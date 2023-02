Les survivants du tremblement de terre attendent au milieu des décombres, pour chercher ou dire au revoir

Commentez cette histoire Commentaire

ANTAKYA, Turquie – Hamid Yakisikli attend devant le tas de béton qui était sa maison depuis qu’un tremblement de terre a dévasté sa maison dans l’ancienne ville d’Antakya. Lui et ses deux frères ont enduré des conditions glaciales, dans de grandes vestes et des chapeaux de laine, attendant que les sauveteurs récupèrent le corps de leur mère, Fatma, sous les décombres.

Depuis que le tremblement de terre du 6 février a décimé des pans entiers de la Turquie et la Syrieles survivants se sont rassemblés devant des maisons et des appartements détruits, refusant de partir.

Des centaines de bâtiments ont été réduits en décombres; d’anciens bâtiments sont en ruines ; et les rues du centre historique d’Antakya étaient bloquées par des monticules de débris et de meubles, divisant la ville en petits blocs de destruction apocalyptique. C’était le tremblement de terre le plus meurtrier dans l’histoire moderne de la Turquie.

Plus de 2 millions de personnes ont quitté la zone sinistrée en Turquie, selon le gouvernement turc. Mais ici, dans la ville la plus touchée, des centaines attendent toujours. A chaque coin de rue, quelques personnes regardent un tas de décombres, priant pour une femme, une sœur, un fils ou un ami.

Yakisikli, un cuisinier à la retraite, était le plus proche de sa mère, Fatma. Elle habitait juste en dessous de lui.

Il était chez lui lorsque le séisme a frappé. “Nous étions au troisième étage et nous nous sommes retrouvés par terre”, a-t-il déclaré. L’appartement de sa mère au deuxième étage était profondément souterrain.

Yakisikli et ses frères ont d’abord tenté d’escalader les décombres à la recherche de leur mère. L’un d’entre eux a aperçu sa tête à travers les débris – elle était sans vie, allongée sur le dos.

Incapables de libérer son corps, ils ont commencé une longue attente.

“Je ne peux pas avoir l’esprit tranquille sans l’enterrer”, a déclaré Yakisikli, alors qu’il regardait une excavatrice griffer les restes du bâtiment derrière sa maison.

Les Yakisiklis ne dormaient que lorsque les excavatrices éteignaient leurs moteurs, dans une tente dressée dans une école abandonnée près de leur ancienne maison. Il n’y avait ni eau, ni électricité, ni toilettes dans la tente.

« Nous ne nous sentirons pas bien de partir. Nous devons la faire sortir et l’enterrer et ensuite nous verrons ce que nous devons faire », a-t-il déclaré.

Les frères Yakisikli trouvent du réconfort en compagnie des vivants – et parfois des rires, alors qu’ils passent leurs journées à échanger des histoires sur leurs voyages.

Certaines personnes qui attendent espèrent un miracle.

Mercredi, Abdulrizak Dagli et sa femme ont lu le Coran et ont levé les mains au ciel, alors qu’ils attendaient que les sauveteurs récupèrent leur fils et sa femme, ainsi qu’un petit-enfant disparu. Leur petite-fille d’un an a été sortie vivante des décombres cinq jours après le tremblement de terre.

D’autres survivants ont refusé de se déplacer pour garder leurs économies, leurs biens de valeur et leurs maisons. Certains recherchent des documents qui, espèrent-ils, pourraient les aider à reconstruire la vie qu’ils connaissaient; d’autres recherchent simplement des souvenirs.

“Nous ne pouvons pas quitter notre maison”, a déclaré Gulsen Donmez, une survivante de 46 ans, adossée à une chaise en plastique dans un parc en face de sa maison endommagée. Elle est partie quelques jours, mais est vite revenue. « Il y a des pillards qui prennent des choses dans les maisons. Nous avons décidé de rester ici près de la maison afin que nous puissions aller vérifier tout le temps.”

Donmez, son mari, trois enfants et leur gros chien ont dormi dans un parc, d’abord dans l’un de ses petits stands de nourriture, puis dans un kiosque vide qu’ils ont rempli de couvertures pour se protéger du froid.

Elle a tenu ses mains pour? un poêle à bois à l’extérieur du kiosque. Sans toilettes publiques, elle fait ses besoins en plein air.

Elle a dit qu’elle attendrait aussi longtemps qu’il le faudrait pour entrer chez elle et récupérer ce qu’elle pourrait. Entre-temps, elle a demandé une tente émise par le gouvernement. Être placé dans l’un d’entre eux faciliterait l’accès à une aide organisée et commencerait à demander une indemnisation.

Mais cette attente risque d’être longue car la Turquie peine à fournir un abri aux centaines de milliers de nouveaux sans-abri.

Mercredi, des volontaires ont distribué des repas chauds et des kits d’hygiène. Certains ont distribué des fleurs pour égayer une ville triste et sombre. Les travailleurs de la municipalité ont nettoyé les rues, certaines avec de grandes fissures qui serpentaient à travers l’asphalte.

Les gens ont installé des tentes dans des espaces ouverts, des parcs ou des écoles. Certains habitants dormaient dans des voitures garées près de chez eux.

Enise Karaali, 69 ans, et son fils Haydar ont passé quelques nuits dans la voiture devant leur ancien bureau immobilier, écrasés par des débris, et d’autres dans une tente près de chez eux.

« Avant, je vivais très bien. J’ai perdu une bonne vie maintenant pour vivre dans une voiture ou une tente », Enise Karaali, tenant un bol de pâtes offert par des bénévoles, se remémorant sa table de salle à manger et sa maison avec jardin.

Dans ses bureaux, Haydar Karaali avait des papiers prouvant que les gens lui devaient environ 100 000 dollars. Il ne partira pas avant de les avoir récupérés sous les décombres.

“Nous attendrons. Nous continuerons à aller et venir », a-t-elle déclaré.

À quelques rues de là, l’orfèvre Jan Estefan et sa femme ont utilisé une fourche à bêcher et leurs mains pour passer au crible les décombres. Lui et sa famille sont sortis indemnes, mais leurs affaires, y compris son argent et sa collection de pièces de monnaie anciennes, ont été enterrées.

Il a demandé aux sauveteurs de mettre les décombres à un endroit où il puisse les passer au crible sans perturber leur travail, et il a creusé le tas qu’ils ont fait près de son magasin.

“Nous devons le faire si nous voulons vivre sans dépendre de personne”, a déclaré Estefan, en se penchant pour inspecter un objet brillant dans la saleté. Il a choisi une vieille pièce de monnaie syrienne et l’a mise dans un petit sac en papier que tenait sa femme.

Pour les frères Yakisikli, l’attente a duré près de 230 heures, quand finalement Fatma Yakisikli a été tirée des décombres. Maintenant, ils peuvent enterrer leur mère et essayer de passer à autre chose.