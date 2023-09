Les survivants du tremblement de terre au Maroc dorment dans la rue alors que les sauveteurs se battent pour sauver les personnes coincées dans des zones reculées | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes qui ont survécu au tremblement de terre au Maroc ont passé la nuit à dormir dans la rue – beaucoup ont perdu leur maison ou ont trop peur pour rentrer chez elles.

Au moins 2 012 personnes sont mortes à la suite de la puissante secousse de magnitude 6,8 survenue vendredi soir, et 1 404 autres ont été grièvement blessées.

Ces chiffres ne devraient qu’augmenter à mesure que les équipes de recherche et de sauvetage se battent pour accéder aux zones montagneuses difficiles d’accès qui ont perdu l’électricité et la réception des téléphones portables.

Les familles endeuillées ont enterré leurs proches, et certains de ceux qui ont tout perdu lors du tremblement de terre n’ont pas les moyens financiers de reconstruire.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 300 000 personnes vivent dans les zones les plus durement touchées, et les experts préviennent que les prochaines 48 heures seront « critiques » pour sauver des vies.

Caroline Holt, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré qu’il était urgent d’avoir de l’eau potable pour éviter « un désastre dans un désastre ».

L’organisation humanitaire a prévenu que le rétablissement du Maroc pourrait prendre des mois, voire des années.

Le séisme endommage les monuments de Marrakech



Les dirigeants du monde proposent leur aide

Le président turc, qui a perdu des dizaines de milliers de personnes lors d’un tremblement de terre dévastateur au début de cette année, fait partie de ceux qui proposent d’envoyer des équipes d’aide et de secours.

La France et l’Allemagne, qui abritent toutes deux une importante population de personnes d’origine marocaine, se sont également déclarées prêtes à intensifier leurs efforts.

Et dans un geste exceptionnel, l’Algérie voisine – qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 – a proposé d’ouvrir son espace aérien à l’aide humanitaire et aux évacuations médicales.

Image:

L’épicentre du séisme se situe dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 80 km au sud de Marrakech.





La Croix-Rouge britannique a lancé un appel de fonds d’urgence, craignant que « l’ampleur des destructions ne devienne apparente que dans les prochains jours ».

Malgré l’afflux d’offres, le gouvernement marocain n’a pas encore officiellement demandé d’aide – une étape cruciale avant que les équipes de secours internationales puissent se rendre sur place.

Le correspondant de Sky Europe, Adam Parsons, a déclaré qu’une équipe des Pays-Bas attendait déjà à l’aéroport d’Amsterdam l’autorisation de voyager.

Entre-temps, les forces armées marocaines ont commencé à déployer des équipes de secours pour distribuer de l’eau potable, de la nourriture, des tentes et des couvertures.

Il y a maintenant deux côtés à Marrakech D’une part, la ville est toujours animée et chaotique et accueille de nombreux touristes. Il y avait beaucoup de monde qui se promenait dans le centre ou prenait un verre et un repas. Mais en creusant un peu plus, il y a des cicatrices. Tout le monde a une histoire sur l’endroit où il se trouvait et ce qu’il a ressenti lorsque le tremblement de terre s’est produit. Lisez le rapport du témoin oculaire d’Adam.

« C’était comme si une bombe avait explosé »

Des communautés entières ont été couvertes de débris et les voisins travaillent ensemble pour atteindre ceux qui sont coincés, certains fouillant les décombres à mains nues.

Près de l’épicentre, les maçonneries effondrées bloquent les rues étroites – et dans les zones reculées, la nourriture manque à cause de l’effondrement des toits des cuisines.

Certains de ceux qui ont survécu craignent de n’avoir que peu d’avenir à espérer.

Image:

Hamid Idsalah, un guide de montagne de 72 ans, a déclaré : « Je ne peux pas reconstruire ma maison. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, je suis en vie, alors j’attendrai. J’ai le cœur brisé ». « .

Il y a aussi eu des histoires de ceux qui ont la chance d’être en vie.

Mohamed Azaw a déclaré : « Quand j’ai senti la terre trembler sous mes pieds et la maison pencher, je me suis précipité pour faire sortir mes enfants, mais mes voisins n’ont pas pu.

« Malheureusement, personne n’a été retrouvé vivant dans cette famille. Le père et le fils ont été retrouvés morts et ils recherchent toujours la mère et la fille. »

Séisme « une fois dans une vie »



Trois jours de deuil national

Il s’agit du tremblement de terre le plus meurtrier à avoir frappé le Maroc depuis 1960, lorsqu’une secousse de magnitude 5,8 avait tué au moins 12 000 personnes.

Même si les lois sur la construction ont été modifiées dans les villes après cette catastrophe, de nombreuses maisons rurales sont construites en brique crue, en pierre et en bois brut.

Le professeur Bill McGuire de l’University College de Londres a déclaré : « Le problème est que là où les tremblements de terre destructeurs sont rares, les bâtiments ne sont tout simplement pas construits de manière suffisamment robuste pour faire face aux fortes secousses du sol, ce qui entraîne de nombreux effondrements, entraînant de nombreuses victimes. »

Le Maroc a désormais déclaré trois jours de deuil national, le roi Mohammed VI ordonnant aux forces armées de mobiliser des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage, ainsi qu’un hôpital chirurgical de campagne.