Les survivants des camps d’extermination nazis célèbrent le 79e anniversaire de la libération d’Auschwitz à l’occasion de la Journée de commémoration de l’Holocauste

Marquage Journée internationale de commémoration de l’Holocauste les survivants étaient accompagnés de la présidente du Sénat polonais Malgorzata Kidawa-Blonska, du ministre de la Culture Bartlomiej Sienkiewicz et de l’ambassadeur israélien Yacov Livne.

Des célébrations ont également eu lieu samedi dans de nombreux autres pays. Près de 6 millions de Juifs européens étaient tué par les nazis pendant l’Holocauste — le massacre de Juifs et d’autres groupes avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

Plus tard, le groupe, ainsi que des représentants de l’État et d’autres participants, se sont réunis pour une cérémonie près d’une caserne de femmes en brique à Birkenau, récemment restaurée. Ensuite, ils ont prié et allumé des bougies devant le monument de Birkenau, près des ruines du crématoire. Ils rendaient hommage à environ 1,1 million de victimes des camps, pour la plupart des Juifs. Le site commémoratif et le musée sont situés près de la ville d’Oswiecim.

Une vingtaine de survivants issus de différents camps installés par Allemagne nazie Dans toute l’Europe, des couronnes et des fleurs ont été déposées et des bougies allumées devant le Mur de la Mort à Auschwitz, où les nazis ont exécuté des milliers de détenus, pour la plupart des résistants polonais et d’autres.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré que son gouvernement nationaliste conservateur était déterminé à éradiquer l’antisémitisme qui, selon elle, avait été « revigoré » au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas. Les critiques de Meloni l’accusent depuis longtemps, ainsi que son parti des Frères d’Italie, aux racines néofascistes, de ne pas avoir réussi à expier suffisamment leur passé.

« Chaque nouvelle génération doit apprendre la vérité sur l’Holocauste. La vie humaine doit rester la valeur la plus élevée pour toutes les nations du monde », a déclaré Zelenskyy, qui est juif et dont les proches ont disparu pendant l’Holocauste.

“Plus jamais ça”, c’est tous les jours”, a déclaré Scholz dans son podcast vidéo hebdomadaire. “Jan. 27 nous interpelle : Restez visible ! Restez audible ! Contre l’antisémitisme, contre le racisme, contre la misanthropie – et pour notre démocratie.

Il a appelé tous les citoyens à défendre la démocratie allemande et à lutter contre l’antisémitisme. le pays a marqué l’anniversaire de la libération d’Auschwitz.

En Allemagne, où des gens ont déposé des fleurs et allumé des bougies devant les mémoriaux des victimes de la terreur nazie, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que son pays continuerait à porter la responsabilité de ce « crime contre l’humanité ».

Le thème des célébrations était l’être humain, symbolisé par des portraits simples dessinés à la main et diffusés sur un écran lors des célébrations à Birkenau. Ils visaient à souligner que l’horreur d’Auschwitz-Birkenau réside dans la souffrance des personnes détenues et tuées là-bas.

La police était également en état d’alerte après que des militants pro-palestiniens ont indiqué qu’ils ignoreraient un ordre de la police et organiseraient un rassemblement prévu pour coïncider avec les commémorations de l’Holocauste. La communauté juive d’Italie se plaint du fait que de telles manifestations sont devenues des occasions pour que la mémoire de l’Holocauste soit récupérée par les forces anti-israéliennes et utilisée contre les Juifs.

En Bosnie-Herzégovine, juifs et musulmans du pays et de l’étranger réunis à Srebrenica pour célébrer conjointement la Journée du souvenir de l’Holocauste, et promouvoir la compassion et le dialogue au sein la guerre Israël-Hamas.

Elle était organisée par le centre préservant la mémoire du seul génocide reconnu en Europe depuis l’Holocauste — le massacre en 1995, de plus de 8 000 Bosniaques musulmans à Srebrenica lors de la guerre interethnique en Bosnie.

L’événement a souligné le message selon lequel les deux communautés partagent l’expérience de la persécution et doivent rester unies dans leur engagement en faveur de la paix.

Menachem Rosensaft, professeur de droit new-yorkais, a déclaré à l’Associated Press à la veille de sa participation à la commémoration de Srebrenica que les célébrations de cette année étaient particulièrement importantes. Il a expliqué que cela est dû au fait qu’elles surviennent quelques mois seulement après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui est devenue le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste.

« Nous devons rassembler les gens et trouver un terrain d’entente », a déclaré Rosensaft, le fils de survivants de l’Holocauste. “Pour garantir que cela ne se reproduise plus, cela doit devenir la conscience du monde.”

Il a déclaré que la journée internationale de commémoration, créée par les Nations Unies en 2005, est importante pour garantir que le monde se souvienne de l’Holocauste longtemps après le départ des survivants et de leurs ancêtres.

En début de semaine, les pays de l’ex-Yougoslavie ont signé à Paris un accord pour rénover conjointement le bloc 17 du camp en briques rouges d’Auschwitz et y installer une exposition permanente à la mémoire d’environ 20 000 personnes déportées de leur territoire et amenées au camp. bloc. La Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie participeront au projet.

Une rose blanche est placée samedi sur le « Gleis 17 », voie 17, le site commémoratif du transport ferroviaire de Berlin au camp, à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste à Berlin. Markus Schreiber / AP

Préserver le camp, symbole notoire de la horreurs de l’Holocausteavec son portail cruellement trompeur « Arbeit Macht Frei » (« Le travail rend libre »), nécessite des efforts constants de la part des historiens et des experts, ainsi que des fonds substantiels.

Les nazis, qui ont occupé la Pologne de 1939 à 1945, ont d’abord utilisé l’ancienne caserne militaire autrichienne d’Auschwitz comme camp de concentration et de mort pour les résistants polonais. En 1942, les casernes en bois, les chambres à gaz et les crématoires de Birkenau furent ajoutés pour l’extermination des Juifs, des Roms et d’autres ressortissants d’Europe, ainsi que des prisonniers de guerre russes.

Les troupes soviétiques de l’Armée rouge ont libéré Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, avec environ 7 000 prisonniers, des enfants et ceux qui étaient trop faibles pour marcher. Les Allemands avaient évacué à pied des dizaines de milliers d’autres détenus quelques jours plus tôt dans le cadre de ce qu’on appelle aujourd’hui la marche de la mort, car de nombreux détenus moururent d’épuisement et de froid dans des températures glaciales.

Depuis 1979, le site d’Auschwitz-Birkenau est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.