Les survivants des inondations en Libye sont confrontés à un double risque de mines terrestres et de pénurie d’eau, selon un rapport de l’ONU

Les personnes dont les maisons ont été emportées par les inondations dans la ville de Derna, dans l’est de la Libye, ont été confrontées dimanche au dilemme : rester malgré le manque d’eau douce ou fuir à travers des zones où les mines terrestres ont été déplacées par les torrents.

On craint que des milliers de personnes soient mortes après la rupture de deux barrages au-dessus de Derna en raison de fortes pluies le 10 septembre, détruisant des blocs résidentiels bordant un lit de rivière habituellement asséché pendant que les gens dormaient. De nombreux corps ont été emportés par la mer et plus de 1 000 ont déjà été enterrés dans des fosses communes, selon les Nations Unies.

Le lever du soleil dimanche a révélé une scène de dévastation silencieuse, avec des tas de décombres dégagés sur les côtés des routes vides ainsi que des métaux enchevêtrés, y compris des morceaux de voitures accidentées.

Hamad Awad était assis sur une couverture dans une rue déserte avec une bouteille d’eau et une literie à côté de lui.

« Je reste dans notre zone pour essayer de la nettoyer et de vérifier qui manque », a-t-il déclaré. « Merci à Dieu de nous avoir donné de la patience. »

Des enfants marchent sur une route endommagée à la suite des inondations à Wadi Al Ahmar, en Libye, samedi. (Abdelaziz Boumzar/Reuters)

Des quartiers entiers de Derna, avec une population estimée à au moins 120 000 habitants, ont été emportés ou ensevelis sous la boue brune. Les médias d’État ont indiqué qu’au moins 891 bâtiments avaient été détruits dans la ville, dont le maire a déclaré que 20 000 personnes pourraient être mortes.

Un autre résident a déclaré que les gens ne savaient pas quoi faire ensuite. « Nous ne savons toujours rien, nous entendons des rumeurs, certains tentent de nous rassurer, d’autres disent qu’il faut quitter la ville ou rester ici. Nous n’avons ni eau ni ressources », a déclaré l’habitant, qui n’a donné qu’une seule réponse. nom, Wasfi.

Un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU indique que les autorités libyennes ont détecté au moins 55 enfants empoisonnés après avoir bu de l’eau polluée à Derna, où ceux qui se sont retrouvés sans abri survivaient dans des abris de fortune, des écoles ou entassés dans les maisons. de parents ou d’amis.

Les eaux de crue ont déplacé les mines terrestres et autres munitions laissées par des années de conflit, posant un risque supplémentaire pour les milliers de personnes déplacées en mouvement, selon le communiqué.

Un bilan contesté

Le rapport de l’OCHA indique qu’au moins 11 300 personnes sont mortes et plus de 10 000 personnes sont portées disparues à Derna après que la tempête Daniel a balayé la Méditerranée et touché la ville et d’autres localités côtières.

Il a cité le Croissant-Rouge libyen pour ce chiffre, mais un porte-parole du Croissant-Rouge libyen a déclaré qu’il n’avait pas publié de bilan et a renvoyé Reuters aux porte-parole du gouvernement, affirmant que « les chiffres changent et le Croissant-Rouge n’en est pas responsable ».

Un responsable de l’administration qui gère l’est de la Libye, le Dr Osama Al-Fakhry, a déclaré : « Le nombre de morts jusqu’à présent est de 3 252, et ce sont ceux qui ont été enterrés ». Il a également indiqué que 86 personnes avaient été extraites des décombres et que les opérations se poursuivaient.

« Il n’y a pas de chiffre précis concernant les disparus, car il y a des familles entières qui sont mortes et personne n’est venu les signaler, en plus du fait qu’il y a une duplication des enregistrements dans différents hôpitaux », a déclaré Al-Fakhry, directeur du bureau de le ministre de la Santé de l’Est.

Les destructions à Derna, dans le nord-est de la Libye, ont été constatées dimanche. (Esam Omran Al-fetori/Reuters)

D’autres responsables libyens ont précédemment évoqué un bilan de plus de 5 000 morts.

L’OCHA a déclaré que plus de 40 000 personnes avaient été déplacées, avertissant que ce chiffre était probablement beaucoup plus élevé puisque l’accès avait été restreint aux zones les plus touchées, comme Derna, où au moins 30 000 personnes ont été déplacées.

Affaires mondiales Canada a déclaré dimanche dans un courriel adressé à CBC News que « le Canada n’a connaissance d’aucun Canadien porté disparu ou décédé à la suite de ces inondations ».

Plus d’aide nécessaire

Les organisations humanitaires internationales ont acheminé une aide d’urgence par avion et les pays ont envoyé des fournitures et d’autres aides, mais l’OCHA a déclaré qu’il fallait bien plus.

Des agents de la protection civile algérienne ont fouillé les décombres d’immeubles à plusieurs étages avec un chien pour aider à détecter les survivants.

REGARDER | L’aide arrive à Derna, frappée par les inondations, de l’intérieur et de l’extérieur de la Libye: L’aide arrive à Derna, frappée par les inondations, de l’intérieur et de l’extérieur de la Libye L’aide arrive pour rechercher des survivants, des corps et enterrer les morts à Derna, frappée par les inondations, de l’intérieur et de l’extérieur de la Libye. La tragédie a réussi à unir un pays divisé par les seigneurs de la guerre et les factions.

À Al Bayda, une colonie côtière à l’ouest de Derna, des volontaires ont distribué des vêtements et de la nourriture.

« Les gens ont quitté leur maison sans rien, ils n’avaient même pas leurs sous-vêtements », a déclaré l’un des superviseurs de l’initiative, Mohammad Shaheen.

Le volontaire Abdulnabi a déclaré que l’équipe venait d’Ajaylat, à environ 1 200 kilomètres de là, dans l’ouest de la Libye, séparé de l’est par plus d’une décennie de conflits intermittents.

« Les gens se rassemblent pour aider les personnes touchées », a-t-il déclaré.

REGARDER | L’urgence d’aider 30 000 personnes déplacées par les inondations en Libye: L’urgence d’aider 30 000 personnes déplacées par les inondations en Libye Les équipes de secours se précipitent pour retrouver et sauver les survivants à Derna après qu’environ un quart de la ville libyenne ait été emportée par les eaux de crue. Le maire de la ville estime que le bilan pourrait atteindre 20 000 morts.

Ce pays de sept millions d’habitants ne dispose pas d’un gouvernement central fort depuis le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011.

Le Premier ministre libyen de renommée internationale Abdulhamid al-Dbeibah, basé à Tripoli dans l’ouest, a qualifié les inondations de catastrophe sans précédent. Mohamed al-Menfi, chef du Conseil présidentiel libyen, a appelé à l’unité nationale.