Les survivants des attentats-suicides de Bruxelles demandent la clôture du procès

BRUXELLES (AP) – Jaana Mettala était enceinte de six mois et se rendait au travail lorsque la bombe a explosé au cœur du quartier de l’Union européenne à Bruxelles. Elle a subi de graves brûlures, mais Mettala et son bébé ont survécu – 32 autres personnes n’ont pas survécu.

Cela fait maintenant plus de six ans depuis les attentats les plus meurtriers en temps de paix sur le sol belge. Et Mettala aspire à la fermeture alors que le procès de 10 hommes accusés des attentats suicides à l’aéroport de Bruxelles et d’une station de métro souterraine commence sérieusement lundi.

“J’espère que le procès se terminera par un résultat équitable et que nous pourrons mettre cela derrière nous”, a déclaré Mettala. “Même s’il y a des séquelles qu’on gardera pour toujours.”

Elle va témoigner au procès — qui sera le plus important de l’histoire judiciaire belge avec des centaines de plaignants. Il devrait durer entre six et neuf mois.

Les 10 accusés font face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et d’appartenance ou de participation aux actes d’un groupe terroriste, lors des attentats à l’heure de pointe du matin à l’aéroport principal de Belgique et sur la ligne de banlieue centrale le 22 mars 2016.

S’ils sont reconnus coupables, certains d’entre eux risquent jusqu’à 30 ans de prison.

Parmi les accusés figure Salah Abdeslam, le seul survivant parmi les extrémistes de l’État islamique qui ont frappé en 2015 le théâtre du Bataclan à Paris, les cafés de la ville et le stade national français. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les atrocités commises dans la capitale française.

Il sera rejoint sur le banc des accusés par son ami d’enfance, Mohamed Abrini, qui s’est éloigné de l’aéroport de Bruxelles Zaventem après que ses explosifs n’ont pas explosé.

Abrini a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 22 ans pour des accusations de complicité de meurtre terroriste lors du procès des attentats de Paris.

Oussama Atar, qui a été identifié comme un possible organisateur des attentats meurtriers de Paris et de Bruxelles, sera jugé par contumace. On pense qu’il est mort au cours des derniers mois de combats de l’État islamique en Irak et en Syrie.

Mettala espère que faire face à la plupart des accusés l’aidera à sortir de l’angoisse.

« C’est une étape sur la voie d’une autre forme de sérénité », dit-elle. “Ce sera très, très dur. Mais je ne suis pas quelqu’un qui essaie d’éviter les difficultés. Parce que vous avez besoin de confrontation pour devenir plus fort.

Outre les 32 personnes décédées à Bruxelles, quelque 900 ont été blessées ou ont subi un traumatisme psychique.

Frédéric — qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom — se trouvait dans le métro lorsque la bombe a explosé. Il a dit qu’il n’était que légèrement blessé à la jambe. Mais ce qu’il a vu ce jour-là dans la voiture où l’engin a explosé ne cesse de le hanter.

“Je vais sauter les détails macabres,” dit-il. “Ce sont les détails qui restent et dont il est difficile de se débarrasser. Cette épreuve sera pour moi la possibilité de guérir, de traverser le processus de deuil.

Lorsque la bombe a explosé à la gare de Maelbeek à 9h11, Mettala était sur le quai. Elle a été grièvement blessée mais n’a pas perdu connaissance. Elle a subi de graves brûlures au visage, aux jambes et aux mains et a été emmenée aux urgences d’un hôpital bruxellois où elle a été préparée pour une intervention chirurgicale urgente.

Elle ne s’est réveillée que quelques jours plus tard. Mettala a ensuite été transféré dans une unité de soins intensifs d’un autre hôpital de la ville voisine de Louvain.

« C’est là que j’ai réalisé que j’aurais pu mourir », se souvient-elle. « Je n’y ai pas pensé quand (l’attaque) s’est produite. Je ne pensais qu’au bébé dans mon ventre. Je n’ai pas pensé à mes blessures, je me concentrais uniquement sur le fait d’atteindre l’hôpital pour savoir si le bébé allait bien.

Elle et sa fille nouveau-née sont sorties de l’hôpital quatre mois plus tard.

« Elle a 6 ans et demi maintenant. Elle est en bonne santé. dit Mettala. “Elle sait que j’ai été blessé quand elle était dans mon ventre. Et je lui ai toujours dit que c’est elle qui m’a donné la force.

Le procès à l’ancien siège de l’OTAN devait initialement commencer en octobre, mais a été repoussé pour laisser suffisamment de temps pour remplacer les boîtes de verre individuelles où les accusés devaient s’asseoir. Après que les avocats de la défense ont fait valoir qu’ils ne pouvaient pas consulter leurs clients et que les boîtes les faisaient ressembler à des animaux en cage, ils ont été remplacés par une grande cabine partagée par les accusés.

La nouvelle organisation a été bien accueillie par les avocats de Life4Brussels, un groupe d’aide aux victimes.

“Les accusés se parlaient (lors de la sélection du jury), ce n’est pas une mauvaise chose car il est extrêmement important pour les victimes qu’elles soient en bonne condition pour s’expliquer, s’adresser au tribunal et répondre aux questions”, a déclaré Maryse Alié. , un avocat travaillant avec le groupe.

En raison du retard, le procès coïncide désormais avec le début des fêtes de fin d’année.

“Quand on a de jeunes enfants, il y a un paradoxe entre l’épreuve de ce procès et les fêtes de fin d’année”, a déclaré Mettala. “C’est un peu dommage que cela se produise en ce moment, en pré-vacances.”

Samuel Petrequin, The Associated Press