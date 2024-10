Les survivants du COVID-19 courent un plus grand risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès

[ad_1]

Des antécédents de COVID-19 peuvent doubler le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès, selon une nouvelle recherche menée par la Cleveland Clinic et l’Université de Californie du Sud.

L’étude a révélé que les personnes atteintes de tout type d’infection au COVID-19 étaient deux fois plus susceptibles de subir un événement cardiaque majeur, tel qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou même la mort, jusqu’à trois ans après le diagnostic. Le risque était significativement plus élevé pour les patients hospitalisés pour COVID-19 et plus déterminant que pour des antécédents de maladie cardiaque.

Une analyse génétique plus approfondie a également révélé que les personnes ayant un groupe sanguin autre qu’un O (comme A, B ou AB) étaient deux fois plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire indésirable après la COVID-19 que celles ayant un groupe sanguin O.

Publié dans Artériosclérose, thrombose et biologie vasculaire, les chercheurs ont utilisé les données de la UK Biobank provenant de 10 005 personnes atteintes du COVID-19 et de 217 730 personnes qui n’ont pas été infectées entre février et décembre 2020.

Dans le monde, plus d’un milliard de personnes ont déjà été confrontées au COVID-19. Les résultats rapportés ne représentent pas un effet mineur dans un petit sous-groupe. Les résultats ont porté sur près d’un quart de million de personnes et pointent vers une découverte d’importance mondiale en matière de soins de santé qui promet de se traduire par une augmentation des maladies cardiovasculaires à l’échelle mondiale.

Stanley Hazen, MD, Ph.D., co-auteur principal de l’étude, président des sciences cardiovasculaires et métaboliques du Lerner Research Institute de la Cleveland Clinic et co-chef de section de cardiologie préventive

Certaines variantes génétiques sont déjà liées à la maladie coronarienne, à la crise cardiaque et à l’infection au COVID-19. Les chercheurs ont effectué une analyse génétique pour voir si l’une de ces variantes génétiques connues contribue à un risque élevé de maladie coronarienne après le COVID-19. Aucune des variantes génétiques connues n’était à l’origine de l’augmentation des événements cardiovasculaires observés après la COVID-19. Au lieu de cela, les données ont mis en évidence une association entre un risque élevé et le groupe sanguin.

Des recherches antérieures ont montré que les personnes de groupe sanguin A, B ou AB étaient également plus susceptibles de contracter le COVID-19.

« Ces résultats révèlent que même s’il s’agit d’une infection des voies respiratoires supérieures, le COVID-19 a diverses implications sur la santé et souligne que nous devrions prendre en compte les antécédents d’infection antérieure au COVID-19 lors de la formulation de plans et d’objectifs de prévention des maladies cardiovasculaires », a déclaré le Dr Hazen.

« L’association découverte par nos recherches indique une interaction potentielle entre le virus et la partie de notre code génétique qui détermine le groupe sanguin et signale la nécessité d’une enquête plus approfondie », a déclaré le Dr Hazen. « Une meilleure compréhension de l’action du COVID-19 au niveau moléculaire pourrait potentiellement nous renseigner sur les voies liées au risque de maladie cardiovasculaire. »

Hooman Allayee, PhD, de la Keck School of Medicine de l’USC, était co-auteur principal de l’article.

« Nos données suggérant que le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral était particulièrement plus élevé chez les patients atteints du COVID-19 avec des groupes sanguins A, B ou AB ont des implications cliniques significatives », a déclaré le Dr Allayee.

« Compte tenu de nos observations collectives et du fait que 60 % de la population mondiale possède ces groupes sanguins non-O, notre étude soulève des questions importantes quant à savoir si des efforts plus agressifs de réduction du risque cardiovasculaire devraient être envisagés, éventuellement en prenant en compte la constitution génétique d’un individu. «

Les résultats montrent que le risque à long terme associé au COVID-19 « continue de représenter un fardeau important pour la santé publique » et qu’une enquête plus approfondie est nécessaire, selon les auteurs.

Ce travail a été soutenu par les National Institutes of Health [R01HL148110, R01HL168493, U54HL170326, P30ES007048, R01DK132735, P01HL147823 and R01HL147883].