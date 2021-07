Les survivants des inondations dans le métro chinois ont envoyé WILLS à leurs proches et ont fait leurs derniers adieux alors que l’eau montait jusqu’au cou et que l’air s’écoulait

Les passagers PANIQUES craignant la mort ont envoyé leurs testaments et leurs derniers adieux à leurs proches alors que les eaux de crue des métros du centre de la Chine montaient jusqu’au niveau du cou et que l’air s’échappait.

Au moins 18 personnes ont été tuées alors que les précipitations les plus abondantes depuis 1 000 ans font des ravages dans la province du Henan, où les inondations sont si graves que de nombreuses villes ont été submergées et plus de 100 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons.

dix Les eaux de crue se sont accumulées jusqu’aux épaules dans le métro de Zhengzhou Crédit : Weibo

dix Des centaines de personnes ont dû être secourues alors que les voitures étaient submergées Crédit : AFP

dix De nombreux passagers paniqués craignaient de ne pas s’en sortir vivants Crédit : Weibo

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux mardi a montré des navetteurs jusqu’aux épaules dans des eaux de crue troubles dans un train dans l’obscurité alors qu’une station de métro se transformait en une grande piscine bouillonnante.

Des parents terrifiés ont été obligés de tenir leurs enfants au-dessus des eaux de crue alors que les lignes de train se sont transformées en rivières, avec la certitude qu’ils ne s’en sortiraient pas vivants.

Des pluies torrentielles ont inondé le métro de Zhengzhou, la capitale du Henan, qui compte 12 millions d’habitants, faisant 18 morts et plus de 500 personnes ont été secourues.

« L’eau a atteint ma poitrine », a écrit un survivant sur les réseaux sociaux.

« J’avais vraiment peur, mais la chose la plus terrifiante n’était pas l’eau, mais la diminution de l’alimentation en air dans la voiture. »

Mardi, la ligne 5 du métro de la ville a été inondée par les eaux de crue, la peur s’emparant des navetteurs alors que le niveau de l’eau augmentait et que l’air commençait à manquer.

Quand j’ai vu que le niveau de l’eau avait atteint nos têtes, j’ai commencé à envoyer mes derniers messages d’adieu et à arranger des affaires après ma mort avec mes proches. Survivant aux inondations du métro

Des clips montrent des passagers debout sur des sièges tandis que les parents tenaient leurs enfants au-dessus de l’eau alors que celle-ci continuait de s’infiltrer par les portes et les fenêtres des voitures.

Craignant le pire, les navetteurs – y compris les femmes enceintes et les passagers âgés – ont désespérément contacté leurs proches.

« En regardant l’inondation écrasante, je me sentais désespérée, me préparant au fait que je ne m’en sortirais pas vivante », a déclaré une femme à Bingdian Weekly.

« Quand j’ai vu que le niveau de l’eau avait atteint nos têtes, j’ai commencé à envoyer mes derniers messages d’adieu et à arranger des affaires après ma mort avec mes proches. »

Un utilisateur de Weibo a déclaré qu’il n’avait fallu que 30 minutes pour que le niveau d’eau dans le métro atteigne le cou.

« Dans la demi-heure qui a suivi, le niveau d’eau est devenu de plus en plus haut à l’intérieur du train, de nos chevilles à nos genoux en passant par notre cou », ont-ils écrit.

« Le courant a été coupé. Une demi-heure plus tard, il est devenu difficile de respirer. »

dix Une femme s’est retrouvée prise dans les eaux de crue déchaînées Crédit : Twitter

dix Elle a été miraculeusement sauvée par un groupe de personnes Crédit : Twitter

dix Des dizaines d’enfants ont dû être sauvés d’une crèche après l’inondation Crédit : Twitter

Pendant ce temps, des images dramatiques ont montré le moment où une femme a été prise dans les eaux de crue déchaînées.

On pouvait voir la femme terrifiée se battre pour rester au-dessus de l’eau alors qu’elle se déversait sans relâche avant d’être heureusement mise en sécurité par un groupe de personnes alors qu’elle s’accrochait à un morceau de corde.

Un deuxième clip choquant montre des dizaines d’enfants sauvés d’une crèche de la ville alors qu’elle était submergée.

Plus de 150 enfants et enseignants ont été secourus par les pompiers, et beaucoup ont été vus souriants dans le clip pour apaiser la peur alors que les jeunes étaient traînés dans des boîtes.

De fortes pluies se sont abattues sur le Henan ces derniers jours, avec plus de 617 mm tombant à Zhengzhou – la ville la plus touchée grâce à son emplacement sur les rives du fleuve Jaune – entre samedi soir et mardi soir.

C’est presque à égalité avec la moyenne annuelle de Zhengzhou de 640,8 mm.

‘UNE FOIS EN MILLE ANS’

La quantité de précipitations à Zhengzhou observée au cours des trois jours n’a été observée qu' »une fois en mille ans », ont déclaré les médias locaux citant des météorologues.

Il fait des ravages dans tout le Henan, les services de bus et de train étant interrompus dans toute la province – qui compte plus de 100 millions d’habitants – alors que les autorités sont aux prises avec des scènes dévastatrices.

Les transports et la vie professionnelle ont été perturbés dans toute la province, des torrents de pluie transformant les rues en rivières à débit rapide, emportant les voitures et s’élevant dans les maisons des gens.

Le président chinois Xi Jinping a qualifié la situation de lutte contre les inondations de « très grave » et de « stade critique » lors d’un discours mercredi, exhortant les autorités à « donner la priorité à la sécurité de la vie et des biens des personnes », a rapporté l’agence de presse d’Etat Xinhua.

Il a ajouté que les efforts de prévention des inondations étaient devenus « très difficiles » et que les inondations avaient déjà entraîné « d’importantes pertes en vies humaines et des dommages matériels ».

Des dizaines de réservoirs et de barrages ont également dépassé les niveaux d’alerte.

Les autorités locales ont déclaré que les précipitations avaient causé une brèche de 20 mètres dans le barrage de Yihetan dans la ville de Luoyang à l’ouest de Zhengzhou, et que le barrage « pourrait s’effondrer à tout moment ».

A Zhengzhou, le siège local de contrôle des inondations a déclaré que le réservoir de Guojiazui de la ville avait été percé mais qu’il n’y avait pas encore eu de rupture de barrage.

Environ 100 000 personnes de la ville ont été évacuées vers des zones sûres.

Les prévisionnistes prévoient que les averses s’arrêteront d’ici jeudi.

La Chine connaît des inondations régulières pendant l’été, mais la croissance des villes et la conversion des terres agricoles en lotissements ont accru l’impact de tels événements.

dix Certaines régions du centre de la Chine ont été touchées par les précipitations les plus abondantes depuis 1 000 ans Crédit : Twitter

dix

dix La capitale du Henan, Zhengzhou, est la plus touchée par les inondations Crédit : Reuters