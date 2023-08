Les survivants des incendies de forêt de Maui à la recherche incessante de leurs proches malgré la baisse des chances

Les jours d’attente sont devenus de plus en plus difficiles à mesure que les chances deviennent de plus en plus longues, mais Kevin Baclig reste imperturbable dans sa recherche de sa femme et de ses parents, qui ont disparu depuis le 8 août, lorsqu’un incendie de forêt a englouti et rasé la ville hawaïenne. de Lahaina.

Il est allé chercher d’un refuge à l’autre, espérant que des inconnus pourraient reconnaître les visages sur les dépliants qu’il apporte avec lui.

Baclig, 30 ans, a fait des allers-retours à Lahaina, cherchant désespérément tout ce qui pourrait le conduire à sa femme Angelica et à ses parents, Joel et Adela Villegas. Six autres proches qui vivaient à côté sont également portés disparus.

« Je n’abandonnerai pas tant que je ne les verrai pas », a-t-il déclaré. « Bien sûr, j’espère les retrouver vivants. … Que puis-je faire d’autre? »

Même s’il essaie de paraître optimiste, sa voix est sourde.

« J’ai cherché et cherché – à Lahaina, partout », a déclaré Baclig, parlant en ilocano, un dialecte du nord des Philippines.

Les responsables n’ont pas de chiffre ferme sur les disparus

L’incendie a fait des dizaines de morts et détruit des centaines de maisons, y compris la maison que la famille de Baclig a achetée il y a trois ans dans la rue Kopili, à environ 15 minutes à pied de l’historique Front Street – autrefois un centre touristique animé, mais maintenant une sombre avenue de bâtiments aplatis bordée de véhicules calcinés.

Les restes de 114 personnes ont été retrouvés, la plupart d’entre eux n’ont pas encore été identifiés.

Nous ne voulons pas qu’il soit perdu. Si nous ne récupérons pas son corps, il sera tout simplement perdu. – Leona Castillo sur le fils disparu Po’omaika’i Estores-Losano

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que le nombre de morts augmenterait probablement dans les jours à venir alors que la recherche minutieuse des restes se poursuit dans les tas de décombres et de cendres à Lahaina, une communauté balnéaire de 12 000 habitants et un haut lieu touristique de Maui.

Les responsables reconnaissent qu’ils n’ont pas de numéro précis sur les disparus. Beaucoup d’entre eux initialement répertoriés comme portés disparus ont depuis été localisés.

Un porte-parole du comté de Maui, Mahina Martin, a déclaré samedi que les autorités impliquées dans les efforts de recherche s’efforçaient de dresser une liste des personnes disparues et continuaient de vérifier les informations recueillies.

La seule liste accessible au public a été dressée par de bons samaritains dans l’espoir de relier leur famille à leurs proches.

40% de la zone incendie non encore fouillée

Plus de 1 000 membres du personnel fédéral se trouvent à Maui, dont près de la moitié sont affectés à la recherche de restes, a déclaré la Maison Blanche.

Les équipes ont maintenant passé au crible environ 60% de la zone d’incendie, a déclaré samedi l’administratrice Deanne Criswell de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA).

REGARDER | Les résidents retournent à Lahaina détruite : Les résidents de retour à Lahaina voient toute l’étendue de la destruction par les incendies de forêt de Maui Les autorités hawaïennes ont rouvert l’autoroute menant à Lahaina après que la ville historique a été dévastée par des incendies de forêt la semaine dernière. Au moins 110 personnes ont été confirmées mortes alors que des chercheurs avec des chiens cadavres continuent de ratisser la zone sinistrée.

« Nous faisons des progrès et nous continuerons d’être avec le peuple d’Hawaï à chaque étape du chemin », a déclaré Criswell.

L’agence a approuvé près de 7 millions de dollars américains pour aider plus de 2 000 ménages, dont 3 millions de dollars en aide au loyer.

Plus tôt cette semaine, le chef de police John Pelletier a déclaré que les autorités feraient de leur mieux pour retrouver les disparus.

« Mais je ne peux pas promettre que nous allons tous les avoir », a-t-il déclaré.

« Je veux juste la fermeture »

La veille de l’incendie, Po’omaika’i Estores-Losano, un père de deux enfants de 28 ans, a souhaité aloha à son ohana, le mot hawaïen pour famille. « Une autre belle journée à Hawaï », a-t-il écrit sur Facebook, terminant son message en exhortant son entourage à « s’amuser, profiter » et à ne jamais être « mécontent et grincheux ».

Il faisait partie des scores encore manquants samedi. Sa famille a parcouru l’île à sa recherche, vérifiant les hôpitaux et les abris. Sans voiture, Estores-Losano aurait dû distancer le feu et la fumée.

« Nous ne voulons pas qu’il pense que nous avons cessé de le chercher », a déclaré Ku’ulei Barut, qui a parlé pour la dernière fois à son frère la veille de sa disparition.

Po’omaika’i Estores-Losano, à droite, est vu avec sa sœur, Ku’ulei Barut, le jour de son mariage en septembre 2019. La famille d’Estores-Losano le recherche à la suite des incendies de Maui. (Leona Castillo/Associated Press)

Sa mère, Leona Castillo, veut s’accrocher à la possibilité que son fils soit encore en vie, mais elle sait qu’elle devra peut-être faire face à une réalité qu’elle n’est pas encore prête à accepter. La semaine dernière, alors que les discussions sur le nombre de corps s’intensifiaient, elle s’est fait prélever de l’ADN.

Elle veut qu’on le retrouve, peu importe comment et où.

« Nous ne voulons pas qu’il soit perdu. Si nous ne récupérons pas son corps, il sera tout simplement perdu. »

REGARDER | L’espoir s’estompe pour des centaines de personnes toujours portées disparues : L’espoir s’estompe pour des centaines de personnes toujours portées disparues après les incendies de Maui Les travailleurs humanitaires de Lahaina poursuivent le travail lent et méticuleux de recherche des victimes des incendies de forêt alors que le gouverneur d’Hawaï prévient que jusqu’à 20 corps pourraient être retrouvés chaque jour pendant les dix prochains jours. Au moins 99 personnes sont déjà confirmées mortes.

Dans les jours qui ont suivi l’incendie, c’était le chaos et la confusion, avec tant de familles à la recherche d’êtres chers disparus. Castillo a dit qu’elle était soulagée pour les amis et les voisins qui ont retrouvé des êtres chers.

Mais elle se demandait quand ce serait son tour.

« Je veux juste la fermeture », a-t-elle déclaré.

ÉCOUTEZ | Les incendies de forêt mettent à nu les tensions entre les habitants et les touristes : 23:14Les incendies de forêt à Hawaï mettent à nu les tensions entre les habitants et les touristes Pour les touristes intéressés par des vacances à la plage, les résidents de Maui ont un message simple : ce n’est pas le moment de visiter Hawaï. Les incendies de forêt qui ont décimé la ville historique de Lahaina, faisant au moins 111 morts et des centaines d’autres encore portées disparues, ont également mis à nu les tensions qui couvaient depuis longtemps entre les Hawaïens et les riches touristes et promoteurs. Aujourd’hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles de nombreux Hawaïens ont demandé aux touristes de rester dehors bien avant les incendies et pourquoi beaucoup craignent que la reprise n’ouvre la porte à encore plus de propriété extérieure. Savannah Harriman-Pote est une journaliste spécialisée dans l’énergie et le changement climatique et la productrice principale de This Is Our Hawaiʻi, un nouveau podcast de la radio publique d’Hawai’i. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts

Ace Yabes attend également des nouvelles de ses proches – neuf en tout portés disparus, dont Angelica Baclig, dont la famille vivait à côté d’une tante et de sa famille, dont cinq n’ont pas encore été retrouvés.

Kevin Baclig travaillait comme infirmier dans un établissement de soins infirmiers qualifié lorsque le feu s’est propagé des collines à la ville, enflammant presque tout sur son passage.

« J’ai cherché tous les refuges, les hôtels, les endroits possibles où ils pourraient aller – je suis allé dans tous. Je suis allé chez leurs amis », a-t-il déclaré. « J’ai signalé leur disparition au MPD [Maui Police Department], au FBI. J’ai montré leurs photos. »

Kevin et Angelica Baclig prennent un selfie en novembre dernier lors d’une visite à Los Angeles. Angelica et ses parents, ainsi que cinq autres membres de sa famille qui vivaient à côté, sont toujours portés disparus. (Kevin Baclig/Associated Press)

Kevin, qui séjourne chez des amis à Kahalui sur le flanc nord de l’île, garde espoir en cherchant.

Peut-être que dans leur hâte de fuir, aucun n’a eu le temps de saisir son téléphone portable – ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas encore reçu d’appel. Peut-être qu’ils le recherchent aussi et ne savent pas où il se trouve.

Au milieu de l’angoisse et de l’incertitude, et alors qu’il approche de la fin de ses efforts, il continue de prier pour obtenir de l’aide.

« Seigneur, guide-moi en tout », a-t-il écrit jeudi sur Facebook. « Je ne sais pas quoi faire. »