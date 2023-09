Les survivants du tremblement de terre au Maroc ont vu leurs maisons s’effondrer et leurs voisins tomber

Commentez cette histoire Commentaire

Sa femme l’a réveillé, ainsi que sa fille d’un an, peu après 23 heures. Ils ont dû partir immédiatement, lui a-t-elle dit. «C’était quelque chose d’atroce», se souvient Aziz Taki. Il avait déjà connu des tremblements de terre, mais « pas comme celui-ci ». Il vivait au rez-de-chaussée de sa maison familiale à Marrakech et a d’abord fait entrer sa femme et sa fille dans la ruelle. Puis il monta chercher son père, sa mère et ses deux frères.

« Mais mon père est tellement attaché à la maison », a déclaré Taki à propos de son père, Omar, âgé de 93 ans. « Pour qu’il ne parte pas. »

Un toit effondré a amené Omar à sortir.

Lors des tremblements de terre de vendredi soir à travers le Maroc, des témoins et des survivants ont raconté s’être précipités hors des bâtiments vers des zones remplies de poussière, de débris et de personnes. Certains étaient également des touristes, qui rejoignaient la cascade d’habitants sur les places voisines pour se distancer des bâtiments qui pouvaient s’effondrer à tout moment.

L’épicentre du séisme se trouvait dans la province isolée et historiquement mal desservie d’Al-Haouz, à environ 70 km au sud de Marrakech. Elle s’est fait sentir bien au-delà, à Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès et d’autres villes. Le séisme de magnitude 6,8, qui a frappé à 23h11 heure locale, a été le plus fort à frapper la région depuis plus d’un siècle.

Des corps jonchaient les rues, parmi les plus de 2 000 personnes tuées à travers le pays.

« C’était un désastre total », a déclaré au téléphone Taki, 40 ans.

Une fois qu’Omar a accepté de partir, la famille est entrée dans l’une des nombreuses ruelles étroites qui composaient la vieille ville de Marrakech, d’où ils ont vu ce qui semblait être tout leur quartier essayant de sortir.

La poussière était partout. Tout le monde criait. Poussés les uns contre les autres, les voisins se sont dirigés vers une place voisine, où ils espéraient être à l’abri des bâtiments qui s’effondrent. Cinq ou dix minutes plus tard, la famille de Taki arrivait place Bab Elmaleh.

Les gens se préparent à passer la nuit dans la vieille ville de Marrakech, au Maroc, le 9 septembre, peu après qu’un séisme de magnitude 6,8 ait frappé la région. (Vidéo : Sébastien Rosemont)

Taki, épicier, a quitté sa famille et est retourné dans le quartier pour aider les autres à s’échapper et récupérer des couvertures. Ils comprirent qu’ils dormiraient sur la place.

De retour dans le quartier, il pense avoir vu huit personnes mourantes ou déjà mortes, dont une mère et son jeune fils, ainsi que le corps d’un homme qui avait sauté d’un immeuble.

Près de chez lui, Taki a vu un voisin d’une trentaine d’années trébucher devant chez lui, couvert de poussière. Il fit trois ou quatre pas et s’effondra à l’endroit où il allait mourir.

«J’avais le cœur brisé», a déclaré Taki. « Imaginez que la personne qui meurt devant vous était autrefois un voisin et un ami. »

Taki a couru dans sa maison, a attrapé les couvertures et a vu ce qui restait.

On aurait dit que « quelqu’un a pris un énorme couteau et a tranché les coins de ma maison », a-t-il déclaré. Les quatre murs s’étaient séparés. Les autorités lui ont dit plus tard que la maison pourrait s’effondrer à tout moment.

Il retournait sur la place, où il passait la nuit à surveiller ses voisins. Son enfant, dit-il, était sous le choc. Il semblait qu’au moins 800 personnes s’étaient rassemblées sur la place avec des couvertures.

A proximité, Sébastien Rosemont s’installait avec son épouse Genia dans une maison d’hôtes à Marrakech lorsque les secousses ont commencé.

C’était plus fort que n’importe quel tremblement de terre que Rosemont, 32 ans, n’avait jamais ressenti.

« Cela semblait continuer à trembler », a-t-il déclaré lorsqu’il a été contacté par téléphone samedi soir.

Lui et sa femme étaient accroupis dans la pièce du deuxième étage, attendant que cela se termine.

Le tremblement de terre a secoué le Maroc sept mois après qu’un autre ait tué plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie, dévastant des communautés entières. Rosemont avait observé de loin les effets de la réplique et samedi, il voulait sortir.

«J’ai immédiatement pensé à la Turquie», dit-il. « Immédiatement, j’ai pensé à essayer de sortir. »

Lorsque les secousses cessèrent, ils s’enfuirent aussi vite qu’ils le purent. Le personnel de la pension leur a dit de se rendre sur une place voisine. Ils sont sortis dans ce que Rosemont a décrit comme une « brume ».

La poussière rendait la vue difficile, mais les décombres étaient éparpillés dans la rue alors que les gens criaient. Il semblait que les balcons et les façades étaient tombés. Ils ont vu quelqu’un vomir.

Une réplique de magnitude 4,9 a été enregistrée 20 minutes après la première.

Rosemont a également vu des gens retourner dans les ruelles délabrées pour transporter les résidents âgés en fauteuil roulant et ceux qui ont été blessés jusqu’à la place, qui s’est remplie en 30 minutes.

(Vidéo : Sébastien Rosemont)

Bientôt, une équipe de secours est sortie d’une ruelle, transportant quelqu’un sur une civière, enveloppé dans une couverture. Rosemont ne pouvait pas dire s’ils étaient vivants. Les secouristes ont mis la personne dans une ambulance et sont reparties dans les ruelles.

Environ 45 minutes plus tard, bien après minuit, quatre sauveteurs, chacun tenant un membre, ont transporté une autre personne hors des rues étroites. Il n’était pas clair si la personne était conscient ou la gravité de la blessure.

Le propriétaire de la maison d’hôtes a finalement sorti une grande couverture et de l’eau pour ses invités blottis sur la place. Rosemont a dit à sa famille à Washington qu’il allait bien. Lui et sa femme avaient encore une semaine de voyage. Ils étaient censés faire une randonnée dans les montagnes proches de l’épicentre du séisme.

Pour l’instant, ils essaieraient simplement de rester en sécurité.

Peu après 3 heures du matin, le propriétaire de la maison d’hôtes a déclaré que la structure était sécurisée et que tout le monde pouvait rentrer. Ils se sont endormis dans leur chambre vers 4 heures du matin

Le lendemain matin, ils revinrent sur leurs pas dans la ville où ils étaient arrivés deux jours auparavant. Certains magasins semblent indemnes, tandis que d’autres ont perdu le haut de certains murs ou pire. Rosemont et sa femme étaient partis en tournée au cours de laquelle le guide leur avait expliqué que les ruines antiques de Marrakech étaient si bien conservées en raison de la rareté des tremblements de terre.

Certaines de ces ruines ont été endommagées vendredi soir.

Les efforts de recherche et de sauvetage se sont poursuivis samedi alors que le nombre de morts et de blessés a augmenté. Les résidents faisaient la queue pour donner leur sang, et les organisations humanitaires et les gouvernements du monde entier étaient prêts à apporter leur aide.

Taki avait un autre frère qui vivait à al-Haouz. Il a dit que ce frère avait perdu sa maison à trois étages et la structure qui abritait son bétail. Certains de ses animaux sont morts aussi, ruiner son entreprise. Taki a déclaré qu’au moins 20 personnes avaient été tuées dans le village rural de son frère.

« Dans cette région, ils sont hors de portée », a-t-il déclaré.