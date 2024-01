Les survivants du COVID pourraient courir un plus grand risque de développer des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson à l’avenir, préviennent les chercheurs. Ce qu’il faut savoir pour protéger votre santé

Les personnes qui ont été infectées par le COVID – oui, c’est pratiquement nous tous – pourraient être plus à risque de développer des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson.

C’est selon un nouvelle étude publiée ce mois-ci dans la revue Cellule. Des chercheurs de Weill Cornell Medicine, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et de l’Université de Columbia ont utilisé des cellules souches humaines pour créer des cellules à partir de divers organes, notamment les poumons, le cœur et le pancréas. Le virus était capable d’infecter les cellules de tous les organes susmentionnés. Mais il a particulièrement bien réussi à infiltrer certains types de neurones du cerveau qui produisent de la dopamine, un neurotransmetteur responsable des sensations de plaisir, de motivation, de mémoire, de sommeil et de mouvement.

Une fois infectées, ces cellules peuvent perdre leur capacité à croître et à se diviser, ont découvert les chercheurs. Les cellules cessent également de produire de la dopamine et envoient des signaux qui provoquent une inflammation.

Étant donné que la perte de neurones producteurs de dopamine est associée à la maladie de Parkinson – une maladie neurodégénérative qui se développe lentement et qui entraîne des tremblements et, souvent, une démence – les personnes infectées par le COVID courent un risque accru de développer des symptômes de la maladie à certains moments. moment de leur vie, ont écrit les chercheurs.

“Nous continuons à découvrir de nouveaux types de cellules qui peuvent être infectées par le virus”, explique le Dr Shuibing Chen, professeur de biologie chimique en chirurgie à Weill Cornell Medicine et auteur principal de l’étude. Fortune. « Nous essayons toujours de comprendre comment cela leur porte préjudice. Nous devons poursuivre le travail et continuer à surveiller pour voir ce qui se passe.

Quoi qu’il en soit, selon les chercheurs, l’effet néfaste du virus sur les neurones dopaminergiques peut expliquer les symptômes neurologiques chez les personnes atteintes d’une infection active au COVID, comme des maux de tête, une perte de l’odorat et un goût désagréable persistant dans la bouche.

Cela peut également expliquer les symptômes neurologiques plus immédiats du long COVID, comme le brouillard cérébral, les problèmes de sommeil, la dépression et l’anxiété.

Aussi sombres que soient les résultats, l’étude de l’équipe a abouti à des nouvelles positives : le riluzole, un médicament contre la SLA, la metformine, un médicament contre le diabète, et l’imatinib, un médicament contre le cancer, semblent empêcher le type de neurones susmentionné d’être infecté par le COVID et, ainsi, de perdre leur capacité à fonctionner correctement.

Les conséquences futures inconnues du COVID

Les recherches de Chen s’ajoutent à un nombre croissant de preuves selon lesquelles le COVID peut affecter la santé humaine longtemps après l’infection initiale, d’une manière qui n’est pas associée au long COVID stéréotypé et qui n’est pas encore bien comprise.

Bien qu’il n’existe pas de définition unanime de ce qu’est une longue COVID, c’est généralement défini comme la persistance des symptômes du COVID ou le développement de nouveaux symptômes dans les trois mois suivant l’infection initiale. Les symptômes durent au moins deux mois, voire des années, sans autre explication.

On pense que le COVID long se présente généralement comme une maladie semblable à un syndrome de fatigue chronique, semblable à d’autres syndromes post-viraux qui peuvent se développer après une infection – avec l’herpès, la maladie de Lyme, Ebola, la grippe et d’autres agents pathogènes. Cependant, des centaines d’autres symptômes longs du COVID ont été identifiés, depuis les symptômes de type COVID – comme la toux sèche et l’essoufflement – ​​jusqu’aux bizarres – comme les hallucinations, l’engourdissement des oreilles et la sensation de « cerveau en feu ».

Les autres complications post-COVID, telles que les lésions organiques à long terme subies pendant la phase aiguë du virus, ne devraient pas être définies comme des cas de COVID longs et mieux s’inscrire dans la catégorie plus large du PASC, ou séquelles post-aiguës du COVIDdisent certains experts.

Cependant, les dommages cellulaires peuvent ne pas devenir apparents avant des mois ou des années, comme le découvrent les chercheurs. Outre les cellules pulmonaires et certains neurones, les cellules du cœur et du côlon peuvent être infectées par le COVID, selon Chen, bien que les implications à long terme soient encore inconnues.

De plus, le COVID peut altérer les cellules, peut-être de façon permanente. L’équipe de Chen l’a découvert en 2021, lorsqu’elle a découvert que le COVID infiltrait les cellules bêta productrices d’insuline du pancréas, les amenant à sécréter moins d’insuline et à commence à fabriquer du glucagon– une hormone qui, contrairement à l’insuline, augmente la glycémie.

D’autres virus peuvent également augmenter le risque de maladie de Parkinson

Le jury ne sait toujours pas si le COVID présente un risque accru de maladie future, ou si d’autres virus ont des effets similaires mais sous-estimés sur la santé de leur hôte.

Ce n’est pas le seul virus susceptible d’entraîner un risque futur accru de développer des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkison, souligne Chen. On pense que la pandémie de grippe espagnole de 1917-1918 a eu un effet similaire, et que d’autres virus pourraient également l’être.

Même si la pandémie de COVID a été malheureuse, « elle nous a donné une occasion assez unique de nous concentrer sur l’étude d’une maladie dans un laps de temps très court », dit-elle. De nombreux autres agents pathogènes, sinon la plupart, n’ont pas fait l’objet d’une recherche aussi ciblée. Ainsi, d’autres pourraient avoir des effets similaires.

Quant à savoir si toutes les personnes infectées par le COVID – la quasi-totalité d’entre nous maintenant – courent un plus grand risque de développer éventuellement des symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson, il est difficile de le dire, selon Chen. De multiples facteurs peuvent contribuer au développement de la maladie, notamment la génétique, l’âge, le sexe, les antécédents de traumatisme crânien, l’exposition à des produits chimiques comme les pesticides et les herbicides, l’exposition à l’agent orange à l’époque vietnamienne, les antécédents de travail avec des métaux lourds, des détergents, des solvants – et, cela apparaît, une infection antérieure au COVID.

Chen prévient que l’étude de son équipe a été réalisée avec des cellules cultivées en laboratoire et non dans l’environnement complexe du corps humain. Les résultats ont cependant été corroborés par les autopsies de personnes qui avaient été infectées par le COVID avant leur décès.

Des études plus approfondies sont nécessaires, dit Chen, pour déterminer si une infection répétée au COVID expose les personnes à un risque plus élevé de symptômes de type maladie de Parkinson ou augmente le nombre de neurones endommagés à chaque infection.

Quant à ce que la personne moyenne devrait faire pour protéger sa santé, Chen conseille de réduire le risque d’infection au COVID, que ce soit par le masquage ou la vaccination. Ces dernières peuvent limiter l’étendue de l’infection – et peut-être ses conséquences – lorsqu’une personne vaccinée est confrontée au virus au cours de sa vie quotidienne.

Si une personne qui a souffert du COVID commence à développer des symptômes de la maladie de Parkinson, elle lui recommande d’informer son médecin à la fois de ses symptômes et du fait que son infection antérieure au COVID pourrait l’exposer à un risque plus élevé de développer la maladie.

« Cela ne fera pas de mal de garder cela à l’esprit », dit-elle.

Quels sont les premiers symptômes de la maladie de Parkinson ?

Alors que la plupart des personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont diagnostiquées après 60 ans, 5 à 10 % des patients atteints de la maladie commencent à ressentir des symptômes avant l’âge de 50 ans, certains dès 20 ans.

Le premier symptôme peut être un tremblement mineur dans une seule main, voire dans votre doigt ou votre menton, pendant que vous vous reposez. Voici quelques autres premiers témoignages, selon le Fondation Parkinson:

Une écriture plus petite que par le passé

Perte d’odorat

Difficulté à dormir en raison de mouvements brusques et involontaires

Des bras qui ne bougent plus quand tu marches comme avant

Raideur dans les bras, les jambes ou le tronc

Constipation

Un changement dans votre voix qui la rend très douce, haletante ou rauque

Un nouveau manque d’expression faciale

Vertiges ou évanouissements

À mesure que les symptômes progressent, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent ressentir davantage de symptômes liés au moteur, comme les suivants : selon la Cleveland Clinic:

Mouvements lents (ils ne sont pas dus à une faiblesse musculaire, mais à des problèmes de contrôle musculaire, disent les experts.)

Tremblements au repos

« Rigidité du tube de plomb », décrite comme « une rigidité constante et inchangée lors du déplacement d’une partie du corps »

« Raideur à crémaillère », qui conduit à une apparence de mouvements intermittents lorsque la rigidité du tube de plomb est combinée à des tremblements

Se pencher ou se pencher

Clignotant moins que d’habitude

Baver

Difficulté à avaler

Bien qu’il n’existe pas de remède contre la maladie de Parkinson, divers médicaments et traitements, comme la dopamine, les médicaments qui stimulent la dopamine, les médicaments comme le blocage du métabolisme de la dopamine et la stimulation cérébrale profonde, peuvent améliorer considérablement les symptômes.

Il existe également des traitements expérimentaux, comme les greffes de cellules souches, les traitements de réparation des neurones, les thérapies géniques et les traitements ciblant les gènes, ce qui signifie que plus d’espoir devrait être à l’horizon pour les patients atteints de la maladie de Parkinson.