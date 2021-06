Les survivants du massacre de la course de Tulsa exigent des réparations 100 ans après l’attaque de « Black Wall Street » alors que les avocats demandent 1 million de dollars chacun

Les SURVIVANTS du massacre racial de Tulsa exigent que la ville verse des réparations aux survivants ou aux descendants de survivants à l’occasion du 100e anniversaire du massacre.

Les avocats des descendants exigent que la ville verse 1 million de dollars chacun aux quelque 300 Noirs qui ont perdu la vie lors du massacre il y a un siècle – et désignent un incident similaire en Floride comme créant un précédent.

Les trois derniers survivants du massacre racial de Tulsa demandent des réparations à la ville Crédit : AP

Le plus petit massacre de Rosewood, qui s’est produit deux ans seulement après le massacre de Tulsa a vu la mort d’environ 300 Noirs aisés dans le « Black Wall Street » en plein essor de l’Oklahoma, a fait huit victimes : six Noirs et deux Blancs. mort.

En 1994, la législature de Floride a décidé d’accorder 150 000 $ aux survivants qui pourraient prouver qu’ils possédaient des biens pendant le massacre – et a mis en place une bourse pour que leurs descendants fréquentent les collèges d’État.

De nombreux survivants et descendants de ceux qui ont perdu la vie lors du massacre de Tulsa demandent maintenant le même type de réparations de la part de la ville.

Le sénateur de l’État Kevin Matthews, qui dirige la Commission du centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921, a déclaré qu’un événement avait été annulé en raison d’un don financier demandé par les trois derniers survivants du massacre.

Leurs avocats ont demandé 1 million de dollars de réparations par survivant Crédit : AP

Matthews a déclaré à CNN que la commission et les avocats représentant les survivants étaient parvenus à une conclusion selon laquelle la commission collecterait 100 000 $ par survivant.

La commission préparerait également 2 millions de dollars pour un fonds de coalition pour les réparations, Matthews affirmant que ses avocats ont demandé d’augmenter le montant à 1 million de dollars par survivant un jour après l’annulation de l’événement.

Ils ont également demandé 50 millions de dollars de capitaux de démarrage, ce que Matthews espère accomplir.

« Nous ne pouvions pas répondre à ces demandes », a déclaré Matthews. « Pour être clair, je veux absolument que les survivants, les descendants et les autres personnes touchées soient soutenus financièrement et émotionnellement. Cependant, ce n’est pas ainsi, peu importe à quel point nous avons essayé. »

Le capital initial de 50 millions de dollars n’a jamais été non négociable, a déclaré Damario Solomon Simmons, un avocat représentant les trois survivants dans une affaire contre la ville.

Il en va de même pour la demande de 1 million de dollars par survivant, selon la co-conseil de Simmon, Sara E. Solfanelli, de Schulte Roth & Zabel LLP.

Les deux disent que leur équipe juridique a soumis sept demandes au total pour assurer la participation des survivants aux événements programmés par la commission.

Parmi les demandes non négociables, certaines comprenaient la création d’un fonds pour fournir un soutien direct aux survivants et aux descendants, et pour qu’un tel fonds soit géré par une banque appartenant à des Noirs.

« Il nous reste trois survivants », a déclaré Simmons dans un communiqué. « Ils seront entendus. Ils vivront dans la grâce et la dignité. L’heure de la justice est maintenant. »