Les survivants du naufrage mortel d’un migrant poursuivent les autorités pour manque d’efforts de sauvetage en Grèce

Les survivants d’un naufrage meurtrier de migrants dans le sud de la Grèce il y a trois mois poursuivent les autorités pour ne pas être intervenues pour secourir les passagers avant que leur navire ne chavire dans les eaux internationales, ont indiqué jeudi leurs avocats.

Des centaines de migrants auraient été piégés et tués lorsqu’un chalutier de pêche modifié a coulé au sud de la Grèce à la mi-juin.

Les garde-côtes grecs avaient surveillé le navire tout au long de son voyage, de la Libye à l’Italie. Seules 104 personnes ont été retirées vivantes de la mer – tous des hommes et des garçons – tandis que 82 corps, dont un seul, celui d’une femme, ont été retrouvés.

Les autres, dont des femmes et des enfants, ont coulé dans l’une des parties les plus profondes de la Méditerranée. Avec des profondeurs d’environ 13 000 pieds dans cette zone, la récupération du navire et de ses victimes est pratiquement impossible.

De nombreux survivants contestent la version officielle selon laquelle les offres d’assistance répétées des garde-côtes ont été rejetées et affirment qu’un effort bâclé a été fait pour remorquer le navire vers un lieu sûr peu avant qu’il ne chavire et ne coule.

Le procès a été intenté mercredi au nom d’un groupe de 40 survivants contre « toutes les parties responsables » au port du Pirée, près d’Athènes.

Les plaignants affirment que les garde-côtes n’ont pas agi rapidement « pour sauver les passagers à bord du bateau de pêche manifestement innavigable et surchargé », selon une déclaration de trois organisations bénévoles d’avocats et de groupes de défense des droits des migrants qui ont participé à l’affaire.

Ils demandent « l’attribution d’une responsabilité pénale pour les actes et omissions des autorités grecques », ont indiqué les avocats.