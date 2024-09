Les survivants des pensionnats font pression sur Ottawa pour obtenir plus d’argent pour retrouver des tombes anonymes

Un groupe de survivants des pensionnats et leurs partisans demandent au gouvernement fédéral d’annuler ce qu’ils appellent une réduction du financement et de fournir plus d’argent pour aider à retrouver les tombes anonymes des étudiants qui ont fréquenté ces établissements.

Cette demande intervient le jour même où le Canada célèbre la quatrième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation, créée en 2021 pour honorer les survivants des pensionnats et les enfants qui n’en sont jamais revenus.

Le Secrétariat des survivants, qui analyse des dossiers vieux de plusieurs décennies et fouille les terrains de l’ancien Institut Mohawk près de Brantford, en Ontario, mène la charge contre une série de changements annoncés par Ottawa plus tôt cette année et qui, selon lui, réduiraient le nombre total de victimes. réserve d’argent disponible pour les communautés autochtones pour documenter les atrocités et les décès dans les pensionnats.

Le récent budget offre moins d’argent (secrétariat)

La question est passée au premier plan de l’agenda national après que la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc a déclaré en 2021 que les résultats préliminaires d’une étude radar sur les terrains de l’ancien pensionnat indien de Kamloops indiquaient que plus de 200 enfants pourraient être enterrés sur le site. en Colombie-Britannique

À la suite de ces affirmations stupéfiantes, le gouvernement fédéral a prévu 209,8 millions de dollars dans le budget 2022 pour soutenir les communautés autochtones qui souhaitaient mener leurs propres enquêtes et « documenter, localiser et commémorer les lieux de sépulture ». Cet argent a déjà financé 146 projets, notamment des recherches et des recherches au sol.

Mais le Secrétariat aux survivants affirme que le dernier budget fédéral prévoit moins d’argent – ​​91 millions de dollars sur deux ans – pour poursuivre les recherches qu’il juge essentielles pour faire la lumière sur ce qui s’est passé dans ces établissements, des endroits où les abus étaient endémiques et où des décès sont survenus. .

Le changement de financement signifie que « les communautés vont être opposées les unes aux autres pour accéder à un bassin limité de financement », a déclaré Laura Arndt, directrice exécutive du secrétariat, aux journalistes sur la Colline du Parlement.

Arndt a déclaré que les communautés seront obligées d’abandonner leur travail si Ottawa ne fournit pas plus d’argent bientôt.

« Nous essayons de découvrir une histoire vieille de 150 ans, et avec le financement limité qui nous a été fourni en trois ans, ce n’est pas réalisable », a-t-elle déclaré.

« Il y a des centaines de millions de dollars de travail à faire, et ce n’est qu’un début pour essayer de découvrir la vérité sur ce qui s’est passé dans toutes ces écoles. »

Elle a souligné l’engagement passé du premier ministre Justin Trudeau à « soutenir les communautés » et à « être présent à chaque étape pour honorer les enfants qui ne sont pas revenus », affirmant que le moins qu’il puisse faire est de fournir un financement régulier pour de telles recherches.

« Nous disons au Premier ministre : nous en avons assez. Les promesses n’ont d’importance que si vous les tenez, alors tenez votre promesse. Faites-le pour les communautés, faites-le pour ce pays, afin qu’ils sachent à quoi ressemble une véritable réconciliation. »

Le gouvernement fédéral s’engage, selon le ministre

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, a déclaré que le gouvernement était toujours déterminé à financer ces travaux de recherche et que les communautés éligibles pouvaient obtenir jusqu’à 3 millions de dollars chacune de son ministère.

« Nous serons aux côtés de chaque communauté tout au long du processus cette année », a-t-il déclaré dans une entrevue avec CBC News.

Il a également déclaré que davantage d’argent pourrait être disponible : « Je travaille avec mes collègues du cabinet pour garantir que nous aurons les ressources nécessaires pour répondre aux demandes qui existent. »

Arndt n’a pas précisé de combien d’argent elle et d’autres organisations comme la sienne avaient besoin. Elle vient de dire qu’elle souhaite « des ressources durables et à long terme pour garantir que le travail soit fait ».

Arndt est vu lors d’une conférence de presse le 30 septembre. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

« Nous ne devrions pas être tenus au-dessus d’un baril pendant le mois national de la réconciliation, mendiant du financement pour une promesse faite par ce Premier ministre. Pourquoi devrions-nous devoir mendier de l’argent auprès des entités mêmes qui ont commis cette atrocité ? »

Arndt a ajouté que si Ottawa n’apporte pas plus de financement, cela risque d’alimenter le « mouvement négationniste » des pensionnats, faisant référence à certaines personnes qui nient ou minimisent ce qui s’est passé dans ces pensionnats ou remettent en question les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation sur le nombre de personnes. des enfants seraient morts alors qu’ils étaient présents.

La TRC, qui a mené une étude exhaustive sur plusieurs années d’un système géré à différents moments par le gouvernement fédéral et certaines églises, a déclaré que jusqu’à 6 000 enfants pourraient être morts, la plupart de malnutrition ou de maladie. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation on estime qu’environ 4 100 enfants sont morts dans les pensionnats à travers le pays, sur la base des registres de décès.

« Les gens doivent comprendre le prix que nous avons payé lorsque nous étions enfants »

Roberta Hill, ancienne étudiante de l’Institut Mohawk et membre du Secrétariat des survivants, a déclaré que l’école était « très horrible, très dommageable, nuisible et abusive », et que les gens comme elle méritent de connaître la véritable ampleur du carnage causé. par des écoles comme celle-ci.

La recherche et les enquêtes « vont prendre du temps, et réduire le financement maintenant est tout simplement absolument ridicule, et cela me met en colère et très frustré ».

Étapes menant au site de l’ancien pensionnat indien, le Mohawk Institute, alors que la première phase d’une recherche au sol commence pour d’éventuelles tombes anonymes sur les 500 acres de terres à Brantford, en Ontario, en novembre 2021. (Nick Iwanyshyn/La Presse Canadienne)

« C’est peut-être un jeu d’attente pour eux », a-t-elle déclaré. « Ils attendent que nous, pauvres vieux survivants des pensionnats, mourions. Eh bien, je ne vais nulle part. Pas encore.

« Je vivrai aussi longtemps que possible parce que je veux des réponses et je veux la vérité. Les gens doivent comprendre le prix que nous avons payé lorsque nous étions enfants. »

Scott Hamilton est professeur d’archéologie à l’Université Lakehead qui travaille avec le Secrétariat des survivants et conseille les communautés sur la façon d’effectuer des recherches au sol pour d’éventuelles tombes.

Hamilton a déclaré que les enquêtes non invasives comme celle-ci sont « très complexes, très coûteuses » et « techniquement exigeantes ».

« Ce n’est pas quelque chose qui peut être fait à la hâte, sinon on se retrouve avec plus de problèmes qu’on n’en résout », a-t-il déclaré.

Avec moins de financement, il recommande aux communautés de « mettre de côté toutes les recherches au sol, toutes les recherches géophysiques » et de consacrer les ressources dont elles disposent à d’autres recherches, comme la collecte d’informations auprès des survivants et l’examen des archives écrites.

« Je leur ai essentiellement dit de me virer.

« Je suis désormais superflu, vous devrez vous concentrer sur vos activités principales. »

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par sa propre expérience dans les pensionnats ou par un traumatisme intergénérationnel.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens a été créée pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.