Les survivants du cancer âgés sont plus exposés aux accidents vasculaires cérébraux et aux crises cardiaques, selon une étude australienne

SYDNEY, 24 septembre (Xinhua) — Les survivants du cancer plus âgés sont plus susceptibles de souffrir d’accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque, selon une nouvelle étude australienne.

Selon l’étude, publiée lundi par l’Université Monash, les taux d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque étaient deux fois plus élevés chez les adultes de 70 ans et plus qui avaient développé un cancer que chez ceux qui n’en avaient pas développé.

L’équipe de recherche a analysé les données de l’étude à long terme Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) menée auprès de 15 454 participants âgés de 70 ans et plus aux États-Unis et en Australie.

Sur les 15 454 participants, 1 392 ont développé un cancer sur une période moyenne de 4,6 ans.

L’étude a révélé que les personnes atteintes de cancers métastatiques, du sang et du poumon étaient les plus susceptibles de subir un événement cardiovasculaire tel qu’un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou une hospitalisation pour insuffisance cardiaque.

La chimiothérapie a été associée à un risque deux fois plus élevé d’événements cardiovasculaires par rapport aux autres thérapies contre le cancer.

« Il est positif que davantage de personnes survivent au cancer et vivent longtemps. Mais cela signifie que nous avons une cohorte croissante de personnes âgées qui pourraient être à risque de problèmes de santé liés à la maladie elle-même ainsi qu’à son traitement », a déclaré Suzanne Orchard, auteure principale de l’étude de l’École de santé publique et de médecine préventive de Monash, dans un communiqué de presse.

« Cette étude s’ajoute à un nombre croissant de données qui montrent que les personnes atteintes d’un cancer et ayant subi un traitement contre le cancer courent un risque accru de maladie cardiovasculaire », a-t-elle déclaré. « Bien que cette nouvelle soit désagréable pour les patients atteints de cancer, le risque cardiovasculaire peut être atténué par un dépistage précoce et des mesures préventives. »

Le projet ASPREE, en cours, vise à découvrir de nouvelles façons de préserver la santé, la qualité de vie et l’indépendance avec l’âge. Il est dirigé par l’Université Monash et le Berman Center for Outcomes & Clinical Research aux États-Unis et financé par les National Institutes of Health des États-Unis et le National Health and Medical Research Council d’Australie. ■