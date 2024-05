Les survivants du glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée tardent à se déplacer vers un terrain plus sûr après que des centaines de personnes ont été enterrées

MELBOURNE, Australie (AP) — Des survivants traumatisés de le glissement de terrain massif On estime que des centaines de personnes ont été enterrées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais elles ont mis du temps à se déplacer vers des lieux plus sûrs alors que les autorités de cette nation insulaire du Pacifique Sud se préparent à utiliser de la machinerie lourde pour éliminer les débris et risquent de déclencher un autre glissement de terrain, ont annoncé jeudi des responsables.

Des experts géotechniques du gouvernement et de l’armée examinaient jeudi la stabilité du une énorme bande de décombres qui a écrasé le village de Yambali lorsqu’un flanc de montagne s’est effondré la semaine dernière, a déclaré l’administrateur provincial d’Enga, Sandis Tsaka. Des experts australiens et néo-zélandais étaient attendus vendredi.

Deux excavatrices et un bulldozer étaient prêts à commencer à creuser d’un côté de la masse de débris de plus de 150 mètres (500 pieds) de large, tandis qu’une autre excavatrice et un bulldozer étaient également prêts de l’autre côté, a expliqué Tsaka. Les villageois creusent avec des pelles, des outils agricoles et à mains nues depuis la catastrophe à la recherche de survivants ou de corps.

« C’est toujours très actif. Nous avons des roches et des débris qui bougent encore, donc c’est dangereux pour nos premiers intervenants et notre équipe d’urgence », a déclaré Tsaka à l’Associated Press.

Les Nations Unies ont estimé 670 villageois est mort dans la catastrophe qui a immédiatement provoqué le déplacement de 1 650 survivants. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré aux Nations Unies qu’il pensait plus de 2 000 personnes ont été enterrés. Seuls six corps ont été retrouvés.

Un hôpital de Wabag, la capitale provinciale, a signalé jeudi que 17 patients avaient été blessés par la catastrophe, qui a frappé à 3 heures du matin alors que le village dormait.

Les autorités affirment que jusqu’à 8 000 personnes pourraient devoir être évacuées car la masse de rochers, de terre et d’arbres éclatés qui ont écrasé Yambali devient de plus en plus instable et menace de s’effondrer davantage. Il existe également un risque croissant de maladie pour les personnes en aval, à cause des cours d’eau ensevelis sous les décombres et des cadavres en décomposition qui continuent de suinter des décombres.

Tsaka a déclaré que seulement 700 personnes avaient accepté d’évacuer mercredi.

« Ils sont émotionnellement marqués, c’est leur maison et ils hésitent à déménager, mais nous les encourageons à déménager », a déclaré Tsaka. « Les villages à risque ont été mis en alerte pour se déplacer au fur et à mesure des besoins. »

Il existe également des sensibilités culturelles concernant l’intrusion de personnes déplacées sur les terres de quelqu’un d’autre dans une province instable qui est presque toujours aux prises avec des guerres tribales, ont indiqué des responsables.

« C’est un défi, mais face à cette tragédie, les communautés et les villages environnants sont venus en aide et prennent soin des villageois qui ont été touchés », a déclaré Tsaka.

Chris Jensen, directeur national de l’association caritative World Vision, axée sur les enfants, a déclaré que déplacer les villageois vulnérables sur les terres voisines était probablement une option à court terme.

« On craint que si vous déplacez des gens sur des terres qui ne sont pas leurs terres, mais celles d’autres personnes, peut-être qu’à court terme, cela pourrait être acceptable, mais à long terme, c’est le genre de chose qui pourrait déclencher des défis. C’est une question très sensible », a déclaré Jensen.

Mais de nombreux habitants des environs de Yambali souhaitent s’installer dans un endroit plus sûr, notamment Frida Yeahkal.

« Les pierres de la montagne continuent de tomber. Les terres, les jardins potagers et les maisons ont été détruits, et nous appelons le gouvernement à nous aider à nous réinstaller dans un endroit sûr, où nous pourrons nous installer », a déclaré Yeahkal aux responsables du Programme des Nations Unies pour le développement lors de leur visite dans le village mercredi.

« Il y a peu de nourriture et d’eau. Nous avons faim et demandons votre aide. Nous ne dormons même pas la nuit. Nous avons peur qu’une plus grande partie de la montagne glisse et que cela nous tue tous », a-t-elle déclaré.

Les autorités reconnaissent qu’il y avait beaucoup plus de personnes dans le village que les près de 4 000 que suggèrent les registres officiels. Mais personne ne sait combien étaient présents lorsque la montagne s’est effondrée.

Tsaka a déclaré que deux des six corps retrouvés jusqu’à présent étaient ceux de visiteurs, ce qui, selon lui, suggère que de nombreux étrangers pourraient être enterrés parmi les habitants.

La mine d’or Porgera, située à proximité, a offert du matériel de terrassement supplémentaire pour les interventions d’urgence.

Le directeur de la mine, Karo Lelai, a confirmé que l’offre avait été faite, mais n’a pas pu préciser quel équipement serait fourni ni quand il arriverait.