’aide en Syrie ont été entravés par la guerre en cours et l’isolement de la région tenue par les rebelles le long de la frontière, qui est entourée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Syrie elle-même est un paria international sous les sanctions occidentales liées à la guerre.





0:47

La route menant de Gaziantep à la frontière syrienne devrait rouvrir, permettant l’acheminement de l’aide, selon l’ONU



Jeudi, les premiers camions d’aide de l’ONU sont entrés dans le nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie. Les responsables de l’ONU ont déclaré qu’ils essayaient également d’augmenter les livraisons dans la région depuis la capitale, Damas.

L’expédition était prévue avant le tremblement de terre, mais a été retardée par les dommages à la route. Des responsables de l’ONU ont déclaré que d’autres camions devaient suivre avec une assistance spécifique pour la crise actuelle.

L’histoire continue sous la publicité

Pourtant, l’ampleur des pertes et des souffrances auxquelles il faut s’occuper est énorme. Erdogan a annoncé jeudi que le bilan était passé à plus de 14 000 morts dans son pays, avec plus de 63 000 blessés. Du côté syrien, qui comprend des zones contrôlées par le gouvernement et tenues par les rebelles, de la frontière, plus de 3 100 ont été tués et plus de 5 000 blessés.

Des équipes de secours recherchent des personnes dans les décombres de bâtiments détruits à Antakya, dans le sud de la Turquie, le mercredi 8 février 2023.

AP Photo/Khalil Hamra



Mercredi, Erdogan a cherché à détourner les critiques de la réponse _ et a juré qu’elle s’améliorait.

“Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe”, a déclaré Erdogan lors de sa visite dans la province durement touchée de Hatay. “Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.” Il a également riposté aux critiques, affirmant que des “personnes déshonorantes” répandaient “des mensonges et des calomnies” sur les actions du gouvernement.

Il a déclaré que le gouvernement distribuerait 10 000 livres turques (532 $) aux familles touchées.

L’histoire continue sous la publicité

Le bilan du tremblement de terre est le plus élevé au monde depuis qu’un tremblement de terre au large du Japon en 2011 a déclenché un tsunami, tuant près de 20 000 personnes.

Alsayed rapporté de Bab al-Hawa, Syrie. Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie. Bilginsoy a rapporté d’Istanbul. Les journalistes d’Associated Press David Rising à Bangkok et Robert Badendieck à Istanbul ont contribué.

Corus Entertainment, la société mère de Global News, soutient le Coalition humanitaire dans son appel à venir en aide aux victimes du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie. Des dons peuvent être faits en ligne.