Les survivants des attentats-suicides de Bruxelles demandent la clôture du procès

BRUXELLES — Jaana Mettala était enceinte de six mois et se rendait à son travail lorsque la bombe a explosé au cœur du quartier de l’Union européenne à Bruxelles. Elle a subi de graves brûlures, mais Mettala et son bébé ont survécu – 32 autres personnes n’ont pas survécu.

Cela fait maintenant plus de six ans depuis les attentats les plus meurtriers en temps de paix sur le sol belge. Et Mettala aspire à la fermeture alors que le procès de 10 hommes accusés des attentats suicides à l’aéroport de Bruxelles et d’une station de métro souterraine commence sérieusement lundi.