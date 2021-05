Les survivants du massacre de la course de Tulsa décrivent des horreurs et demandent de l’aide aux législateurs

Les survivants du massacre de la race de Tulsa ont décrit mercredi comment la violence a déchiré leur vie et leur communauté il y a 100 ans, et ils ont exhorté un sous-comité de la Chambre des États-Unis à aider à obtenir justice et compensation financière.

«Je n’oublierai jamais la violence de la foule blanche lorsque nous avons quitté notre maison», a témoigné Viola Fletcher, une survivante du massacre de 1921, âgée de 107 ans.

«Je vois encore des hommes noirs se faire tirer dessus, des corps noirs gisant dans la rue. Je sens encore de la fumée et je vois du feu. Je vois encore des entreprises noires incendiées. J’entends toujours des avions voler au-dessus de ma tête. J’entends les cris. J’ai vécu le massacre tous les jours.

Fletcher a déclaré que le sous-comité judiciaire sur la Constitution, les droits civils et les libertés civiles avait «le pouvoir de nous conduire sur une meilleure voie».

«Ouvrez-nous les portes de la salle d’audience», dit-elle.

Fletcher était l’un des trois survivants qui ont témoigné devant le sous-comité, qui a tenu sa deuxième audience sur le massacre et les voies juridiques potentielles pour indemniser les survivants et les descendants des victimes.

On estime que l’attaque a fait des centaines de morts et des milliers de sans-abri dans le district de Greenwood à Tulsa en 1921.

« À nos propres conditions »:Comment les spécialistes de la couleur corrigent le récit des tragédies nationales

La précédente audience du comité sur le massacre remonte à 14 ans

Une audience du sous-comité en 2007 accompagnait une législation qui aurait permis aux victimes de poursuivre des actions en justice devant un tribunal fédéral malgré les décisions de justice selon lesquelles les réclamations étaient interdites par le délai de prescription.

Cette législation n’a jamais été approuvée. Le représentant Hank Johnson, D-Californie, membre du sous-comité, a déclaré mercredi qu’il introduirait une législation similaire cette semaine, créant une voie pour demander des dommages-intérêts pour la mort et la destruction survenues les 31 mai et 1er juin 1921.

« On vous a peut-être appris que lorsque quelque chose vous est volé, vous pouvez vous adresser aux tribunaux pour être guérie – vous pouvez vous adresser aux tribunaux pour obtenir justice », a déclaré mercredi le survivant du massacre Hughes Van Ellis au sous-comité.

«Ce n’était pas le cas pour nous. Les tribunaux de l’Oklahoma ne nous ont pas entendus. Les tribunaux fédéraux ont dit que nous étions trop tard. On nous a fait sentir que notre lutte était indigne de justice.

Une action en justice a été déposée dans l’Oklahoma l’année dernière en vertu de la loi sur les nuisances publiques de l’État, affirmant que «la nuisance publique des disparités raciales, des inégalités économiques, de l’insécurité et des traumatismes» causée par la ville de Tulsa et d’autres accusés en 1921 se poursuit aujourd’hui. Le costume est en cours.

« … Tulsa, l’État de l’Oklahoma et la Chambre de Tulsa sont responsables de faire les choses correctement »

Lessie Benningfield Randle, qui a rappelé que le sous-comité avait passé devant des cadavres lors du massacre alors qu’elle avait 6 ans, a déclaré: «Nous savons que la plupart des personnes qui ont commis ces actes sont décédées maintenant.

«Nous sommes tous les trois ici aujourd’hui les seuls à notre connaissance. Mais juste parce que ces hommes sont probablement morts, la ville et le comté de Tulsa, l’État de l’Oklahoma et la Chambre de Tulsa sont toujours chargés de faire les choses correctement. »

Randle, comme d’autres témoins l’ont fait mercredi, a accusé la ville et la chambre de bénéficier du massacre et de la célébration prochaine du centenaire.

«Ils ont recueilli plus de 30 millions de dollars et ont refusé d’en partager avec moi ou les deux autres survivants», a déclaré Randle. «Ils ont utilisé mon nom pour promouvoir leurs objectifs de collecte de fonds sans ma permission… et ont déformé mon soutien à leur prochain centenaire.»

Eric Miller, professeur de droit à l’Université Loyola Marymount, en Californie, a déclaré au sous-comité: «La même ville et la même chambre de commerce qui ont fait taire les survivants et leurs descendants pendant 70 ans veulent maintenant raconter leur histoire sans leur payer un sou.

«La ville et la chambre de commerce qui ont monétisé et commercialisé le massacre en 1921 le font à nouveau, créant une attraction touristique prétendant raconter les histoires des victimes et conçue pour attirer les Noirs à Tulsa, le tout sans la contribution des survivants et de leurs descendants. . «

Les allégations font partie du procès intenté l’année dernière. Un porte-parole de la Chambre régionale de Tulsa a déclaré mercredi que la chambre ne commentait pas les litiges.

Suite:100 ans après le massacre de Tulsa, les entrepreneurs ravivent l’esprit du « Black Wall Street »

Un porte-parole de la ville a noté que le Greenwood Rising History Center a été lancé par la Commission du centenaire du massacre de la course de Tulsa en 1921. Les Tulsans noirs dirigent le projet et la ville de Tulsa ne bénéficie pas financièrement de sa construction, a déclaré le porte-parole.

Le maire de Tulsa, GT Bynum, a déclaré: «Je suis très reconnaissant aux donateurs philanthropiques qui ont financé sa construction et aux universitaires dont le travail le rend possible. Des générations ont grandi à Tulsa sans dialogue public concernant le massacre racial. Greenwood Rising veillera à ce que cela ne se reproduise plus jamais. »

L’ancien président de la Chambre, TW Shannon, critique la résolution de la Chambre

Également à l’audience de mercredi, l’ancien président de l’Oklahoma House, TW Shannon, s’est prononcé contre une résolution adoptée par la Chambre des États-Unis cette semaine reconnaissant le centenaire du massacre.

Shannon, qui est d’origine afro-américaine et de la nation Chickasaw, a déclaré que l’occasion sombre du centenaire était diluée «par ceux qui cherchent à enflammer davantage les divisions raciales et à fomenter l’animosité envers les forces de l’ordre».

Shannon, un républicain, a déclaré que les Américains devraient être au courant de la brutalité et de l’atrocité du massacre, mais que «l’histoire devrait être enseignée sans préjugé politique et sans l’intention de faire en sorte qu’un groupe, un sexe ou une origine ethnique se sente responsable des péchés de leurs ancêtres».

Suite:99 ans après le massacre racial de Tulsa, un charnier anonyme retrouvé à la recherche de victimes, selon un responsable

La résolution de la Chambre condamne «les efforts passés et présents pour dissimuler la vérité et protéger la communauté blanche, et en particulier les représentants de l’État et les autorités locales, de la responsabilité du massacre de la race de Tulsa».

La résolution condamne également «l’héritage continu du racisme, y compris le racisme systémique, et la suprématie des Blancs contre les Noirs aux États-Unis, en particulier sous la forme de brutalités policières».

La résolution a été rédigée par la représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas, et compte 99 coparrainants, tous démocrates.